Įdomūs ne tik vietiniams…

Matyt, būsime klydę galvodami, kad Prienų krašto politikai ir valdininkai gali būti įdomūs tik mums, nuo jų priimtų sprendimų priklausantiems vietos žmonėms. Pasirodo, ne. Akivaizdu, kad mūsiškiai politikai žinomi ir už rajono ribų.

Štai Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją pasiekė laiškas iš Vilkaviškio, kuriame išsakomos abejonės dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaidogo ir jo žmonos Seimo nario Andriaus Palionio padėjėjos Vilmos Vaidogienės užpildytų deklaracijų. Paklausimo ar skundo autorė, garbi vilkaviškietė prašo išsiaiškinti, ar A. Vaidogas yra teisingai nurodęs savo darbovietę, ar deklarantai nėra supainioję skaičių apie paskolas.

„Gyvenimui“ telefonu susisiekus su rašto Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai autore, moteris patvirtino, kad rašiusi paklausimą, bet atskleisti priežasties, kodėl ją sudomino būtent Vaidogų deklaracijos, nepanoro. Tik paaiškino, kad asmeniškai nei su Arūnu, nei su Vilma Vaidogais jų jokie reikalai nebuvo suvedę. Be to, pašnekovė ir nebuvo kategoriška, kad deklaracijos užpildytos neteisingai. Pasak jos, gal paaiškės, kad ten viskas gerai…

Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaidogo, jau daugiau kaip du dešimtmečius dalyvaujančio politikoje ir nuo 2000 -ųjų pildančio deklaracijas, nuomone, pasitaiko įvairių situacijų, kad kartais nespėjama laiku jų patikslinti. Juo labiau, jeigu jos nuolat pildomos ir keičiamos. Klysti – žmogiška. Blogiau, kai apskritai „pamirštama“ deklaruoti arba užmirštama deklaruoti ne apie 1000 eurų, o 20 milijonų eurų.

Vaidogai dėkingi pastabiai vilkaviškietei ir savo deklaracijas, sako, jau patikslinę. Tik A. Vaidogas mano, kad raštas į VTEK atsirado ne be Prienų „elito“ pagalbos. Mat skundas Vilnių pasiekė po birželio mėnesio Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame jis griežtai pasisakė prieš kai kuriuos valdančiosios daugumos sprendimus ir pateikė nepatogių paklausimų.

Peršasi mintis, kad negalima judinti vietos „elito“, tik keista, kad vietiniai Prienų dievukai bijo save įvardinti ir ieško pagalbos už rajono ribų. Apie klaidas juk reikia kalbėti drąsiai ir viešai, – mano A. Vaidogas.

„Gyvenimo“ informacija

