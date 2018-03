Ar viešumas šeimai padės atsikratyti alkoholio pinklių?

Kovo 20 d., 16.16 val., Alytaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad viename Prienų rajono kaime namuose palikti be priežiūros vaikai, kurių tėvai kitame kaime girtauja.

Namuose rasti penki vaikai (gimę 2013 m., 2012 m., 2015 m., 2010 m., 2002 m.), kurie paaiškino, kad yra nieko nevalgę. Vaikai paimti iš namų ir, dalyvaujant Prienų r. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos darbuotojams, laikinai apgyvendinti Prienų ligoninėje. Kovo 22 dieną buvo sprendžiamas tolimesnis jų likimas.

Pakuonio seniūnijos seniūnė Nijolė Averkienė pasakojo, kad ši, per 40 metų perkopusi šeima nuo seno įtraukta į socialinės rizikos grupę dėl alkoholio vartojimo, dėl šios priežasties pirmąkart vaikai iš jos paimti dar 2011 metais. Po to šeimoje gimė dar trys vaikai.

Seniūnė atmetė prielaidą, kad vaikai galėjo būti alkani. Jos teigimu, tėvai, nepaisant žalingo įpročio, yra darbštūs, gyvena ūkiškai, todėl netrūksta nei mėsos, nei pieno, nei daržovių, be to, gauna pašalpas už vaikus. Dalis pinigų pervesta į „Maxima“ kortelę apsipirkimui, dalis skirta mokesčiams. Šiuo metu šeima gyvena vyro motinos name, tačiau jiems suteiktas socialinis būstas Prienuose. Į jį kol kas nesikelia, nes reikia remonto, kita vertus, ten negalės auginti gyvulių.

Seniūnės teigimu, minimą dieną apie 13 – 14 val. šeimoje kaip tik lankėsi ją prižiūrinti Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja su pareigūnais, abu tėvai buvo namuose, jokio įtarimo dėl neblaivumo jie nesukėlė. Matyt, iš mokyklos sugrįžus vaikams, jie nutarė atsipalaiduoti ir atsidūrė už 3 km nuo namų, kitame kaime. O budrus pilietis apie tai pranešė policijai.

– Šios šeimos problema – alkoholis. Tačiau nesame užfiksavę joje smurto atvejų, pagal savo galimybes jie rūpinasi vaikais. Neseniai buvo užsikodavę nuo alkoholio, tačiau neilgam. Net ir paėmus vaikus iš šeimos, kitą dieną motiną radome išgėrusią, bet ji dirbo ūkyje, rūpinosi gyvuliais. Moteris užsirašiusi gydytis pagal „Minesotos“ 12 žingsnių programą, kartu gydysis ir vyras. Derinamas klausimas, kad tuo laikotarpiu mažamečių vaikų globa būtų patikėta pilnametei vyriausiajai dukrai, – sakė N.Averkienė.

Šią informaciją patvirtino ir Prienų rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriuje. Ketvirtadienį specialistai išnagrinėjo šį šeimos atvejį, ruošiamasi vaikų globą nustatyti jų seseriai. Tėvams bus suteikta dar viena proga atsikratyti alkoholio pinklių.

„Gyvenimo“ informacija

