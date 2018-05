Įteikta keliautojo Mato Šalčiaus premija

„Man reikalingi pasaulio centrai, kuriuose aš noriu užkariauti Lietuvai vietą,“ – yra sakęs mūsų žemietis, tarpukario Lietuvos visuomenės veikėjas, žurnalistas ir keliautojas Matas Šalčius (1890 – 1940).

Jis apkeliavo beveik visus žemynus ir visur, kur tik lankėsi, buvo savotiškas gimtosios šalies ambasadorius, kuris pasakojo vietiniams apie Lietuvą, jos istoriją ir žmones. Jo kelionių aprašymai, spausdinami įvairiuose lietuviškuose leidiniuose, tautiečius žavėjo naujais įspūdžiais ir pažinimo džiaugsmu, o Spaudos fondo premijuota knyga „Svečiuose pas 40 tautų“ bei su jo prisidėjimu 1929 m. įsteigta Turizmo sąjunga, atvėrė jiems langą į pasaulį.

Lietuvai apie pasaulį ir pasauliui apie Lietuvą skelbęs M.Šalčius šiandien pelnytai vadinamas garsiausiu Lietuvos keliautoju ir pasaulio piliečiu, jo garbei nuo 1990 -ųjų kasmet organizuojamas Mato Šalčiaus vardo konkursas, skirtas spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos žurnalistams už pasaulio pažinimo skatinimą ir brandžius autorinius darbus kelionių tematika. Pirmosios premijos laureatais tapo žurnalistai Ričardas Sartatavičius ir Gediminas Pilaitis, buriuotojų žygio per Atlantą dalyviai, už videofilmą „Trispalvė Atlante“. Pirmąją premiją, minint M.Šalčiaus 100 -ąsias gimimo metines, įsteigė jo dukra Raminta Šalčiūtė – Savickienė, Almis Šalčius ir Lietuvos žurnalistų sąjunga. Vėliau premija nebuvo teikiama, ši iniciatyva atgaivinta 2009 metais europarlamentaro Justo Vinco Paleckio dėka. Iš viso premija įteikta devynis kartus, jos dydis – 1000 eurų.

2017 m. gruodį Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius ir meras Alvydas Vaicekauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria savivaldybė įsipareigojo tapti M.Šalčiaus premijos mecenate, buvo patvirtinti šios premijos skyrimo nuostatai. Konkursą savivaldybė organizuoja kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija.

Prasminga, kad Savivaldybė rado būdą ir progą pagerbti vieno iš žymiausių savo kraštiečių, gimusio Čiudiškių kaime, atminimą. Simboliška, kad premija šiemet buvo įteikta keliautojo gimimo dienos išvakarėse, gegužės 18 -ąją, miesto šventę pradėjusios konferencijos „neAtrasti Prienai“ metu.

Komisija M.Šalčiaus premijos laureatą rinko iš trijų kandidatų. Konkurso nugalėtoja paskelbta žurnalo „Kelionės ir pramogos“ redaktorė Ona Nosevičienė – Šaulinskaitė. Ji yra mūsų krašto žmogus – gimė Kašonių kaime, baigė Jiezno vidurinę mokyklą, vėliau pasirinko žurnalistės kelią.

Premiją ir skulptūrėlę O.Nosevičienei įteikė Prienų rajono meras A.Vaicekauskas ir pirmosios M.Šalčiaus premijos laureatas žurnalistas Ričardas Sartatavičius.

Žurnalas „Kelionės ir pramogos“ yra leidžiamas nuo 1997 metų ir yra gerai žinomas kelionių mėgėjams. Per leidybos metus jam pavyko atskleisti beveik viso pasaulio vaizdą, skaitytojai sužinojo apie įvairias šalis, jų gyventojų tradicijas ir kasdienybę. Leidinys daug dėmesio skiria ir Lietuvai, pristatydamas gražiausius jos kampelius, paveldą ir kultūrinius lobius. Per dvidešimt metų su žurnalu užaugo nauja keliautojų po Lietuvą karta, jie keliauja su vaikus, patys rengia žygius. Redakcija organizuoja keliautojų konkursus, kuriais skatina aplankyti nacionalinius ir regioninius parkus, atrasti pasididžiavimo vertas gamtos vertybes. Pirmojo tokio konkurso finaliniame renginyje susirinko apie tūkstantį keliautojų.

Žurnalo redaktorės nuomone, kiekvienam verta pajusti gamtos ramybę, o taip pat išbandyti save ekstremaliais nuotykiais. „Juk tam ir gyvename, kad pažintume ne tik pasaulį, bet ir save. Kelionė dvasios ir pojūčių labirintais yra bene įdomiausia“, – sako O.Nosevičienė.

Dėkodama už įvertinimą M.Šalčiaus premijos laureatė sakė: „Simboliška, kad ši žemė, užauginusi M.Šalčių, užaugino ir mane. Ji yra pati gražiausia pasaulyje… Pasižadu nepamiršti Prienų – žurnalo puslapiuose jūs atrasite pasakojimų ne tik apie Lietuvą, bet ir apie gimtąjį kraštą.“

Dalė Lazauskienė