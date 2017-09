Būkite atidūs kelyje!

Prasidėjus mokslo metams, jaunimas tampa aktyviais eismo dalyviais – skuba į mokyklas, bibliotekas, repeticijas, treniruotes, pas draugus.

Kad moksleivių, ypač pradinukų, kelionės būtų saugios, nemažai priklauso ir nuo tėvų. Išleisdami vaikus į mokyklą, tėvai turėtų priminti jiems apie savisaugą gatvėse ir keliuose, o mažamečius išmokyti jos pagrindų. Ne tik rugsėjį – svarbu nuolat domėtis, ar vaikai gatvėse elgiasi saugiai, drausmingai ir atsižvelgia į gautus patarimus.

Primename tėvams, kad pirmiausia Jūs privalote pasirūpinti savo atžalų saugumu! Keliaujantiems savarankiškai pėsčiomis parinkite ne trumpiausią, o saugiausią maršrutą į mokyklą ir iš jos.

Keliaujančius autobusais, troleibusais vaikus svarbu mokyti saugaus elgesio viešojo transporto stotelėse: stovėti atokiau nuo važiuojamosios kelio dalies krašto, išlipus neiti per gatvę ar kelią labai arti sustojusio troleibuso, autobuso galo ar priekio. Išlipus iš autobuso užmiestyje ir norint pereiti kelią, kai matomumo zonoje nėra nei perėjos, nei sankryžos, reikia paėjėti tolėliau nuo autobuso, kur kelias gerai apžvelgiamas į abi puses.

Priminkite vaikams, kad per gatvę dera eiti tik pėsčiųjų perėjomis, o kur jų nėra – sankryžose pagal šaligatvių ar kelkraščių linijas. Ten, kur nėra perėjų ar sankryžų, gatvę ar kelią galima kirsti tik gerai apžvelgiamose vietose, įsitikinus, kad tai saugu ir nebus trukdoma atvažiuojančiam transportui. Einant per važiuojamąją dalį, nedera naudotis ausinukais ar mobiliuoju telefonu.

Priminkime mažiesiems, kad užmiesčio kelio kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eitų tik prieš transporto judėjimo kryptį.

Pasirūpinkite, kad mažamečiai žinotų, jog dviračiu galima važiuoti tik leistinose vietose – kiemuose, parkuose, stadionuose, gyvenamosios zonos teritorijose, visada privaloma dėvėti šalmą. Taisyklingai užsegtas šalmas turėtų dengti kaktą iki vidurio, diržai turi būti prigludę, sagtis užsegta. Paaugliams nuo 14 metų (arba nuo 12 metų, jei turi dviratininko pažymėjimą), galintiems savarankiškai važiuoti gatvėmis, priminkite, kad, norint patekti į kitą gatvės pusę, būtina nulipti nuo dviračio ir jį pervesti. Draudžiama važiuoti pėsčiųjų perėjomis, nesilaikant bent viena ranka vairo, įsikibus į kitas transporto priemones.

Svarbu, kad tamsiu paros metu ir blogomis oro sąlygomis vaikai tinkamai segėtų atšvaitus arba dėvėtų drabužius su šviesą atspindinčiais elementais – jie turėtų būti iš visų pusių matomi kitiems eismo dalyviams.

Jūs patys, vairuodami automobilį, privalote pasirūpinti vežamų vaikų saugumu: naudoti ūgį atitinkančias automobilines sėdynes, o aukštesnius nei 135 cm vaikus taisyklingai – per petį ir per juosmenį prisegti saugos diržais. Vairuotojus raginame keliuose ir gatvėse būti atidesniems, budresniems, mandagesniems, tolerantiškesniems.

Rugsėjo mėnesį policijos pareigūnai prie mokyklų organizuos trumpalaikius reidus, kurių metu tikrins ir transporto priemones, ir kaip laikomasi taisyklių.

Linkime saugių mokslo metų!

Birštono PK informacija

