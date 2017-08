Ech, atostogos..!

Ir kas gi jų nenori? Ir moksleiviai (jiems atostogų niekada nebūna per daug, dar pati pamenu iš savo mokyklinių laikų), ir studentai, ir jaunos šeimos su vaikais, kad patirtų buvimo kartu ir kitoje aplinkoje džiaugsmą, ir verslininkai (negalintys nei vienut vienai dienai atitrūkti nuo darbų), ir senjorai, svajojantys patirti tai, ko, galbūt, dar nespėjo per jau buvusias kažkada atostogas…

Sakoma, kad reikia svajoti garsiai, t.y. suformuluoti kiek įmanoma konkrečiau ir tiksliau, ko nori: jei keliauti – tai kur, kiek laiko, kokiu būdu… Tada, šioms svajonėms išsinėrus iš minčių ir įšokus į žodžių rūbą, atsiveria daug daugiau galimybių virsti kūnu, t.y. išsipildyti. Galiu paliudyti, kad tai – tikra tiesa, nes pati patyriau tai savo kailiu.

Savo pažįstamiems jau buvau išūžusi ausis, kad noriu į Ispaniją ir kažkodėl būtinai į Barseloną. Gal praeituose gyvenimuose buvau ispanė? Na, bent jau mažų mažiausiai ten, kur šilta, kur nuolat šviečia saulė, o žmonės daug šypsosi ir šoka… Kur visi žino „Carpe diem“ prasmę. Bet tai visada man atrodė kaip „svajuko dramblionė“, jei suprantate, apie ką aš. Tai nėra salygų, tai laiko, tai pinigų. Bet gal ne veltui svajojau. Garsiai. Nes netikėtai dovanų gavau dovanų čekį iš kelionių agentūros ir man beliko pasirinkti kryptį, žinoma, tai buvo išsvajotoji Barselona.

Mano vieni pažįstami pasidalino smagia patirtimi, kaip jie su šeima „keliauja ir atostogauja“. Po tokių atostogų piniginė nei kiek nesuplonėja, tik žandus ir pilvą įskausta nuo juoko, kai jie savo svajones, vizijas, fantazijas, vienas kitą papildydami ir aplipindami įvairiomis išraiškingomis detalėmis, paleidžia vakarais skraidyti – Tai – ne tik puikus vitamino C šaltinis, šeimos vienybės kūrimo būdas, geografinių žinių plėtimas, bet ir prielaidų šioms svajonėms išsipildyti kūrimas… Net pasitarti su vaistininku nereikia, nes galima vartoti neribotai, be pašalinių poveikių, nieko nekainuoja, kas taip pat svarbu dažnam iš mūsų, – vieni pliusai.

Todėl svajokite drąsiai. Garsiai. Ir ženkite nors mažą žingsnelį svajonės link, pvz., įmeskite pinigą į taupyklę ar nusipirkite loterijos bilietą.

Alma D.J.

2 0 Dalintis: