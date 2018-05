Meras ataskaitoje pasidalino Prienų – turistams patrauklaus miesto – vizija

Balandžio 26 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje už 2017 metų veiklą atsiskaitė meras Alvydas Vaicekauskas.

Meras A.Vaicekauskas ataskaitoje išvardino nuveiktus darbus, akcentavo didėjantį savivaldybės dėmesį verslininkams ir žemdirbiams, pasidžiaugė sėkmingai surenkamu biudžetu, socialinio būsto plėtra, investicijų pritraukimu sporto ir sveikatingumo aplinkai gerinti, vykdomais vandentvarkos, šilumos ūkio, kultūros įstaigų modernizavimo ir kitais projektais, pasidalino iššūkiais, susijusiais su kelių tvarkymu, kvartaline renovacija ir kt. Mero įsitikimu, Prienai yra netoli nuo didelį turizmo potencialą turinčio Birštono, todėl reikia šia situacija pasinaudoti ir ieškoti būdų, kaip sudominti poilsiautojus bei kuo daugiau jų pritraukti. A.Vaicekausko įsitikinimu, pribrendo reikalas steigti Prienų turizmo ir verslo informacijos centrą – šiuo klausimu jis norėjo sužinoti ir Tarybos narių nuomonę.

Tarybos opozicijos narė Loreta Jakinevičienė mero ataskaitą įvertino patenkinamai – dėl to, kad pranešėjas labiau susitelkė ties statistiniais duomenimis, o ne įvardino esmines problemas ir jų sprendimo būdus. Ji tikėjosi, kad meras pasidalins įžvalgomis, kokią pridėtinę vertę sukūrė daugiau narių prisijungusi valdančioji koalicija, pasigedo ir santykių su opozicija vertinimo. Jos nuomone, meras galėjo išvardinti ir svarbiausius Tarybos komisijų, komitetų, darbo grupių darbus, šiek tiek daugiau pakalbėti apie ryšių su verslininkais bei tarptautinio bendradarbiavimo naudą. Taip pat ji atkreipė mero dėmesį į savivaldybės administracijos darbą – stebėjosi, kaip galima sklandžiai dirbti, rengti kokybiškus projektus, jei trys skyriai – Investicijų, Žemės ūkio, Socialinės paramos ir sveikatos – iki šiol neturi nuolatinių vedėjų.

A.Vaicekausko manymu, ataskaitos apimtis yra didelė, todėl kiekvieną sritį sunku aprėpti, juolab išvardinti pasiektus rezultatus ar detalizuoti kylančias problemas. Jis sakė veikloje besilaikantis tokios taktikos: „Iškilo problema – ją sprendžiu.“ Meras pripažino, kad savivaldybei trūksta profesionalių darbuotojų, tačiau su šia problema susiduria ir kitos savivaldybės, nes energingam jaunimui patrauklesnis yra verslas nei tarnautojo kėdė. Kita vertus, mero įsitikinimu, minėti skyriai be vedėjų dirba daug efektyviau, nei su buvusiais…

Tarybos narys Arūnas Vaidogas norėjo sužinoti, kokios įtakos savivaldybės administracijos darbui turėjo Bendrojo skyriaus atsiradimas. Mero tvirtinimu, šie struktūriniai pokyčiai buvo naudingi ir dėl savivaldybės internetinės svetainės atnaujinimo, elektroninių dokumentų pateikimo, ir dėl gyventojų patogumo – šiuo metu jie priimami prieš ir po darbo valandų, per pietų pertrauką.

Atsakydamas į repliką dėl priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo į mokyklas, meras pasidžiaugė, kad tai buvo teisingas sprendimas, tenkinantis ikimokyklinukų tėvų poreikius. Kitas klausimas, jei kai kurie nori likti darželyje iki pat gimnazijos, – replikavo A.Vaicekauskas.

Tarybos narys Gintautas Bartulis primygtinai klausė, kokį pažymį 10 balų sistemoje meras pats sau parašytų už 2017 metų veiklą, ir išgirdo savikritišką atsakymą – septynetą. Atsakydamas į Tarybos nario klausimą, kaip įsivaizduoja Prienų ateitį, jei būtų išrinktas dar ketveriems metams, netrūktų lėšų ir dirbtų su gera komanda, meras A.Vaicekauskas pasikartojo – miestas turi tapti patraukliu turizmui. Ir pridūrė, kad nuo šių metų vartai iš turistams tapusio ankštu Birštono į Prienus bus atverti – prie to prisidės ir dviračių tako tarp dviejų miestų jungtis. Dviračių maršrutas nuo sutvarkytų Kęstučio paminklo prieigų ves per visą miestą, ateityje jame bus kur stabtelėti, ką apžiūrėti. Laisvės aikštėje prie savivaldybės ketinama įrengti fontaną, Kauno g. prie Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos bus sutvarkyta erdvė, kurioje atsiras žymaus poeto, žemiečio įamžinimo ženklas. Čia pat – skveras su žaidimo aikštele vaikams ir Kneipo terapijos elementais. Dviračiais bus pasiekiama Stadiono g., įgyvendinant parengtą projektą, mikrorajono teritorija aplink tvenkinį bus pritaikyta aktyviam poilsiui. Netoliese – ir pagrindiniai sporto objektai, tik, pasak mero, prireiks ieškoti netradicinių sprendimų, kaip sutvarkyti apleistą buvusių kareivinių teritoriją.

Mero teigimu, kelio Alytus – Kaunas rekonstrukcija yra vienas iš prioritetinių savivaldybės klausimų, tačiau vien savivaldos jėgomis ši problema neišsprendžiama, kaip ir emigracija. Mero nuomone, kad žmonės norėtų parvykti atgal ir apsigyventų Prienuose, jiems reikia pasiūlyti patrauklias darbo vietas, pakankamus atlyginimus ir sukurti geras laisvalaikio galimybes. Šių uždavinių įgyvendinimas priklauso nuo regioninių skirtumų panaikinimo, verslo plėtros.

Tarybos narys Cezaras Pacevičius domėjosi, ar meras savo ataskaitą pateiks ir gyventojams. A.Vaicekausko manymu, ataskaitinių susirinkimų metu jis apsilankė visose rajono seniūnijose ir su žmonėmis aptarė svarbiausias vietos problemas. Jis samprotavo, kad Jieznui gali ir nerūpėti tai, kas dedasi Veiveriuose.

Mero ataskaitai pritarė 19 tarybos narių, du susilaikė, vienas nebalsavo.

Dalė Lazauskienė

