Dažniausiai apsinuodija vaikai

Prienų rajono ir Birštono savivaldybių statistika

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento Prienų skyrius (toliau – Prienų skyrius), vadovaujantis Informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais ir jų specifine profilaktika kaupimo ir teikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-650, atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimą Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse.

Apsinuodijimas – tai nuodingų medžiagų patekimas į žmogaus organizmą, kurios sukelia liguistą, patologinę būseną. Apsinuodyti galima dujomis, skysčiais, maisto produktais, grybais, augalais, alkoholiu, vaistais, chemikalais, narkotikais. Nuodai į žmogaus organizmą patenka per burną, kvėpavimo takus, odą ar gleivinę. Apsinuodijimo laipsnis priklauso ne tik nuo nuodingos medžiagos dozės, bet ir nuo žmogaus amžiaus, organizmo jautrumo, nuodo patekimo į organizmą būdo. Pagal pobūdį apsinuodijimai skiriami į atsitiktinius ir apgalvotus (tai tie atvejai, kai apsinuodijama sąmoningai, vartojant tam tikras medžiagas).

Prienų skyrius 2012 – 2016 m. ištyrė 88 apsinuodijimo atvejus. Informacija apie apsinuodijimus yra gaunama iš VšĮ Prienų ligoninė Priėmimo skyriaus. Daugiausia pranešimų apie apsinuodijimus buvo gauta 2012 m. – 27 atvejai, mažiausiai 2014 m. -7 atvejai. Vaikų apsinuodijimai sudarė 24,1 proc. (30 atv.), iš kurių beveik pusė 43,3 proc. (13 atv.) iki 7 metų amžiaus vaikai. Suaugusiųjų apsinuodijimai tiriami tik esant atsitiktiniam apsinuodijimui, sunkiai ligonio būklei bei apsinuodijus tam tikromis medžiagomis. Iš suaugusiųjų didžioji dalis apsinuodijusių žmonių yra iki 45 metų amžiaus.

Išnagrinėjus apsinuodijimų priežastis tarp vaikų, daugiausia apsinuodijimų įvyko dėl apsinuodijimo medikamentais (16 atv.) ir alkoholiu (10 atv.). Taip pat buvo nustatyti apsinuodijimai ir cheminėmis medžiagomis (2 atv.), smalkėmis (2 atv.). Didžioji dauguma vaikų apsinuodijimų (23 atv.) įvyko namų aplinkoje. Tai rodo, kad dėl suaugusiųjų aplaidumo ar nerūpestingumo vaikai tampa ne tik alkoholio, bet ir kitų cheminių medžiagų aukomis. Dažniausiai vaikai suvalgo netinkamai ir lengvai prieinamose vietose padėtus medikamentus, buitinės chemijos produktus ar graužikų nuodus. Tarp suaugusių asmenų daugiausia apsinuodijimų įvyko dėl apsinuodijimo medikamentais (33 atv.), alkoholiu (8 atv.), cheminėmis medžiagomis (8 atv.). Be to, buvo nustatyti apsinuodijimai smalkėmis (5 atv.), dujomis (1 atv.), grybais (1 atv.). Dažniausiai (30 atv.) jie apsinuodijo namų aplinkoje. Jei apsinuodijimą alkoholiu galima susieti su priklausomybe nuo jo, tai apsinuodijimą vaistais, cheminėmis medžiagomis – dėl neatsakingo požiūrio į šių medžiagų vartojimą ir naudojimą. Būtina atkreipti dėmesį dėl apsinuodijimo smalkėmis (5 atv.), jį sukelia netvarkingų šildymo įrenginių naudojimas.

Praktika rodo, kad dažniau apsinuodija dailiosios lyties atstovės. Tarp vaikų mergaičių apsinuodijimai sudaro 73 proc., tarp suaugusiųjų – 60 proc. Dėl apsinuodijimo buvo hospitalizuota 15 asmenų.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2017 m. liepos 18 d. pasikeitė Informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais, kaupimo ir teikimo taisyklės. Asmens sveikatos įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šių paslaugų suteikimo, informaciją apie įtariamą ar nustatytą apsinuodijimą, išskyrus suaugusiųjų apsinuodijimą etanoliu, pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui telefonu (8 5 236 20 52). Šiuo telefonu taip pat teikiamos ir konsultacijos apsinuodijimo klausimais. Apsinuodijimai toliau tiriami nustatyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM tvarka.

Norint išvengti apsinuodijimo atvejų, rekomenduojama nepamiršti šių nuostatų:

– informuokite ir švieskite vaikus apie alkoholio ir narkotikų žalą;

– nevartokite vaistų vaikų akivaizdoje ir nevadinkite jų saldainiais;

– pavojingas medžiagas laikykite originaliose pakuotėse ir neperpilkite jų į kitas talpas;

– dirbdami su cheminėmis medžiagomis, naudokite apsaugos priemones;

– vaistus ir chemines medžiagas laikykite vietose, neprieinamose vaikams.

Almiras Skiauteris

NVCS Kauno departamento

Prienų skyriaus vedėjas