Šventinę nuotaiką ir grožį galime sukurti patys

Pasitikdama iškilų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų, Prienų rajono savivaldybė pasiūlė įsijungti į akciją „Vienybės žiedai“, kurią inicijavo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka.



Jiezno bibliotekos darbuotojos Vilmos Trabuševskienės pagamintas trispalvis jurgino žiedas tapo pavyzdžiu tiems, kurie sukūrė savus trispalvius simbolius ir jais papuošė įstaigų langus, vidaus erdves ir augmeniją prie pastatų. O Vilma padarė per 200 trispalvių gėlių Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro ir bibliotekos bei Prienų miesto Laisvės aikštės papuošimui. Be to, ji vedė edukacijas Jiezno gimnazijos mokiniams, socialiniams darbuotojams ir jų globotiniams, Vėžionių bibliotekos lankytojams, neįgaliesiems bei Kašonių bendruomenės atstovams. Kūrybinga moteris padėjo sukurti nuostabią šventinę atmosferą daugeliui žmonių, kurie pajuto, kad labai daug gražaus galima padaryti savomis rankomis ir jėgomis, dalinantis idėjomis ir skatinant jų įgyvendinimą.

Todėl ypatingu prasmingumu pasižymėjo ir jiezniečių surengta Šimtmečio minėjimo šventė, prasidėjusi pamaldomis bažnyčioje bei atminimo lentų iškiliems kraštiečiams atidengimu prie jos. Vėliau šventės dalyviai susirinko Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre, eidami į jį trispalvių gėlių taku. O salėje gausiai susirinkusiems žmonėms mėgėjų teatro „Žaltvykslė“ aktoriai suvaidino režisierės Angelės Jaruševičienės parengtą spektaklį pagal Vydūno kūrinius „Piktoji gudrybė“.

Kad šventė būtų nepamirštama, kad ji pritrauktų kuo daugiau visuomenės, reikia vieningos komandos ir labai daug pastangų. Tik tuomet turėsime kuo džiaugtis patys ir pradžiuginti kitus.

Jiezno bibliotekos informacija