„Vytautas“ pasiruošimą naujam sezonui pradėjo Birštono stadione

Rugpjūčio 22 d. Prienų-Birštono „Vytauto“ komanda Birštono stadione oficialiai pradėjo pasiruošimą naujam LKL sezonui.

Į pirmąją fizinio parengimo treniruotę susirinko aštuoniese, iš jų sutartis su klubu jau pasirašę Paulius Ivanauskas, Martynas Linkevičius, Karlis Apsitis, Egidijus Dimša, Tadas Klimavičius. Pilnateisiai komandos nariai Regimantas Miniotas ir Tomas Dimša dar nebuvo sugrįžę iš vasaros studentų Universiados, kurioje atstovauja Lietuvos rinktinei. Šios savaitės pabaigoje į komandą įsilies pirmasis komandos legionierius amerikietis Bradas Tinsley.

Kartu su komanda treniravosi trenerius dominantis laisvasis agentas Eigirdas Žukauskas, pastaraisiais metais rungtyniavęs Prancūzijoje, taip pat jaunasis krepšininkas Aleksandravičius iš Vilniaus ir krepšinio gerbėjas, verslininkas Tomas Tumynas iš Marijampolės.

Treniruotei vadovavo naujasis komandos fizinio pasirengimo treneris Aivaras Pranckevičius, anksčiau dirbęs su Marijampolės „Sūduva“. Treneris džiaugėsi galėdamas išbandyti save aukštesnio lygio komandoje. Jo teigimu, laikui spaudžiant, treniruotės bus intensyvios. Pagal planą šią savaitę krepšininkai treniruosis stadione, atliks su ištvermės ir galios stiprinimu susijusius pratimus, nemažai dėmesio bus skiriama traumų prevencijai, kitą savaitę fiziniai pratimai lauke bus derinami su darbu krepšinio aikštelėje.

Treniruotes stebėjo ir komandos vyr. treneris Virginijus Šeškus bei treneris Marius Leonavičius. Sugrįžus iš vasaros turnyro Taivane, prieš naująjį sezoną V.Šeškaus veidas optimizmu netryško. Jis sakė, kad laukia labai daug darbo, todėl, nematant aikštėje pilnos sudėties komandos, dar per anksti kalbėti apie jos galimybes, juolab tikslus. Be abejonės, klubas norėtų įsigyti dar vieną ar du stiprius žaidėjus, tačiau tai priklausys nuo klubo biudžeto. „Ieškom rėmėjų,“ – trumpai atsakė komandos vyr. treneris, paprašytas pakomentuoti viešai pasklidusią informaciją apie galimai surastą naują pagrindinį rėmėją. Kaip ir iki šiol generaliniu komandos rėmėju ir toliau išliks UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko.

Šią savaitę pasiruošimą būsimoms kovoms treniruotėmis Birštone ir Prienuose pradėjo ir „Lietuvos ryto“ ekipa. Šios ir „Vytauto“ komandų keliai nuolat susikirs, tačiau V.Šeškus, paklaustas, ar pasinaudos proga su vilniečiais sužaisti draugiškas rungtynes, tokią galimybę atmetė, kol galutinai nesuformavo savo komandos. Pasak jo, rugsėjo pirmą savaitę „Vytautas“ dalyvaus turnyre Kėdainiuose, prieš kurį galbūt pasitikrins save su kuria nors silpnesnio pajėgumo komanda. Be to, laukia atrankinės Čempionų lygos rungtynės.

Šiemet komandos sudėtyje gerbėjai neišvys V.Šeškaus sūnaus Domanto, kuris Prienuose žaidė nuo karjeros pradžios, o dabar pakėlė „sparnus“ į Prancūziją. Kalbėta, jog jo vietą gali užimti brolis Edvinas, iki tol rungtyniavęs Estijoje, tačiau tėvo tvirtinimu, jis išvykęs į peržiūrą Italijoje.

Trečią sezoną „Prienų“ krepšinio sporto klube dirbantis sporto direktorius Vilius Vaitkevičius patikino, jog dedamos pastangos sudaryti krepšininkams palankias sąlygas ir komandoje sukurti gerą mikroklimatą, nes nuo to priklauso ir žaidimo kokybė.

Nors, anot jo, komandoms paprasčiausia būtų verstis su savo krašto žaidėjais, tačiau gerų krepšininkų Lietuvoje nėra daug, o rinka – pasaulinė, natūralu, kad kiekvienas ieško jam palankiausių sąlygų. Kita vertus, Viliaus teigimu, LKL komandų lygis taip pat auga, jos pasiruošusios suteikti krepšininkams daugiau galimybių. Jis viliasi, kad legionieriai – latvis Karlis Apsitis (žaidė „Ogrės“ komandoje) ir amerikietis Bradas Tinsley (rungtyniavo Portugalijos „Porto“ klube) – be problemų įsilies į iki tol buvusią lietuvišką „Vytauto“ komandą.

Dalė Lazauskienė