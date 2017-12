Kalėdinė gerumo akcija „Priimkite mūsų širdžių šilumą“

Kalėdos- tai metas, kai visas pasaulis pasineria į linksmą šventinį šurmulį. Ne paslaptis – šis šurmulys susijęs su gerumu. Gerumu duoti. Tradicija tapo kasmet, prieš didžiąsias šventes, aplankyti tuos, kurie vieniši, pradžiuginti juos saldainiais bei maloniais reginiais, dovanoti džiaugsmą kitiems. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai jau trečius metus prieš didžiąsias šventes apsilanko Balbieriškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje.



Juk pajusti Kalėdinę dvasią teisę turi kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo socialinės padėties, fizinės ar psichinės sveikatos būklės svarbu prisiminti, ką išties švenčiame per Kalėdas – būtent Jėzaus gimimą, taip pat apie tai, kaip svarbu skleisti mums tą pačią šviesą per draugiškumą, šypsenas ir meilę vienas kitam.

Šiemet mokiniai ligoniams dovanojo ne tik saldumynus, savo rankų darbo atvirukus, bet ir po rajono mero Alvydo Vaicekausko 2018 metų kalendorių su palinkėjimais darnių ir sveikatos metų. Palytėti gerumo auros tikimės, kad to sulauksime ir iš aplinkinių, tikime kiekvieno kilniais norais, džiaugsmo ir jaukumo skleidimu.

Mokytoja Reda Valančienė