Stažavosi Suomijoje, domėjosi slaugos klausimais

Prienų – Birštono diabeto klubo pirmininkė, Lietuvos sveikatos mokslų slaugos fakulteto doktorantė, slaugytoja Birutė Bartkevičiūtė stažavosi Suomijos Oulu universitete, universitetinėje ligoninėje, kur kartu su Japonijos Kyusyu, Osakos universitetų slaugos profesorėmis domėjosi pacientų saugos ir kitais klausimais.

– Aš turėjau galimybę dalyvauti „MedSim“ studijose, kuriose yra įrengti labai tikslūs kompiuteriai, kuriems padedant galima moduliuoti sudėtingas klinikines situacijas praktikoje be jokios žalos ligoniui, stebėti „kompiuterinio“ paciento gyvybines funkcijas. Buvo mokoma, kaip realiame gyvenime imituoti traumų ir ligų scenarijus. Medicininės simuliacijos metu buvo tobulinami klinikiniai bei tarpprofesiniai komandinio darbo, bendravimo ir vadovavimo įgūdžiai, siekiant išvengti klaidų praktikoje. Seminare su slaugytojais diskutavome apie šių metodų naudojimą mokant studentus, jų pranašumus ir apribojimus, siekiant sukurti saugias pacientų priežiūros kompetencijas.

Motinos ir vaiko sveikatos klinikoje susipažinome su gerovės klinikos modeliu, kuris grindžiamas tarpdisciplininės komandos principu. Jos tikslas visos šeimos gerovė ir paslaugų prieinamumas. Komandą sudaro slaugytojai, gydytojai, akušeriai, psichologai, šeimos specialistai, socialinis darbuotojas, slaugytojas, dirbantis ugdymo įstaigoje.

Lankėmės Oulu „Namų reabilitacijos“ centre, kurio tikslas organizuoti pagalbą pagyvenusiems žmonėms, kad jie galėtų gyventi savo namuose kuo ilgiau. Jame teikiamos maitinimo, transportavimo ir slaugos paslaugos. Jei paslaugos, kuriomis remiamas gyvenimas namuose, nebegali garantuoti pakankamo kliento saugumo, tokiam asmeniui pasiūloma persikelti gyventi į slaugos namus. Juose teikiama priežiūra 24 val. per parą septynias dienas per savaitę. Šioje įstaigoje naudojama Aino skaitmeninė programa pagerina priežiūros kokybę ir pacientų saugą. Jos esmė – nuotolinė skaitmeninė paciento priežiūra. Ja stebimas asmuo, patikrinama, ar jis išgėrė vaistus, gydytojas skiria el. paskyrimus, elektroninė durų spyna leidźia darbuotojams bet kada patekti į paciento namus, su asmeniu susisiekiama kompiuterio pagalba.

Stažuotė Oulu universitete pagal STSM RANCARE projektą buvo naudinga, leido labiau įsigilinti į studentų ir slaugytojų studijų programas, siekti švietimo kokybės, nuo kurios priklauso ir slaugomų pacientų saugumas. Oulu universiteto mokslinių tyrimų skyrius rengia aukštos kokybės įvairių dalykų mokslinius tyrimus, turinčius nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažįstamą socialinį poveikį. Buvo įdomu sužinoti apie slaugos tyrimus, išsiaiškinau, į kokias prioritetines sritis reikia atkreipti dėmesį (sveikata ir sveika gyvensena, konsultavimas, sveikatos priežiūros darbuotojų, studentų ir mokytojų kompetencija, vadovavimas ir lyderystė socialinėje ir sveikatos priežiūros srityje), kaip reikėtų identifikuoti ir analizuoti skaitmeninės sveikatos poreikius sveikatos priežiūros įstaigoje.

Konsultacijos su tyrėjais pagerino mano supratimą apie studijų modelio kūrimą. Esu įsitikinusi, kad Suomijos, Japonijos ir Lietuvos studentų, profesorių, dėstytojų, doktorantų mokslininkų žinios ir bendradarbiavimas paskatins naujus tarptautinius ryšius profesinėje bei mokslo srityje, – pasakojo Birutė Bartkevičiūtė.

Dalė Lazauskienė

