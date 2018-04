Augti patiems ir auginti kitus

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija – pati jauniausia iš Prienų miesto ugdymo įstaigų, savo veiklą ji pradėjo prieš tris dešimtmečius, 1987 metų rugsėjo 1-ąją, kaip Prienų 3-ioji vidurinė mokykla. Pirmaisiais savo gyvavimo metais mokykloje mokėsi 876 mokiniai, dirbo 45 pedagoginiai darbuotojai. Direktoriumi buvo paskirtas Stanislovas Teišerskis. Jis mokyklai vadovavo 20 metų. Kartu su mokykla jubiliejinę darbo sukaktį mini ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Zdanienė.



Nuo 1999 metų rugsėjo 1 dienos mokykla pavadinta bendruomenės išrinktu vardu – „Ąžuolo“ vidurine mokykla. Nuo 2002 metų rugsėjo 1-osios reorganizuota į pagrindinę mokyklą, dar po dešimties metų tapo progimnazija. Dabartinė direktorė Irena Tarasevičienė mokyklai vadovauja nuo 2007 metų.

Per tris dešimtmečius mokykla keitė savo pavadinimą ir statusą, tačiau išliko ir tęsia savo misiją – teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą bei pradinį išsilavinimą, vykdo pirmos dalies pagrindinio ir kryptingo meninio ugdymo programas, sudaro sąlygas įvairiapusei saviraiškai, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius gebėjimus bei poreikius, rengia mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi.

Šiais mokslo metais progimnazijoje mokosi 646 mokiniai, dirba 71 pedagoginis darbuotojas, 23 aptarnaujančiojo personalo nariai.

Balandžio 20 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre surengtoje jubiliejinėje šventėje „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė sakė, kad, nepaisant iššūkių, permainų, gerų ir skaudžių patirčių, kiekvieni metai mokyklos bendruomenei buvo ėjimas į priekį, be baimės keistis, įgyjant vis daugiau patirties, puoselėjant vidinę įstaigos kultūrą, mezgant ryšius su socialiniais partneriais.

„Ąžuolo“ istorija šventėje pristatyta per vieno mokinio – aštuntoko Arno – ir jo šeimos istoriją, su šia mokykla susijusios trys šeimos kartos: seneliai, tėvai ir vaikai. O tokių istorijų šimtai… Jas jungia tradicijos ir vertybės – tvirtos bendruomenės pagrindas. Bendruomenės, kurioje gali kalbėtis ne tik apie sėkmę, bet ir apie nuoskaudas bei nepateisintas viltis, kurioje turi galimybę augti, tobulėti, dalintis su kitais savo sugebėjimais ir jaustis įvertintiems…

Švęsdami mokyklos gimimo dieną mokiniai svečiams dovanojo jų neformaliojo ugdymo pasiekimus atspindintį koncertą, kuriame pasirodė skaitovai, gimnastės, vaidino jaunieji aktoriai, dainavo vaikų ansambliai ir choras, tarp jų – ir „Dainų dainelės“ konkurso dalyviai, smagiame ratelyje sukosi šokėjų poros, buvo pristatyta teatralizuotos operytės „Ežio namas“ premjera. Nuoširdus darbas palydėtas žiūrovų šypsenomis ir šiltais plojimais.

Šventinę programą mokiniams padėjo parengti mokytojai L. Suchorukovienė, I. Radzevičienė, I. ir K. Drižilauskai, D. Šatienė, A. Liutkienė, V. Zdanienė, J.Jonyka, L. Venclovaitė, R.Lyberienė, vadovė G. Vaitauskaitė, D.Gribinienė, mokinys K.Pūkas ir kt.

Progimnazijos direktorę ir bendruomenę su prasmingos veiklos sukaktimi sveikino rajono meras Alvydas Vaicekauskas ir administracijos direktorius Egidijus Visockas, Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Seimo nariai Andrius Palionis ir Vytautas Kamblevičius, rajono švietimo įstaigų vadovai, kiti svečiai. Tarp kitų linkėjimų mokyklai nuskambėjo ir itin svarbus, progimnazijos misiją atspindintis: „Augti patiems ir auginti kitus.“

Dalė Lazauskienė