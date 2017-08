Lietuvą apjuosę mototurizmo maršrutai atvedė į Birštoną

Rugpjūčio 19 d., septintus metus iš eilės startavęs intelektualių motociklininkų ralis „Ryterna Modul Mototourism Rally 2017“ su šūkiu „Mylėk Lietuvą“ šiemet pritraukė per 700 dalyvių, beveik pusantro šimto komandų iš visos Lietuvos.

Minėtas mototurizmo ralis rengiamas nuo 2011 metų, skatinant keliauti bet kokių modelių motociklais ir pažinti Lietuvą, važiuoti saugiai ir atsakingai. Jį remia Kultūros paveldo departamentas, Turizmo departamentas ir kt. Neatsitiktinai ralis vyksta Baltijos kelio dienos išvakarėse, simboliškai apjuosiant Lietuvą motociklų maršrutais.

Startavę iš bet kurio Lietuvos taško, per vieną dieną aplankę įvairias šalies istorines vietoves, kultūros paveldo objektus, partizaninio judėjimo atminties vietas (per 50 objektų), pabendravę su lankomų vietų bendruomenėmis, atskirais žmonėmis, įvykdę organizatorių pateiktas užduotis, nusifotografavę, ralio dalyviai vakarop finišavo Birštone, kur, nepaisant gausaus lietaus, jų laukė nuoširdus priėmimas, kultūrinė programa, įvairios pramogos, apdovanojimai ir poilsis.

Dalyviams koncertavo Donato Katkaus vadovaujamo Šv. Kristoforo kamerinio orkestro kvartetas. Buvo galima susipažinti su LR vidaus reikalų sistemos veikla, Valstybės sienos apsaugos tarnybos darbu, dalyvauti Bendrojo pagalbos centro viktorinoje, apsilankyti Birštono turizmo informacijos centro palapinėje, nusifotografuoti kartu su pareigūnais ant motociklų.

Ralio dalyvius pasveikino merė Nijolė Dirginčienė, kuri džiaugėsi galėdama ketvirtus metus iš eilės „Mototurizmo ralio“ dalyvius pasitikti finiše Birštone: „Visada palaikau tokius prasmingus Lietuvai renginius, o tai, kad šiemet prie ralio prisijungė dar 10 savivaldybių, rodo, kad renginys išties prasmingas, keliauti po Lietuvą tampa vis labiau madinga. Džiaugiuosi, kad keliautojai finišuodami gali „atrasti“ ir Birštoną: vieni čia sugrįžta po metų ir mato pasikeitimus, kitiems mūsų jaukus sveikatos ir harmonijos kurortas būna atradimas“.

Pirmas – trečias vietas iškovojo mototurizmo klubų iš Vilniaus atstovai – komandos „Geležiniai“, „Seni šernai“ ir „Krituliai“. Absoliutiems nugalėtojams įteikta LR susisiekimo ministro taurė, prizinių vietų laimėtojus specialiomis nominacijomis paskatino Lietuvos kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė. Be paskatinimo neliko ir arčiausiai prizinių vietų buvusios trys komandos.

Prieš susirinkdami Birštone ralio dalyviai keliavo partizanų, krašto gynimo, šimtmečio, piliakalnių, reformacijos, tautinio kostiumo keliais, aplankė daugelį mažųjų kultūros sostinių, pasižymėdami ralio maršrutų punktuose ir gaudami už tai taškų. Objektų žemėlapiai ir užduotys dalyviams buvo publikuojami ralio starto metu. Užduotis jiems rengė kultūros paveldo specialistai, archeologai, istorikai, partizaninio judėjimo žinovai, vietos bendruomenės.

Pavyzdžiui, užsukusiems į Labūnavą (Kėdainių r.), teko aplankyti išlikusio dvaro bokštą ir atsakyti į klausimą, kiek žuvusių partizanų ir ryšininkų įamžinta jame. Vabalninke (Biržų r.) prašyta nusifotografuoti prie skulptūros „Svajonė“. VĮ „Regitros“ punkte buvo patikrinti motociklininkų saugaus eismo įgūdžiai. Minint Piliakalnių metus, maršrutai vedė per Punios, Šeimyniškėlių, Veliuonos, Maišiagalos, Salos, Milžinų ir daugelį kitų piliakalnių. Atskiruose regionuose teko pasidomėti skirtingais tautinio kostiumo raštais ir simboliais, bendrauti su amatininkais, bendruomenių atstovais. Antai Zanavykų muziejų aplankė 28 komandos iš įvairių Lietuvos kampelių: Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Palangos, Mažeikių, Kretingos… Ralio dalyviai lankėsi ir Oro gynybos balione, ir kituose su krašto apsauga susijusiuose objektuose, domėjosi ugniagesių – gelbėtojų darbu.

Viena užduotis keliautojų laukė Pociūnų aerodrome. Čia jie iš arti susipažino su lietuvių aviakonstruktoriaus Antano Gustaičio sukonstruoto ir 1927 m. pakelto į orą lėktuvo „ANBO“ replika, kuri buvo atkurta Arvydo Šabrinsko ir Rolando Kalinausko pastangomis. Nusifotografavus prie „ANBO 2“, jiems reikėjo atsakyti į klausimą, koks šios replikos rato dydis coliais ir atrasti sąsają su motociklais.

Ralyje dalyvavo ir gausus būrys VRM, VSAT, BPC pareigūnų, o tarp jų ir ralio ambasadorius kapelionas Algirdas Toliatas, kuris visus įkvėpė prasmingai ir saugiai kelionei. Galbūt todėl į kelius išriedėjus šimtams motociklų, nebuvo užregistruota nei vieno su jais susijusio eismo įvykio. Kun. A.Toliato vedamas ekipažas spėjo į ralio maršrutą įtraukti du papildomus punktus. Buvo pakrikštytas jauniausias policijos rėmėjas ir ralio dalyvis ir palaiminta dviejų policijos pareigūnų santuoka.

Įspūdžiais pasidalinę dalyviai teigė, kad tai buvo išbandymų ralis – jame deginančią saulę ir kaitrą keitė lietus ir liūtis. Nepaisant iššūkių, dalyviai dėkojo organizatoriams už gerai organizuotą ralį, kuris dovanojo daug naujų atradimų, pažinčių ir žinių. Daugelis vylėsi šiame pažintiniame ralyje per Lietuvą dalyvauti ir kitais metais.

Dalė Lazauskienė