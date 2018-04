Keliavome po šiaurinę Italiją

Pavasario atostogų metu nedidelė Birštono gimnazijos mokinių grupelė vyko į nuostabią kelionę, kurios metu aplankė šiaurinę Italijos dalį, joje įsikūrusius Venecijos, Veronos ir Sirmionės miestus.



Kelias Italijos link buvo ilgas ir neįdomus, vakare pasiekus Čekiją, visų veidai atrodė nuvargę, todėl nuvykus į viešbutį, esantį Brno mieste, visi tik laukė savo kambario raktelių, kad kuo greičiau galėtų pailsėti.

Antrą dieną laukė netrumpa kelionė per likusią Čekiją ir Austriją, kol atvykome į Štirijos regiono sostinę Gracą. Ten mūsų laukė ekskursija pėsčiomis po XV-XVII a. statytą miesto senamiestį. Jame aplankėme trikampio formos centrinę aikštę, apsuptą senovinių pastatų, o aikštės centre grožėjomės nepaprasto dydžio ir grožio fontanu. Po ekskursijos po Gracą tęsėme kelionę per Austriją ir vakare pasiekėme Lido di Jesolo – vieną iš Veneto regiono kurortų prie Adrijos jūros. Pavalgę vakarienę, ėjome pasiklausyti Adrijos jūros ošimo ir pasigrožėti lūžtančiomis bangų keteromis.

Trečiąją dieną vykome pasigrožėti Venecija bei Venecijos lagūnos salomis, kurių yra net 118, o jas jungia 400 tiltų ir tiltelių. Iš autobuso persėdus į laivelį, pirma stotelė buvo Burano sala, garsėjanti spalvotais nameliais ir labai pamėgta fotografų dėl savo ryškaus įvaizdžio. Apsižvalgę Burano saloje, plaukėme į Murano salą, garsią savo gaminiais iš stiklo. Pamatėme, kaip yra gaminamos stiklinės vazos, stebėjome, kaip per pusantros minutės buvo pagamintas mėlynas nedidelis žirgelis. Apžiūrėję stiklo gaminių krautuvėlę plaukėme į Veneciją. O Venecija – neapsakomo grožio su siauromis gatvelėmis, kanaluose plaukiojančiomis gondolomis… Aplankėme Šv. Morkaus aikštę, Baziliką, Dožų rūmus. Užklydome į siaurą koridoriuką, kurio gale radome jaukią kavinukę – čia buvome šiltai sutiktos, paragavome itališkų picų.

Kitą kelionės dieną vykome į Veronos miestą. Pamatėme I a. pastatytą Arenos amfiteatrą, Sinjorijos aikštę ir Džiuljetos balkoną. Labai sužavėjo šalia Džiuljetos balkono esanti siena, aprašinėta meilės laiškeliais ir klausimais Džiuljetai. Veronos siauros ir tiesios gatvelės taip pat traukia turistus. Pasiekėme didžiausiame Italijoje Gardos ežero pusiasalyje įsikūrusį Sirmionės miestelį. Plaukiojome laiveliu, apžiūrėjome Gardos ežero pakrantes ir prašmatnias garsenybių vilas. Sužavėjo miestelyje veikiančios ledainės ir jose pardavinėjamų ledų įvairovė. Kitą rytą prasidėjo kelionė namų link per Italiją, Slovėniją, kurioje aplankėme jos sostinę Liublijaną. Apžiūrėjome miesto įžymius paminklus ir pasivaikščiojome po turgų. Tik vėlai vakare grįžome į Lietuvą.

Gabija Meškauskaitė I b mokinė