Kaip elgtis, jei gydymo įstaigoje didelė eilė?

Dažnai žmonės skundžiasi ilgomis laukimo eilėmis pas gydytojus specialistus. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena kelis svarbius dalykus, kurie padės pacientams neįstrigti laukimo eilėse.

Pirmiausia, sunegalavus reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, dirbantį toje pirminėje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje žmogus yra prisirašęs. Svarbu žinoti, kad pacientai turi teisę patys pasirinkti ir sveikatos priežiūros įstaigą, ir šeimos gydytoją. Jei žmogus yra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu, o įstaiga turi sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK), pacientas sveikatos priežiūros paslaugas gauna nemokamai.

Šeimos gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, prireikus gali siųsti pacientą gydytojo specialisto konsultacijai. „Išduodant siuntimą, pacientas turi būti informuojamas, kuriose bent 3 įstaigose yra teikiamos atitinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas pats pasirenka, kurioje iš jų pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Svarbu taip pat nepamiršti užsiregistruoti pas gydytoją specialistą per 30 dienų, nes tiek laiko galioja siuntimas“, – primena VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Momkuvienė.

Jos teigimu, pacientas, turintis siuntimą, gali pats pasirinkti gydytoją specialistą bet kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su jo gyvenamosios vietos TLK dėl reikalingų paslaugų teikimo. O siunčiantis gydytojas turi suteikti informaciją pacientui, kur tokios paslaugos teikiamos. Be to, informacija apie sveikatos priežiūros įstaigas, sudariusias sutartis su TLK, yra skelbiama visų TLK interneto svetainėse.

„Ligonių kasos atlieka laukimo eilių gydymo įstaigose, su kuriomis sudaro sutartis, stebėseną ir kas mėnesį iš jų gauna duomenis apie eiles. Šie duomenys rodo, kad paprastai yra galimybė rasti specialistą, pas kurį tektų laukti trumpiau, jei pacientai rinktųsi jį pagal laukimo trukmę. Todėl visuomet patariame žmonėms rinktis sveikatos priežiūros paslaugas ten, kur laukimo eilė yra trumpiausia“, – sako V. Momkuvienė. Kaip tai padaryti?

Informaciją apie eiles galima gauti paskambinus telefonu į gydymo įstaigas ir jų informacinėse sistemose. Taip pat ji yra talpinama TLK interneto svetainėse, kur laisvos vietos yra grupuojamos pagal gydytojo specializaciją ir pagal gydymo įstaigą. Tokiu būdu tampa dar paprasčiau sužinoti, kokioje gydymo įstaigoje ir pas kokį specialistą laukimo eilė yra trumpiausia.

TLK interneto svetainėse informacija apie eiles pas gydytojus specialistus skelbiama čia: Vilniaus TLK; Kauno TLK; Klaipėdos TLK; Šiaulių TLK; Panevėžio TLK

Taip pat pacientai VLK interneto svetainėje www.vlk.lt turi galimybę stebėti endoprotezavimo operacijų bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo (ir vaikų, ir suaugusiųjų) laukimo eiles bei pasirinkti tą Lietuvos gydymo įstaigą, kurioje laisvų vietų yra daugiausia. Visą šią informaciją galima rasti skyrelyje Apie eiles.

VLK primena, kad pacientui užsiregistravus pas gydytoją, tačiau negalint atvykti sutartu laiku, apie savo neatvykimą gydymo įstaigai reikia pranešti bent prieš parą. Gydymo įstaiga, žinodama, kad pacientas neatvyks, galės pasiūlyti tuo laiku pasinaudoti kitam šių paslaugų eilėje laukiančiam žmogui.

