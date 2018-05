Europos dienos renginiai Birštone

Gegužės 9 d. Birštone vėl šventėme Europos Sąjungos gimtadienį. Birštono viešosios bibliotekos atstovai vadovavo šventės projekto ruošimui. Savo idėjas pateikė Birštono gimnazijos, Birštono jaunimo klubo, Birštono KC ir kt. įstaigų atstovai.



9 val. Birštono gimnazijos vyresnieji mokiniai laikė Europos egzaminą, mažesnieji pertraukų metu dalyvavo ES dienos dirbtuvėse, kurias organizavo Birštono gimnazijos istorijos mokytojos A.Lasatienė ir D.Jonykaitė – Snapaitienė. Mokiniai šiose dirbtuvėlėse atliko kūrybiškumo ir žinių reikalaujančias užduotis.

Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Ferevičienė su mokiniais ruošė šventės scenarijų. Gimnazistės E. Treigytė, P. Gudauskaitė ir K. Lodaitė vedė renginį Birštono savivaldybės aikštėje. Merginos pasakojo apie ES įkūrimo istoriją, vertybes, akcentavo, kad 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą 2018 m. paskelbti Europos kultūros paveldo metais. Europos kultūros paveldo metų šūkis – „Mūsų paveldas: praeitis pasitinka ateitį“. Be to, 2018 m. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Rumunija švenčia Nepriklausomybės šimtmečius.

Šventės metu visus sveikino vicemeras V.Kederys bei Airijos ambasadorius Lietuvoje David Noonan. Jo žmona, ponia Cliodhna Noonan yra pagrindinė Birštone ir Vilniuje gegužės 6 – 13 dienomis vykstančio tarptautinio teatro festivalio „LABAS“ organizatorė. Festivalio dalyviai muzikuoja, piešia, šoka, kuria patiems mažiausiems. Programoje – menininkai iš Airijos, Graikijos, Latvijos, Vokietijos, Kroatijos, Danijos, Flandrijos, Pietų Afrikos Respublikos. Festivalio metu rodomi spektakliai bei veikia kūrybinės laboratorijos. Džiaugiamės, kad gegužės 9 d. Birštono gimnazijoje Išmaniųjų medijų laboratoriją pristatė Vokietijos atstovė Claudia Mayer. Šventės metu visus pasveikino ponia Cliodhna Noonan ir kita festivalio „Labas“ organizatorė Dalia Mikoliūnaitė.

Mokiniams ir svečiams dainavo Nemajūnų bendruomenės santalkos, puoselėjančios senas lietuviško lino kelio tradicijas, etnografinis ansamblis. Birštono gimnazijos mokytojai V.Martinaitienė, N.Juozaitienė, G.Marčiulaitienė ir A.Guobys organizavo „Draugystės juostelių pynimo“ ir „Bendryste žydinčių pievų“ dirbtuvėles.

Be to, mūsų mažieji skaitė eilėraščius apie šalis, kurios švenčia valstybingumo šimtmečius, į aikštę atsinešė pačių pasigamintas gėles ir paukščius, kuriuos daryti padėjo jų mokytojos. Džiaugiamės, kad šventėje dalyvavo ne tik pradinukai, bet ir gausus būrys gimnazistų bei mokytojų.

Šventės pabaigoje Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė ir vyriausioji bibliotekininkė bei projekto vadovė Solveiga Pempienė padėkojo visiems, padėjusiems organizuoti ES dienos paminėjimo projekto veiklas. Jos pakvietė šventės dalyvius atvykti į kitus renginius, skirtus ES dienai paminėti.

Asta Ferevičienė