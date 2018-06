Dėl automobilių eismo srautų per Prienų centrą

Rekonstruojant kelio A16 Vilnius – Prienai – Marijampolė atkarpą, kuri sutampa su F. Martišiaus gatve, transporto srautai buvo nukreipti per Prienų miesto centrą – Vytauto ir Kauno gatvėmis.

Situacija darosi grėsminga. Miestas skęsta išmetamų dujų debesyse, pereiti Vytauto gatvę darosi sudėtinga, nes sunkiasvoriai automobiliai ne visada laikosi taisyklės praleisti pėsčiuosius. Be to, esant ypatingai karštiems orams ir važiuojant sunkiasvoriam transportui labai gadinama gatvių danga, kurios atstatymu turėsim rūpintis patys.

Lietuvos kelių direkcija, pradėdama kelio rekonstrukciją, nuėjo lengviausiu keliu ir nukreipė visą transportą per Prienų centrą. Nebereikia ir nėra laiko analizuoti priežasčių, kodėl taip atsitiko. Prienų rajono savivaldybės administracija skubiai privalo rasti šios problemos sprendimą. Tik ji yra už tai atsakinga.

Viešojoje erdvėje pasirodė pranešimas, kad meras buvo susitikęs su laikinai einančiu Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pareigas V. Andrejevu, jo pavaduotoju R. Lipkevičiumi. Cituoju: „Meras dar kartą prašė patenkinti Prienų r. savivaldybės prašymą ir neleisti, vykdant F. Martišiaus gatvės rekonstrukciją, sunkiasvoriam transportui važiuoti per Prienus. Direkcijos vadovai pažadėjo atidžiau panagrinėti šią problemą ir pranešti Savivaldybei, kai bus priimtas sprendimas.“

Užduodu tik vieną klausimą: KADA?

Gerbiami Prienų žmonės: Jums rūpi KADA, ar užtenka to, kad buvo susitikęs ir prašė…

Vytautas Martinaitis

Prienų savivaldybės tarybos narys

