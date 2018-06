Pociūnuose viešėjo KPPA rūmų bendruomenės klubo nariai

Praėjusį ketvirtadienį Kauno prekybos, pramonės ir amatų (KPPA) rūmų bendruomenės klubo nariai UAB ,,Debesota“ kvietimu lankėsi Pociūnuose.

Viešnagė prasidėjo ekskursija vienintelėje Baltijos šalyse sklandytuvų gamykloje ,,Sportinė aviacija ir Ko“. Su jos istorija, gaminama produkcija supažindino direktoriaus pavaduotojas, sklandytojas Stasys Skalskis. Jis pasidžiaugė, kad kitais metais gamyklai bus jau 50 metų. Pagrindinė veikla – sklandytuvų, motosklandytuvų projektavimas ir gamyba. Įmonė turi bazinį sertifikatą sklandytuvams, taip pat sertifikuoja naujus gaminius. Bandymai vyksta Pociūnų aerodrome.

Vienas populiariausių gaminamų sklandytuvų yra LAK-17B, kuris gali būti su 15 m, 18 m ir 21 m ilgio sparnais, su elektriniu varikliu arba be jo. Naujausias kūrinys, prieš porą metų pradėtas gaminti 13,5 m sparnų ilgio ,,mini“ LAK – as su įmontuotu elektriniu varikliu, pasaulyje jau sukėlė didelį susidomėjimą. Ceche baigiamas gaminti dvyliktas toks baltasparnis, kuris keliaus už Atlanto. Lietuviškų sklandytuvų keliai driekiasi per visą pasaulį. Raidės LAK reiškia ,,lietuviška aviacinė konstrukcija“, šalia esantis skaičius žymi konstrukcijos eiliškumą. Jau sukurta ir pagaminta 20 sklandytuvų konstrukcijų. Iš stiklo pluošto gaminamos ir sklandytuvų priekabos, kuriomis galima saugiai pervežti ar sandėliuoti sklandytuvus, įvairūs neaviaciniai produktai: automobilių bagažinės, reklaminiai stendai, medžiotojų bokšteliai, vėjo jėgainių mentės ir kt.

Kauno apskrities aviacijos sporto klubo direktorius Vytautas Sabeckis svečius pakvietė į angarą, kuriame papasakojo apie čia esančius sklandytuvus, sklandymo sportą, pasiekimus, rengiamas varžybas, pakvietė po mūsų gražias apylinkes, Nemuno kilpas pasižvalgyti iš paukščio skrydžio. Norinčiųjų pakilti lėktuvu buvo, o į sklandytuvą sėsti drąsuolių neatsirado…

Viešnagė baigėsi ,,Debesotos“ kavinėje, kurioje penkiolikai KPPA rūmų naujų narių įteikti narystės pažymėjimai. Tarp jų – ir minkštus baldus gaminančiai Švedijos bendrovei ,,Scapa Baltic“, turinčiai savo padalinį ir Prienuose.

Prieš 59 -erius metus mažame Švedijos miestelyje Cots Carlosson įkurta įmonė ,,Scapa“, pelniusi pripažinimą tarptautinėse rinkose, 1998 metais savo produkciją pradėjo gaminti ir Lietuvoje. Padalinys Prienuose įkurtas prieš šešerius metus.

Padalinio gamybos vadovo Juliaus Strampicko teigimu, tai, kad „Scapa Baltic“ pasirinko mūsų kraštą, lėmė ne tik patogi Prienų geografinė padėtis (netoli Kaunas), bet ir tai, jog Prienai žinomi kaip didelio meistriškumo siuvėjų ,,kalvė“. Dar ne taip seniai Prienuose veikė kelios siuvimo įmonės, gaminusios produkciją ir užsienio rinkoms.

Šiuo metu Prienų padalinyje dirba apie 100 – 120 darbuotojų, ir ,,Scapa Baltic“ reikšmingai prisideda prie darbo vietų kūrimo rajone.

Neseniai įmonėje apsilankę KPPAR Prienų atstovybės nariai turėjo progą susipažinti su gamybos procesu ir čia gaminama produkcija, kurios didžiausia dalis (apie 80 proc.) iškeliauja į Norvegiją. Kauno padaliniai daugiausia gamina Švedijos rinkoms. Skandinavai, o ir Europos šalių pirkėjai itin vertina „Scapa Baltic“ aukštą gaminių kokybę, sprendimų įvairovę bei maksimalų patikimumą.

Onutė Valkauskienė

