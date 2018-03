Ryškūs pėdsakai

Jeigu Birštono senbuvių, o ir jaunesnės kartos kurorto bei jo apylinkių gyventojų paklaustum apie žmones, įmynusius ryškiausius pėdsakus Birštono krašto istorijoje, jie vienu iš pirmųjų paminėtų ilgametį Birštono savivaldybės vadovą, buvusį vykdomojo komiteto pirmininką, vėliau merą, socialinių mokslų daktarą Antaną Serafiną Zenkevičių. Žmogų, kuris beveik keturis brandžiausius ir kūrybiškiausius savo prasmingo gyvenimo dešimtmečius rūpinosi Birštono augimu ir jame gyvenančių žmonių gerove. Tarp jų ir daugiau kaip dešimtmetį jau atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu.

Būtent atkūrus Nepriklausomybę, A. S. Zenkevičiaus rūpesčio dėka Birštonas tapo žinomas ir buvo priimtas į Europos kurortų šeimą. Tad ir šiandien, Kovo 11 -osios šventės išvakarėse, tiesiog negalime neprisiminti šio garbaus birštoniečio, kurio nuveikti darbai patys liudija už save.

1966 m. A. S. Zenkevičius atvykęs į Birštoną rado tik nedidelį bažnytkaimį, o išeidamas iš darbo 2008 metais, meras jį paliko augantį, neturintį skolų, su išvystyta infrastruktūra kurortą, su numatytomis miesto ir jo apylinkių plėtros perspektyvomis, parengtais projektais ir studijomis. Pasak socialinių mokslų daktaro, docento V. Kazanavičiaus, „Antanas Serafinas Zenkevičius daug metų buvo atidavęs Birštono išvystymui, aktyviai dirbo su mokslininkais, pats studijavo kurortų vystymo problemas“. Šviesios atminties medicinos mokslų daktaro, buvusio Lietuvos S. Kneipo mokslinės medicininės asociacijos prezidento Vytauto Meškos teigimu, A.S. Zenkevičiaus „…socialinių mokslų daktaro disertacija apie kompleksinės kurortų infrastruktūros vystymą yra ženklus indėlis į kurortologiją, nes joje esantys duomenys panaudoti ir kitų kurortų vystymui.“

A.S. Zenkevičius pirmasis iškėlė ir Birštono, kaip karališkojo kurorto, idėją, ir tyrinėjo didingą Birštono istoriją, kartu su mokslininkais parengė Birštono savivaldybės plėtros strategiją. Dauguma tų kurortologinio ir sanatorinio gydymo, poilsio, kultūros ir sporto objektų, kuriais šiandien didžiuojasi Birštonas, taip pat buvo sumanyti buvusio ilgamečio savivaldybės vadovo. Jiems įgyvendinti ieškota partnerių, finansavimo šaltinių…

Per aktyvios darbinės bei visuomeninės veiklos dešimtmečius A.S. Zenkevičius buvo pelnęs daug įvairių reikšmingų apdovanojimų, tačiau už juos ne mažiau svarbūs yra ir gražūs Birštono žmonių prisiminimai, kupini dėkingumo ir pagarbos.

Apie šviesią ir iškilią asmenybę primena ir šios nuotraukos.

0 0 Dalintis: