Idėja „Po kompiuteriuką visiems šalies penktokams“ Birštone tapo realybe

Šūkis „Po kompiuteriuką visiems Lietuvos vaikams“ galbūt skamba labai ambicingai, tačiau jis virsta realybe – jau šį rudenį kompiuteriukai pasieks kiekvieną šalies penktoką – iš viso apie 26 tūkst. vaikų. Lietuvos penktokus kompiuteriukai pasieks etapais, o pirmieji, simboliškai juos gavę rugsėjo pirmąją, yra Birštono penktokai. Pasak projekto organizatorių, nors mažai tikėtina, kad kiekvienas naujo kompiuteriuko savininkas taps programuotoju, tačiau tai, kad Lietuva po dešimties metų bus viena tų šalių, kuri garsės IT talentais – faktas.



„Šis projektas – tai tvirtas žingsnis į priekį. Mūsų seneliams tikriausiai neatrodė normalu, kad tiek daug laiko žmonės praleidžia skaitydami knygas ir žurnalus, per mažai laiko skirta „rimtiems darbams“. Tai, kas dabar atrodo „per daug“, ateityje tikriausiai bus neišvengiama būtinybė. Klausimas, kaip bus naudojamos technologijos? Tik smagiai praleisti laikui ar įgyti įgūdžiams, kurie pravers ateityje? Šiuo projektu siūlome kelią, kuris atveria galimybes technologijas jau dabar panaudoti ateityje praversiantiems įgūdžiams įgyti. Mini kompiuteriukas yra daugiau nei tik programavimo įrenginys. Integravus jį į kitas disciplinas, jis tampa įdomiu mokymosi objektu daugeliui vaikų, o svarbiausia, juo galima lavinti tokius įgūdžius, kaip kūrybiškumas ir logika, kurie ateityje taps tik dar svarbesni“, – sako projekto iniciatorius Povilas Poderskis.

Projekto idėją praėjusiais metais iškėlė vienas studentas, sureagavęs į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko R. Karbauskio pasiūlymą kiekvienam vaikui dovanoti tautinį kostiumą – vietoje to jis pasiūlė dovanoti mini kompiuteriukus. Šiandien šis procesas gerokai įsibėgėjęs: susibūrę bendraminčiai įkūrė specialų fondą, kuriam paaukotos lėšos skiriamos kompiuteriukams nupirkti, atliktas ir pilotinis tyrimas, parodęs puikius rezultatus, be to, į bendradarbiavimą aktyviai įsitraukė ir miestų savivaldybės, ir verslo atstovai. Tikimasi, kad absoliučiai visus šalies penktokus kompiuteriukai pasieks iki lapkričio.

Pagrindiniai projekto rėmėjai – verslo įmonės. Puikiu pavyzdžiu galima laikyti Birštono miestą, kurio visiems penktokams kompiuteriukai perkami iš vieno rėmėjo rankų – moderniausio Baltijos šalyse sveikatingumo ir poilsio komplekso „Vytautas Mineral Spa“. „Glaudžiai bendradarbiaujame su Birštono miesto savivaldybe, stengiamės reaguoti į miestui aktualias problemas ir prisidėti prie projektų, kurie mažina atskirtį bei nelygybę mūsų mieste. Ypač didelį dėmesį skiriame vaikams – kviečiame pas save pasisvečiuoti sunkiai gyvenančių šeimų vaikus, sportuojančius moksleivius. Svarbu suteikti galimybę jaunimui pamatyti kitokį gyvenimo būdą, kuris gali juos motyvuoti mokytis ir tobulėti. Vos sužinoję apie tokią iniciatyvą supratome, kad Birštono vaikams galime ne tik pasiūlyti pramogų ir laisvalaikio mūsų sveikatingumo komplekse, bet ir labai rimtai skatinti vaikų užimtumą ir lavinimąsi technologijų srityje. Turbūt niekas nesiginčys, kad programavimo įgūdžiai ir bendros žinios apie tai jau dabar tampa kiekvieno kasdienybe“, – sako generalinis sveikatingumo ir poilsio komplekso „Vytautas Mineral Spa“ generalinis direktorius Robertas Lukošius. Pasak P. Poderskio, Birštono penktokai išskirtiniai dar ir dėl to, kad jie kompiuteriukus gauna kaip tik, pirmąją mokslo metų dieną – vieni pirmųjų visoje Lietuvoje. Šią verslo iniciatyvą palaikė ir miesto penktokus suskaičiuoti bei pasveikinti mielai padėjo Birštono merė Nijolė Dirginčienė ir jos komanda.

Kiekvienam penktokui atiteks micro:bit platforma – kompiuteriukas. Tai įrenginys, kuriuo pradėti programuoti yra ypač paprasta. Microbit.org reikia susirasti programavimo aplinką, sukurti programėlę, atsisiųsti ją ir įkelti kaip į USB raktą. „Vaikai paprastai perpranta tai per 2 – 5 minutes, o daugelis funkcijų, esančių pačiame micro:bit’e, leidžia sukurti pačias įvairiausias programėles. 25 LED’ų matrica leidžia atvaizduoti simbolius, tekstą, skaičiuoti elementus, sekti laiką. Altimetras, bluetooth jungtis, 25 papildomi PIN’ai papildomai elektronikai pajungti – suteikia dar eilę kitų galimybių“, – pasakoja P. Poderskis.

Kartu ruošiama ir mokomoji medžiaga, kuri padės vaikams greičiau perprasti kompiuteriuką, bus organizuojami konkursai, renginiai – tai bus galimybė ir apjungti didmiesčių bei regionų vaikus, sukurti jų tarpusavio draugystę. Rengiama ir mokomoji medžiaga mokytojams, jiems bus organizuojami apmokymai – tai padės labiau suprasti projekto svarbą bei pritaikyti kompiuteriuką skirtingose disciplinose. Tačiau projekto iniciatoriai pabrėžia, kad projekto mintis – suteikti galimybę vaikams patiems atrasti kompiuteriuko galimybes, nes būtent tada gimsta geriausi rezultatai, vaikai nejaučia prievartos, o tai tik skatina jų smalsumą ir žingeidumą.

Daugiau informacijos apie projektą ir aukojimo platformą galima rasti internetinėje svetainėje www.kompiuteriukai.lt.