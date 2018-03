Ašmintiškiams dar lieka neatsakytų klausimų

Šią savaitę Prienų rajono savivaldybės seniūnijose prasidėjo ataskaitiniai susirinkimai. Pirmieji susitikti su savivaldybės vadovais buvo susirinkę Ašmintos seniūnijos gyventojai, kurių daugumai tikriausiai labiau rūpėjo priminti apie rūpestį keliančias problemas bei išgirsti atsakymą į klausimą, kaip bus su jų seniūnija, nei klausytis ataskaitos apie padarytus darbus.



Apie Ašmintos krašto žmonėms rūpimus klausimus Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas išgirdo dar prieš susirinkimą pokalbio su seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais metu. Daugiausia buvo diskutuota apie kelių tvarkymą ir vandens telkinių pritaikymą gesinant gaisrus. Strielčių seniūnaitės nuomone, labai svarbu, kad, pabaigus AB „Prienų vandenys“ Strielčiuose vykdomo vandentvarkos projekto darbus, būtų sutvarkytas ir kelias bei šaligatvis. Seniūnaitės taip pat apgailestavo, kad ne visada pavyksta susitarti su ūkininkais, kurių sunkiasvorė technika gadina kelius, pakeles. Pasak vienos iš pokalbio dalyvių, seniūnijoje esama ir tokių ūkininkų, kurie, jeigu galėtų, javus sėtų ir ant važiuojamosios dalies. Meras siūlė būti griežtesniems ir kelių gadintojams skirti administracines baudas. Beje, baudos galbūt padėtų išjudinti ir apleistų, griūvančių pastatų savininkus.

Ne viena iš seniūnijos aktyvo būrelyje paliestų temų vėliau buvo prisimintos ir susirinkime, kuriame seniūnė Vida Vitkauskienė pristatė 2017 m. veiklos ataskaitą. Ji priminė, kad seniūniją sudaro 26 kaimai, didžiausi iš jų – Strielčiai, Ašminta, Bagrėnas. Gyvenamą vietą seniūnijoje yra deklaravęs 1641 gyventojas. Nors gyventojų skaičius mažėja, bet gimstamumas seniūnijoje trejus metus išlieka stabilus – 14 naujagimių per metus. V. Vitkauskienės teigimu, daugiausia rūpesčių keliančios problemos yra susijusios su kelių (iš viso 102 km) ir pakelių priežiūra, atliekų tvarkymu ir socialinės rizikos šeimomis.

Seniūnė nuotraukomis iliustruotoje ataskaitoje taip pat priminė apie 2017 metais vykusius renginius, pasidžiaugė gražiai tvarkomomis sodybomis ir jų šeimininkų pastangomis puoselėti grožį, priminė kitus prasmingus darbus, įdomius susitikimus.

Meras A.Vaicekauskas, pristatęs jau atliktus svarbesnius darbus (Darželio g. kapitalinis remontas Strielčiuose, vandentvarkos darbai ir kt.), pasidalino ir ateities planais, tarp kurių – laisvalaikio salės Strielčių darželyje sutvarkymas, elektros ūkio modernizavimas. Pasak mero, kaimai taip pat turi būti apšviesti ir naktimis. Gera naujiena susirinkusiesiems buvo išgirsti ir apie Valstybinės automobilių ir kelių direkcijos planus pradėti kelio Ašminta – Pakuonis asfaltavimo darbus.

Komentuodamas gyventojų pretenzijas dėl atliekų surinkimo tvarkos bei vykdomos Ašmintos seniūnijos pertvarkos, meras apgailestavo, kad tobulos atliekų surinkimo tvarkos dar nesukūrė niekas, bet, anot jo, Prienų r. savivaldybė tvarkosi visai neblogai.

Nors Ašmintos seniūnija yra viena iš didesnių, tačiau, pasak susirinkime dalyvavusios rajono savivaldybės Tarybos narės Loretos Jakinevičienės, akivaizdus ir politikų noras panaikinti seniūniją. Kodėl? Kaip vienu iš svarbių argumentų, atsakydamas į gyventojų klausimus šia tema, meras rėmėsi atliktos atrankinės gyventojų apklausos, patvirtintos mero potvarkiu, rezultatais. Pagal juos, apklausoje dalyvavo 429 gyventojai. Už seniūnijos panaikinimą pasisakė 366 apklaustieji, o prieš – 63. Taigi dauguma apklaustųjų, daugiau nei 80 proc. – už. Bet merui prakalbus apie apklausą, salėje pasigirdo ir abejojančių apklausos rezultatų objektyvumu balsų. Visų pirma dėl to, kad žmonėms buvo neaišku, kodėl apklausą vykdė ir Pakuonio seniūnijos seniūnė, galėjusi turėti interesų praplėsti savo seniūnijos ribas. Buvo abejojančiųjų ir dėl pasirinktos apklausos formos, nes garbaus amžiaus gyventojai net gerai nesupratę už ką rašosi. Todėl, pasak replikavusiųjų, kai kurie žmonės pasirašė ir apklausos vykdytojų lapuose, ir pasisakančiųjų „prieš“ sąrašuose. Jų rinkimą inicijavo patys gyventojai. Sako, tų parašų surinkta gerokai daugiau nei oficialiosios apklausos lapuose, bet susirinkimo dienai savivaldybės vadovų jie nebuvo pasiekę.

Šurmulį salėje sukėlė ir mero pasakymas, kad Ašminta negali būti seniūnijos centras ir dėl to, jog neturi nei kapinių, nei bažnyčios. Diskutuojant apie administracinę naštą, taip pat buvo pasigesta aiškesnio atsakymo, iš kur ir kaip planuojama sutaupyti 40 000 eurų, jeigu bus naikinamas tik vienas – seniūnės etatas. Ar neatsiras papildomi etatai Pakuonyje ir Prienuose?

Pasisakiusieji abejojo ir tuo, kad sutaupytos lėšos bus panaudojamos Ašmintos krašto žmonių poreikiams spręsti. Kaip ir tuo, kad jiems nekils problemų dėl transporto, žinant, kaip dažnai dabar važinėja maršrutiniai autobusai, norint pasiekti Pakuonį.

Taigi susirinkime buvo ir pritariančiųjų vykdomai reformai, dėl kurios galutinį sprendimą turi priimti Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai, ir apgailestaujančiųjų dėl to, kad rajono politikai vietoj to, jog vykdytų Seimo priimtų įstatymų nuostatas ir artintų valdžią prie žmonių, ją tolina.

Be savivaldybės vadovų ir Tarybos narių Rasos Ivanauskienės, Loretos Jakinevičienės, Vaidoto Kupsto, Ritos Keturakienės ir Jono Vilionio, ašmintiškių susirinkime dalyvavo ir daugiau svečių. Prienų socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė susirinkusiems gyventojams pristatė projektą „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje“, pagal kurį bus teikiamos paslaugos visoms šeimoms. Jiezno globos namų direktorė Jūratė Žukauskienė kvietė nebijoti ir apsispręsti paimti globoti vaikus. Apie apsaugos priemones nuo kiaulių maro plitimo kalbėjo Prienų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius Antanas Keturakis.

Ramutė Šimukauskaitė