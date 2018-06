Kaip išsirinkti hantelius namų sporto salei?

Jeigu sportuojate namuose ir turite vieną ar net kelis treniruoklius, tikriausiai svarstote, ar nereikėtų naudojamos įrangos papildyti hanteliais. Hanteliai – puiki namų sporto salės įranga, kadangi, lyginant su treniruokliais, jie yra nebrangūs, patogūs naudoti, ir užima nedaug vietos. Naudojant hantelius galima stiprinti viršutinės kūno dalies raumenis. Internetinės parduotuvės b-a.eu, prekiaujančios įvairia sporto įranga atstovas M. Meliešius pateikia kelis patarimus, padėsiančius išsirinkti tinkamiausius hantelius namų sporto salei.

Pagrindinės hantelių savybės

Hanteliai gali būti labai įvairūs, todėl juos renkantis reikėtų atsižvelgti į šias savybes: formą, funkcionalumą, svorį ir medžiagą, iš kurios jie pagaminti. Hanteliai gali būti įvairių formų. Bene geriausias pasirinkimas – šešiakampio formos hanteliai, kadangi juos galima stabiliai padėti ant žemės, nebijant kad užkliudytas įrankis nuriedės po kojomis. Kuo mažiau sudedamųjų dalių turi hantelis, tuo mažesnė tikimybė, kad kas nors sulūš, todėl rinkitės monolitinius hantelius. Renkantis hantelius, kurių svorį galima reguliuoti, įvertinkite jų konstrukciją. Ji turi būti patikima ir patogi naudotis.

Nuo hantelio svorio priklauso apkrova, kurią jūsų raumenys gauna treniruotės metu. Renkantis hantelių svorį reikėtų vadovautis taisykle, kad mažiau yra geriau. Mažesnės masės hanteliai kainuoja pigiau, be to, su tokiais hanteliais patogiau sportuoti. Naudojant per didelės masės hantelius greitai pavargstama, tuo tarpu su mažesnės masės įranga galima atlikti daugiau to paties pratimo pakartojimų, taip nenuvargsta raumenys ir pasiekiamas geresnis efektas.

Hanteliai gali būti metaliniai, arba padengti guma ar polivinilchlorido danga. Guma padengti hanteliai galbūt neatrodo taip patraukliai, tačiau apsaugo jūsų grindis nuo subraižymų. Be to, jie ne taip slysta iš rankų. Iš kitos pusės, metalinį paviršių daug paprasčiau valyti, nei gumą, todėl įvertinkite, kur savybė reikalingesnė Jums.

Fiksuoto ir keičiamo svorio hanteliai

Klasikiniai hanteliai paprastai būna fiksuoto, t.y. nekeičiamo svorio. Juos galima įsigyti po vieną, arba pirkti visą rinkinį. Jeigu ieškote pigiausio varianto, tuomet galite įsigyti norimo fiksuoto svorio hantelius. Jų trūkumas – visuomet sportuosite su tokiu pačiu svoriu, todėl kai kurie pratimai gali būti per lengvi arba per sunkūs. Šiai problemai spręsti galite įsigyti visą rinkinį, tačiau jis kainuos gana brangiai, be to užims nemažai vietos.

Alternatyvus sprendimas – keičiamo svorio hanteliai, kurių svoris reguliuojamas pridedant arba nuimant diskus su papildomu svoriu. Priklausomai nuo pratimui reikalingos apkrovos, galima nesunkiai reguliuoti hantelio svorį. Tai leidžia sportuoti saugiai ir neperkraunant savo organizmo. Tokie hanteliai užima mažiau vietos, nei fiksuoto svorio hantelių rinkinys.

Kodėl verta rinktis hantelius sportui namuose?

Specialistai teigia, kad sportuoti su hanteliais labai efektyvu, kadangi dirba daugiau raumenų grupių, nei naudojant treniruoklius. Papildomos raumenų grupės įsijungia keliant ir stabilizuojant svorį. Naudojant hantelius kiekviena ranka dirba atskirai, todėl geriau lavinami raumenys. Teisingai atliekant pratimus rizika susižeisti yra minimali, be to sportuojant su hanteliais gerėja savijauta ir didėja motyvacija. Kiekvieną kartą matant svorį, kurį pakeliame, smegenys tai suvokia kaip atliktą užduotį, todėl psichologiškai jaučiamės daug geriau, nei atlikdami pratimus su treniruokliais. Todėl hanteliai puiki ir efektyvi priemonė sportui namuose.

Hanteliai internetu – patogu ir paprasta

Išsirinkus norimą hantelių komplektą, labiausiai atitinkantį Jūsų poreikius jau po kelių dienų galite pradėti sportuoti. Užsisakius hantelius internetinėje parduotuvėje b-a.eu, Jūsų norima prekė per kelias dienas bus pristatyta į namus. Elektroninėje parduotuvėje siūloma daugiau kaip 700 skirtingų svorių, svarmenų, hantelių ir kitų susijusių prekių, todėl tikrai rasite Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį sprendimą.

Net jeigu planuojate sportuoti pradėti ne iš karto, užsisakę hantelius padidinsite savo galimybes sportuoti. Net jeigu neturite laiko sporto salei ar treniruokliui, pratimams su hanteliai tikrai surasite kelias minutes laiko. Be to, sportuoti galite net žiūrėdami televizorių ar bendraudami su šeima.

Vienas iš didžiausių privalumų perkant hantelius internetu – pristatymas į namus. Jums nereikės rūpintis kaip parsigabenti sporto inventorių į namus. Tai ypač palanku, jeigu perkate rinkinį, kuris daug sveria ir užima nemažai vietos. Be to, internetinėje parduotuvėje prekes galima įsigyti mažesnėmis kainomis, nei įprastinėse parduotuvėse, todėl tai padės sutaupyti.