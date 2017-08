Kašonių bibliotekos kiemelyje – baktusai ir burgeriai…

Neseniai Kašonių bibliotekos kiemelyje vėl rinkosi šios bendruomenės vaikai ir jų mamytės. Visi žinojo, kad vyks dviejų dalių edukacinis renginys: Laimutė mokys megzti, o nuolatinė bibliotekos rėmėja kulinarė Ramutė – gaminti ką nors skanaus.

Idėja nusimegzti baktusus kilo, kai vieną vėsią dieną Kašonių kaime atostogaujanti Laimutė su savo dviem dukrelėmis atėjo į biblioteką su nedideliais trikampiais šalikėliais. Beje, visos trys šią vasarą – akyviausios bibliotekos skaitytojos. Tuo metu du vaikai sėdėjo prie kompiuterių peršalę, tad Laimutė pasisiūlė pamokyti nusimegzti baktusus. Šis žodis pirmąkart jį girdinčiam skamba paslaptingai ir įmantriai, nors iš tiesų tai – tik nedidelis trikampis šalikėlis, anot vieno šaltinio, baktusu pavadintas dantų trolio garbei, Jis labai paprastai mezgamas, bet labai maloniai nešiojamas ir daug kur pritaikomas. Net ir tie karšti, nuolat atsilapoję, be pirštinių ir kepurių vaikštantys žmonės žiemai atėjus tikrai nespjaus į nedidelę skarutę ant kaklo. Apie kitus net nekalbu – jie neretai su tokiu aksesuaru nesiskiria net ir vasarą. Taigi baktusai sėkmingai laikosi ant pačios populiarumo bangos ir kristi žemyn nesiruošia.

Svarbiausia, kad mezginys neužima daug vietos, tad galima jį visur neštis su savimi. Dažniausiai būna be įmantraus rašto, todėl tai gali būti ir pats pirmasis mezginys. Dar labai svarbu, kad jam užtenka vos vieno ar dviejų kamuoliukų siūlų (maždaug 100 g) – puiki proga sumažinti siūlų atsargas, kurių ,,rimtam“ mezginiui būtų per mažai. Taigi darbas prasidėjo: Laimutė pasirūpino siūlais ir virbalais, kiekvienam dalyviui buvo išdalinta mezgimo instrukcija. Ne visiems sekėsi lengvai, nors mezgimas tikrai nėra sudėtingas. Kad akys nepavargtų, buvo daromos pertraukėlės, kurių metu Laimutė skaitė T. Egner knygelę ,,Karius ir Baktus“, kurios visi įdėmiai klausėsi. Kadangi patiems mažiausiems megzti dar ankstoka, jie kreidelėmis ant asfalto piešė knygelės herojus Kaktusą ir Baktusą.

Kai padirbi, norisi užkąsti. Čia pagelbėjo mūsų rėmėja kulinarė Ramutė. Visi, nusiplovę rankas, mokėmės daryti burgerius. Burgeris arba, kaip kalbininkai skatintų vadinti, suvožtinis ar mėsainis, greitai rado vietą lietuvių virtuvėje. Greita, skanu, sotu – taip galima apibūdinti prieš šimtmetį pirmą kartą Amerikoje pristatytą patiekalą. Jų įvairovė leidžia mėsainiais pasimėgauti ir sveikos mitybos propaguotojams. Vasarą labai smagu gaminti ir valgyti lauke, todėl ir mes draugiškai džiaugėmės šia galimybe: vieni pjaustė bandeles, kiti dėliojo ant jų salotas, vištieną, sūrį, raugintą agurką, pomidorą, dar kiti pilstė gaiviuosius gėrimus.

Renginį organizavo Kašonių bibliotekininkė Danutė bei Jiezno seniūnijos socialinės darbuotojos Bena ir Loreta.

