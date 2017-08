Ligonių kasos: kaip gauti nemokamas paslaugas?

Dažnai ligonių kasų specialistų klausiama, ar galima ką nors Lietuvos gydymo įstaigose gauti nemokamai? Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad visiems Lietuvos gyventojams, kurie moka arba už juos yra mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos, už visas gydymo paslaugas, gydytojų konsultacijas ir kitą pagalbą gydymo įstaigose mokėti nereikia. Visos šios paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Taigi asmenys kartą per mėnesį susimoka įmokas ir papildomai jiems mokėti nereikia. Specialistai primena kelias svarbiausias taisykles, kaip gauti nemokamas paslaugas, ir išimtis – kada gali paprašyti susimokėti.

1. Jei esate apdraustas PSD, už jūsų gydymą sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) sudariusiai įstaigai sumoka ligonių kasos.

Gydymo įstaiga privalo informuoti pacientus apie galimybę nemokamai gauti ligonių kasų lėšomis apmokamas paslaugas. Jei gydymo įstaigose paprašoma PSD apdraustų asmenų sumokėti ar primokėti už gydymo paslaugas arba gydantis stacionare pačiam įsigyti vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, pirmiausia būtina išsiaiškinti, kodėl to reikalaujama, paprašyti dokumentų, įrodančių priemokų teisėtumą. Jei pacientui bendraujant su gydytoju nepavyksta išsiaiškinti, kodėl reikia mokėti, tuomet verta kreiptis į gydymo įstaigos administraciją.

2. Jei susirgote – kreipkitės į šeimos gydytoją.

Susirgus pirmiausia reikia kreiptis į šeimos gydytoją, dirbantį sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje esate prisirašęs. Visi apdraustieji PSD gali pasirinkti norimą, taip pat ir arčiausiai jo gyvenamosios vietos esantį šeimos medicinos centrą ar polikliniką ir norimą šeimos gydytoją. Taip pat galima pasirinkti ir registruotis pasirinktame psichikos sveikatos centre. Svarbu, kad pasirinktos įstaigos turėtų licenciją šioms paslaugoms teikti ir būtų sudariusios sutartį su TLK, tuomet už suteiktas šeimos gydytojo paslaugas mokėti nereikės.

3. Nemokamos odontologo paslaugos.

Dėl dantų gydymo pirmiausia reikia kreiptis į gydymo įstaigą, prie kurios žmogus yra prisirašęs. Jei įstaigoje odontologo nėra, ji turi informuoti, koks odontologijos kabinetas teikia nemokamas odontologines paslaugas prirašytiems toje įstaigoje asmenims. Gydantis dantis gali tekti mokėti už plombines ar kitas odontologines medžiagas, vaistus, vienkartines priemones. Išimtis taikoma vaikams, moksleiviams, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, bei socialiai remtiniems asmenims (jiems būtina pateikti gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą). Jiems mokėti už dantims gydyti sunaudotas medžiagas ir vienkartines priemones nereikia.

4. Pas reikiamą specialistą Jus nukreips šeimos gydytojas.

Pacientai, kurie yra apdrausti PSD ir turi šeimos gydytojo siuntimą pas kitus gydytojus specialistus tyrimams ar konsultacijoms, kurių šeimos gydytojas negali atlikti, gali kreiptis ir gauti nemokamas paslaugas nepaisant to, kokio sudėtingumo jos yra.

Tai galioja ir viešosiose gydymo įstaigose, ir privačiose, kurios yra sudariusios sutartis su TLK, pagal kurias joms apmokama už gyventojams suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Šeimos gydytojo siuntimo nereikia kreipiantis į gydytoją dermatovenerologą dėl odos ir venerinių ligų, o taip pat, jei į tą patį specialistą dėl tos pačios priežasties kreipiamasi pakartotinai (t. y. gydytojas nurodė atvykti pakartotinai, nes dar tęsia paciento tyrimą ar gydymą) arba pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga ilgalaikė stebėsena.

Jei pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja pats gauti gydytojo specialisto konsultaciją, jam teks už ją susimokėti. Be to, mokėti teks, jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis sveikatos priežiūros įstaigoje, nesudariusioje sutarties su TLK.

Būtinoji pagalba teikiama be siuntimo.

5. Išimtis – mokamų paslaugų sąrašas.

Procedūras, kurios tiesiogiai nesusijusios su ligų ar susirgimų gydymu ir nėra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, gydymo įstaigos teikia mokamai. Paslaugų sąrašą, už kurias jų gavėjai privalo sumokėti, tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Į jį įtraukta akupunktūra bei manualinė terapija, sveikatos tikrinimas vykstant į užsienį, įsigyjant civilinį ginklą, norint gauti vairuotojų ir aviatorių mėgėjų pažymėjimą, papildoma individuali ligonio priežiūra ir slauga, nėštumo nutraukimas, kosmetinės chirurgijos operacijos ir kosmetologijos procedūras, dantų implantavimas ir kitos paslaugos.

Pačios gydymo įstaigos turi patvirtinti aiškią mokamų paslaugų teikimo tvarką ir suteikti galimybę su ja susipažinti pacientams.

6. Dar kelios išimtys, kai gali tekti mokėti.

Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, jas pasirenka savo nuožiūra be gydytojo rekomendacijos, šių tyrimų faktinę kainą apmoka patys. Tais atvejais paciento pasirinkimas turi būti motyvuotas ir konkrečiai įvardytas (dokumentuose įrašant, kokie tyrimai pasirinkti), patvirtintas paciento ir gydytojo parašais medicininiuose dokumentuose. Už paslaugą sumokama gydymo įstaigos kasoje, pacientui išduodamas kasos kvitas.

Tokiu atveju, jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, jis gydymo įstaigos kasoje sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą.

Kilus neaiškumų, patariame visus rūpimus klausimus pirmiausia bandyti išsiaiškinti gydymo įstaigoje. Pacientas turi teisę skųstis, jei mano, kad jam įstaigoje buvo suteikta neteisinga informacija apie gydymo paslaugas – pirmiausia reikia kreiptis į gydymo įstaigos, kurioje buvo aptarnaujamas, administraciją. Jei įstaigos pateiktas atsakymas ar priimtas sprendimas jo netenkina, jis su gydymo įstaigos atsakymu turi teisę kreiptis į TLK.

Primename, kad žmogus, patvirtinęs parašu ligos istorijoje savo sutikimą mokėti už gydymo paslaugas ar įsigyti savo lėšomis vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, vėliau neturi teisės reikalauti iš gydymo įstaigos atlyginti patirtus nuostolius.

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba tel. 8 700 88888.

Kauno teritorinės ligonių

kasos informacija