Tėvai nori žinoti, kokiomis sąlygomis bus ugdomi šešiamečiai vaikai

Kovą įvykusiame Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdyje daugumos politikų balsais buvo nuspręsta priešmokyklinio ugdymo grupes iš „Saulutės“ ir „Pasakos“ vaikų lopšelių – darželių perkelti į „Ąžuolo“ progimnaziją ir „Revuonos“ pagrindinę mokyklą. Šio sprendimo motyvas – ikimokyklinio ugdymo įstaigose sumažinti eiles, nes jose labai trūksta vietų 1- 5 metų amžiaus vaikams.



Šiam sprendimui aktyviai priešinosi opozicijai priklausantys Tarybos nariai. Jie viešai suabejojo, ar šie savivaldybės planai buvo deramai aptarti su priešmokyklinukų tėvais.

Posėdyje Tarybos nariai buvo informuoti apie darželiuose vykusius susirinkimus, kuriuose dalyvavę Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir meras Alvydas Vaicekauskas bendravo su tėveliais ir suteikė visą rūpimą informaciją. Vis dėlto akivaizdu, kad po susirinkimų kai kuriems tėvams situacija netapo aiškesnė. Jų nuomone, dėl to, kad visi norintieji nesutelpa į darželius, atsakomybę turėtų prisiimti savivaldybė, nenumačiusi vietų poreikio, delsusi savo laiku perkelti „Saulutę“ į uždarytos, bet tvarkingos Nemuno pradinės mokyklos patalpas.

Tėveliai sakė sulaukę kalno pažadų, kad jų vaikams mokyklose nieko netrūks, tačiau savo iniciatyva apsilankę vienoje iš mokyklų, į kurią bus perkelta viena priešmokyklinio ugdymo grupė, jokių pasiruošimo ženklų nepastebėjo – jiems neparodė nei būsimų grupių, nei supažindino su jų vaikais dirbsiančia auklėtoja. Ir tuomet jie suprato, kad priešmokyklinių grupių perkėlimo planas „šakėmis pieštas ant vandens“…

Savo nuogąstavimais, ar teisinga taip skubotai priešmokyklinio ugdymo grupes iš darželių perkelti į bendrojo lavinimo mokyklas, tėvai pasidalino su Prienų rajono savivaldybės Tarybos nariu Arūnu Vaidogu, kuris paskatino juos kalbėti viešai. Jo inicijuotoje spaudos konferencijoje dalyvavo trys tėveliai, patikinę, jog nepatenkintųjų šiuo valdžios sprendimu yra ir daugiau, tačiau dėl tam tikrų priežasčių (viena iš jų – saugoma darbo vieta biudžetinėje įstaigoje, – aut. pastaba) jie nepanoro eiti į viešumą.

Keturių vaikų mama Justina Mikušauskienė džiaugiasi „Pasakoje“ sudarytomis sąlygomis ir pedagogų gebėjimu parengti vaikus mokyklai. Panaikinus priešmokyklinio ugdymo grupę darželyje, savo atžalą nuo rudens ji bus priversta leisti į „Ąžuolo“ progimnaziją. Sužinojus, kad šešiamečių grupę ketinama įrengti trečiajame aukšte, mama neslepia nerimo. Juk kad ir kokia rūpestinga būtų auklėtoja, ji teturi dvi rankas. Kas pasirūpins vaikų saugumu, kai jie susiruoš pasivaikščioti ir teks lipti stačiais laiptais žemyn? Kas atsakys, jei vaiką pastums vyresnis mokinys, jei mažasis pargrius ir įsitaisys mėlynę? Kadangi jos dukrelė yra jautri, jai būtinas dienos miegas ramioje aplinkoje, Justina svarsto galimybę pristabdyti individualią veiklą, kad galėtų pusę dienos pabūti su vaiku namuose.

Mamos teigimu, tėveliai apie būsimas permainas nebuvo tinkamai informuoti, kai kurie net nežinojo apie šaukiamą susirinkimą, todėl jame nedalyvavo. Ją stebina tai, kad sprendimas priimtas ne mokslo metų pradžioje, o jiems baigiantis, todėl natūraliai rūpi, ar mokykla gaus lėšų grupių remontui, ar bus suspėta patiems mažiausiems pritaikyti patalpas, baldus, sanitarinius mazgus, sudaryti ugdomajai veiklai, maitinimui, žaidimams ir poilsiui tinkamą aplinką.

Edita ir Jonas Masiai augina tris vaikus, todėl jiems labai svarbu, kokios sąlygos bus sukurtos perkeltoje priešmokyklinio ugdymo grupėje. J.Masys yra „Saulutės“ lopšelio – darželio tarybos pirmininkas, priklauso „Ąžuolo“ progimnazijos tarybai, todėl informacija apie savivaldybės Tarybos sprendimą ir parengiamuosius darbus jam įgyvendinti jį turėjo pasiekti pirmiausia. Tačiau Jonas tikina žinantis tiek, kiek ir kiti tėvai, dalyvavę susirinkime.

„Sakėme, kad neleisime savo vaikų į grupes progimnazijoje, tačiau savivaldybės atstovai į tai nesureagavo. Supratome, kad jie atėjo pareikšti savo valią, o ne išklausyti tėvų nuomonę, juolab bendradarbiauti,“ – pasakojo tėvelis. Jo teigimu, normalu, kad tėvai nori iš anksto žinoti, kokiomis sąlygomis bus ugdomi jų vaikai, ar jie galės grupėje pavalgyti, pamiegoti, pasilikti ilgiau, bent iki 18 ar 18.30 val. vakaro, kol juos pasiims kituose miestuose dirbantys tėveliai.

Anot savivaldybės Tarybos opozicijos nario Arūno Vaidogo, tėvai turi teisę gauti visą jiems rūpimą informaciją ir būti išklausyti, jiems tik reikėtų aktyviau reikšti savo nuomonę. Politikas neabejoja, kad blogi, keliantys įtampą ir susipriešinimą visuomenėje sprendimai privalo būti atšaukti.

Jo tvirtinimu, darželio grupių steigimas mokyklose turi ir paslėptą tikslą – užsitikrinti, jog kuo daugiau vaikų ateitų į pirmąsias klases. Tačiau ar nebus šis sprendimas trumpalaikis? Juk demografinei situacijai prastėjant, gali tekti gelbėti vaikų pritrūkusius lopšelius – darželius…

Dalė Lazauskienė

„Pritrūko diskusijų…“

Prienų rajono savivaldybės tarybos opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė:

„Šį sprendimą pavadinčiau labiausiai neparengtu ir neišdiskutuotu. Tarybos posėdžio metu išsakiau daug pastabų ir Merui, ir Švietimo skyriaus vedėjui. Manau, kad tėvams turi būti suteikta teisė pasirinkti norimą įstaigą. Tėvai skundėsi, kad jiems nebuvo pateikta tiksli informacija apie tai, ar vaikams bus tinkamai įrengtos patalpos, juolab kad higienos reikalavimai yra dideli, ar bus sudarytos galimybės miegui, įrengtos žaidimų aikštelės, išspręsti maitinimo, prailgintos grupės klausimai. Taip pat svarstant biudžeto projektą ir tvirtinant jį, nebuvo kalbėta apie lėšų poreikį priešmokyklinių grupių įrengimui. Todėl Švietimo skyriui linkėčiau atidžiau analizuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo situaciją, nes jie kontroliuoja eiles Prienų mieste, turėti aiškią Švietimo strategiją, kuri tenkintų į ugdytinių, jų tėvų ir visos švietimo bendruomenės poreikius. Manau, kad ir Tarybos nariai, Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komitetas, turėjo dalyvauti rengiant sprendimą. Bet akivaizdu, kad tartis, taip pat į susitikimus su ugdymo įstaigų bendruomenėmis mes, bent jau opozicijos atstovai, nekviečiami…“

„Pagrindo nerimui nėra…“

Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko komentaras dėl priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo iš „Saulutės“ ir „Pasakos“ lopšelių darželių į miesto mokyklas:

„Įstatymiškai Prienų r. savivaldybėje priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Tarybos patvirtintus 6 skirtingus modelius ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ir bendrojo ugdymo mokyklose. Prienų mieste – ir lopšeliuose – darželiuose, ir „Ąžuolo“ progimnazijoje bei „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje. Todėl šių grupių perkėlimas į mokyklas nėra kažkas naujo. Nauja yra tik planuojama jų darbo trukmė – grupės veiks žymiai ilgiau, nei iki šiol.

Iki šiol ilgiausios trukmės (10 val. 50 min. per dieną) modelis buvo įteisintas tik lopšeliuose – darželiuose, tačiau nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. toks modelis bus patvirtintas „Ąžuolo“ progimnazijoje ir „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, kai šios grupės bus perkeltos iš lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Saulutė“. Taip darželiuose atsiras daugiau vietų darželinukams. Be to, renovavus buvusios „Nemuno“ pradinės mokyklos patalpas ir ten perkėlus lopšelį – darželį „Saulutė“, bus įsteigta dar viena papildoma darželio grupė, tad vietų miesto darželiuose nebetrūks.

Priešmokyklinį ugdymą lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ nuspręsta palikti, nes jame vietų kol kas netrūksta, be to, šis darželis yra atokiau nuo centre įsikūrusių mokyklų.

Kaip tėvams buvo pažadėta susirinkimų metu, perkeltose grupėse vaikams bus sudarytos tokios pat sąlygos – 10 val. 50 min. ugdymosi trukmė per dieną, ugdymas, priežiūra, kvalifikuoti specialistai, kurie ir priklauso tokios trukmės modeliui (priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir pedagogo padėjėjas) ir kt.

Savivaldybės lėšomis iki mokslo metų pradžios bus pritaikytos grupių aplinkos, įsigyti reikalingi baldai ir ugdymuisi, ir poilsiui (pvz., lovytės miegui), mokyklų kieme planuojama įrengti žaidimų aikšteles.

Balandžio mėnesį dauguma tėvų jau pateikė prašymus dėl priešmokyklinio ugdymo, todėl situacija iš esmės žinoma, ir mokyklos artimiausiu metu pradės konkrečius pasirengimo darbus – patalpų pritaikymo, baldų ir inventoriaus įsigijimo, specialistų įdarbinimo ir kt. Be to, mokyklos jau artimiausiu metu pakvies būsimų priešmokyklinukų tėvus į mokyklas ir supažindins juos su ugdymu ir ugdymosi sąlygomis, atsakys į visus rūpimus klausimus.

Suprantama, šis sprendimas, kaip ir kiekviena naujovė, sukelia tam tikro nerimo, tačiau pagrindo tam tikrai nėra, ir patys tėvai netruks tuo įsitikinti.“