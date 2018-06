Intensyvus Seimo pirmininko vizitas Birštone

Trečiadienį pirmą kartą šioje kadencijoje Birštone su oficialiu vizitu lankėsi LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Greitu tempu jis apžvelgė kurortą, užsuko į „Versmės“, „Eglės“ ir „Tulpės“ sanatorijas, Nemajūnų dienos centrą, bendravo su jų darbuotojais, domėjosi socialinių ir sanatorinių paslaugų pasiūla savivaldybėje. Su Birštono savivaldybės ir įstaigų vadovais Seimo pirmininkas aptarė savivaldai rūpimas problemas, o vakarop Bendruomenės namuose prisistatė gyventojams.

Tiesa, prieš šį susitikimą Seimo pirmininkas sutiko atsakyti į vietos žiniasklaidos klausimus. Paklaustas, kas jam labiausiai imponavo kurorte, V. Pranckietis prisiminė Vytauto kalną, pagyrė puikią gamtinę aplinką, išvystytą kurortinių paslaugų tinklą ir malonų bendravimą. Tačiau kai kurie klausimai, tiksliau jų formuluotės, Seimo pirmininkui akivaizdžiai nepatiko, ir jis neslėpė nepasitenkinimo žurnalistais. Todėl ir prisistatymą birštoniečiams jis pradėjo nuo kritikos žiniasklaidai, kuri „viską, kas pasakyta, pateikia su tiesos“, reikalo esmę nušviečia per opozicijos komentarus ir koncentruojasi į tai, kas valstybėje yra neigiama…

Tokiomis aplinkybėmis, pasak V. Pranckiečio, bendravimas akis į akį su Lietuvos žmonėmis yra galimybė aiškiai, nedviprasmiškai, be iškraipymų pateikti savo poziciją, pristatyti valstiečių atliktus programinius darbus, Seime priimtus konceptualius įstatymus.

„Viskas yra mūsų dėmesio centre. Esame ir socialiai, ir už valstybės finansus bei teisingą jų paskirstymą atsakingi. Tačiau daug dalykų valstybėje yra inertiški. Kai pajudini per dešimtmečius įsigalėjusią sistemą, kyla didelis pasipriešinimas, pasipila neigiami vertinimai ir kritika viešojoje erdvėje,“ – sakė V. Pranckietis, pavyzdžiu pateikdamas farmacijos, miškų sistemas.

Jo teigimu, būtent Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime turimas per 50 – ties narių skaičius ir yra ta jėga, leidusi pradėti visą eilę labai svarbių ir reikalingų reformų, kurioms nesiryžo ankstesnės valdžios. Vis dėlto jis pripažino, kad reformos sunkiai skinasi kelią, juolab kad valstiečiai visiškai nelauktai, „it pilypai iš kanapių“ iššokę, sunervino „Gedimino prospekto elitą“, išryškėjusį per „MG Baltic“ skandalą.

Seimo pirmininkas birštoniečiams populiariai paaiškino, kodėl buvo būtina miškų, švietimo, sveikatos apsaugos, valstybės tarnybos, aukštojo mokslo, pensijų sistemų pertvarka. Vienur, pvz., aukštojo mokslo sistema, buvo perteklinė, neorientuota į Lietuvai reikalingų specialistų parengimą, kitur (miškų ūkis) buvo įsigalėjusi korupcija.

„Šioje sesijoje ketiname padirbėti ilgiau, kad visas reikiamų įstatymų paketas įsigaliotų nuo kitų metų,“ – teigė Seimo vadovas, pridurdamas, jog žmonės gali būti ramūs – ši valdžia dirba. Su Seimo priimamais įstatymais ir poįstatyminiais aktais jis kvietė susipažinti Seimo internetiniame puslapyje. V. Pranckietis patikino, kad joks karas Seime nevyksta, girdimi tik atskirų žmonių pasisakymai.

Seimo pirmininkas pasistengė atsakyti į visus jam pateiktus, net ir nepatogius gyventojų klausimus. O jiems rūpėjo, kada bus baigta žemės reforma, ir kokiu būdu bus atstatytas teisingumas daliai savininkų, taip pat ir Birštone. Birštoniečius domino ir pokyčiai švietimo sistemoje, jaunų specialistų parengimas ir pritraukimas į mažus miestelius, parama melioracijai, savivaldybės žvyrkelių ir kelių tvarkymas, vaikų maitinimas ugdymo įstaigose, rajoninės ligoninės išsaugojimas ir gydymo paslaugų išlaikymas „prie namų“.

V. Pranckietis išsakė oficialią poziciją Astravo atominės elektrinės klausimu, pakomentavo „Achemos“ situaciją, kalbėjo apie Suskystintųjų dujų terminalo svarbą, pasidalino asmeniniu indėliu, kaip Gruzija tapo Sakartvelu, o Litva – Lietuva.

Kalbėdamas apie politinę situaciją valstybėje, Seimo pirmininkas pabrėžė, kad „partijos yra gėris, nes jos – demokratijos išraiška“.

Dalė Lazauskienė

Dalintis: email Print 4 Google+ 0 VK