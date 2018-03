Gimtojo žodžio apkabinti

Kovo 16-ąją minima Knygnešio diena. Knygnešystė – XIX amžiaus Lietuvos istorijos fenomenas, patriotinė veikla, nukreipta prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos draudimo politiką, trukusią daugiau kaip 40 metų. Nepaisydami kalėjimo, tremties grėsmės knygnešiai itin aktyviai gabeno lietuviškus leidinius iš Mažosios Lietuvos. Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas. Knygnešiai Lietuvos istorijoje atliko ypatingą vaidmenį, o kovo 16-oji – įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena – skirta jiems visiems prisiminti ir pagerbti.



Jei tie drąsūs žmonės, knygnešiai, pamatytų, kokia dabar graži Lietuva ir kokių aukštumų pasiekęs lietuviškas žodis moksle, kultūroje, poezijoje, tai turbūt nepasigailėtų dėl sunkaus savo darbo, pasiaukojimo. Jie ir tuomet nesigailėjo…

Būrelis aktyviausių Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokinių šią dieną paminėjo poetine kompozicija. Vaikai raiškiai atmintinai skaitė lietuvių poetų eiles. Vaida Stagniūnaitė skaitė tekstą, kuris yra lietuvių raštijos pradžių pradžia – Martyno Mažvydo „Katekizmo“ ištrauką. O pirmojo lietuviško grožinio kūrinio – Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ – ištrauką skaitė Ąžuolas Barkauskas. Maironis – Tautos atgimimo dainius. Didžiuotis galime, kad Lietuvos šimtmečio daina išrinkta „Lietuva brangi“ pagal Maironio eiles. Maironio „Trakų pilį“ ir „Tėvynės dainas“ pasirinko Laura Miežinytė ir Deilas Pacevičius. Visą savo gyvenimą Lietuvą dainavo mūsų krašto, visos Lietuvos Poetas Justinas Marcinkevičius. Austė Kukankaitė ir Dominykas Akamauskas skaitė jo eilėraščius. Daug populiarių dainų skamba poetės Janinos Degutytės žodžiais. Jos eilėraštį „Mažutė“ (žinoma, kad mažutė – tai mūsų Lietuvėlė…) skaitė Andrėja Mikelionytė. Eilėraštis gali skambėti ir kaip nuoširdus pasikalbėjimas. Taip ir nuskambėjo Marcelijaus Martinaičio eilėraštis „Teisingai“, kurį „iškalbėjo“ Martyna Marčiukaitytė ir Džiugas Žvirblys. Žinot, kaip kartais būna? Poezijoj – kaip gyvenime, o gyvenime – kaip poezijoj. Juozo Nekrošiaus eilėraščio „Gyvenimas – sakinys“ pasirinkimu labai džiaugėsi Lukrecija Marčiulaitytė. Poetas Alfonsas Maldonis savo poezija visad liudijo vertybes. Jo eilėraštį skaitė Viktorija Smolskytė. Renginį labai nuotaikingai užbaigė Martynas Šarauskas, papasakojęs Virginos Šukytės „Laimės formulę“.

Ir mūsų karta po šimto ir kito šimto metų tikrai norėtų regėti, girdėti lietuvišką Lietuvą. Pasak Poeto Justino Marcinkevičiaus, kalbėti „per vandenį, per duoną/, per orą, ugnį, per medžius…“ ir girdėti „jus – kaip lietuviškus žodžius“.“ Mokytoja Rasa Zdanevičienė