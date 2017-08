Premjerui trūksta ceremonmeisterio

Kada Vyriausybė ir valdančioji dauguma prieš keletą mėnesių viešai, tiesa, šiek tiek eklektiškai, supažindino su turimais norais pertvarkyti šalies mokesčių sistemą, atrodė, kad „čia tai jau bus!“. Perkeltiniu požiūriu bus atgabenta ąžuolinių rąstų, pusę metų mūsų politiniai dailidės juos pjaus, skaptuos, obliuos ir pagaliau savo mokesčių sistemai turėsime kapitalines grindis arba lubas, kurių pagrindu Vyriausybė sudėlios sistemą taip, kaip reikalauja didžiausi piliečių lūkesčiai ir poreikiai.

Dailidės iš tikrųjų pjovė, lygino, šlifavo, tačiau praėjusios savaitės ketvirtadienį paaiškėjo, kad iš visos tos ąžuolo žaliavos išėjo keli sunkvežimiai medinių „čipsų“, tinkamų nebent biokuro katilams kūrent.

Tiesa, girdint komunikacijos retoriką, sklindančią iš Vyriausybės rūmų, proginio triukšmelio, kuriame ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pozavo prieš televizijos kameras, galėjo susidaryti įspūdis, kad Vyriausybė šiame lauke pagaliau nuvertė ne mažiau kaip Gedimino pilies kalną. „Kas trukdė anksčiau padaryti tas [socialiai] teisingesnes korekcijas“, – išdidžiai dėstė p. Skvernelio lūpos, akivaizdžiai bijojusios užsiminti apie „esminę mokesčių reformą“.

Po iškilmingų pasisėdėjimų su koalicijos partneriais ir Seimo pirmininku permetus akimis informacinę erdvę, be premjero, man taip ir nepavyko surasti dar bent vieno žmogaus, kuris šiam esą titaniškam darbui būtų giedojęs ditirambus. Kraipė galvą Stasys Jakeliūnas, kelių esminių dalykų, sako, nesupratusi liko Ingrida Šimonytė (šioje vietoje finansų ministras Vilius Šapoka užpjovė, esą ne jis kaltas, kad kai kurie žmonės iš Seimo titaniško darbo esmės nesupranta), Raimondas Kuodis išvis dar nieko nekomentavo, kol kas susiturėjo ir Aušra Maldeikienė, prieš kelias savaites p. Šapokai surengusi, kaip paaiškėjo, nelengvą egzaminėlį apie viduriniąją klasę visuomenėje, kurio ministras, p. Maldeikienės požiūriu, taip ir nesugebėjo išlaikyti.

Ir aš nieko nesupratau, už pernykščius individualios veiklos metus sumokėjęs 4,26 tūkst. Eur gyventojų pajamų mokesčio (GPM), beveik 5,5 tūkst. Eur „Sodrai“. Dabar nežinau, nei kiek teks mokėti, nei nuo kurios datos. Nes, jeigu visa ta medinė košė įsigalios nuo sausio 1 -osios, tai man savo veiklos deklaraciją teks pateikti iki gegužės pradžios. Tačiau tai bus deklaracija už 2017 -uosius finansinius metus. Šiais metais valstybinė mokesčių inspekcija mano veiklos ir mokesčių deklaraciją tikrino beveik du mėnesius. Tai – turint galvoje, kad GPM, „Sodros“ įmonių tarifai buvo stabilūs, plokšti. Todėl kyla neramus įtarimas, o kas bus, kai tie tarifai bus tokie, kaip buvo aiškinama ketvirtadienį, kad aš abiem ausim klausydamas ir dviem akim žiūrėdamas likau be tikslaus atsakymo.

Vaikų pinigai mūsų šeimai jau beveik kaip ir neaktualūs. Mergiotės ištįso, pamažu baigia bendrojo lavinimo mokslus. Bet tuos bendrapiliečius, kuriems nuo kažkurio laiko kvepia po 30 EUR pašalpomis už kiekvieną atžalą – nuoširdžiai sveikinu. Sumelė – ne kažin kas, tačiau keletas kišenėje neplanuotų pakuočių sauskelnių valstybės sąskaita – miela ir malonu. Aktualu, svarbiausia.

Ekvilibristikos su minimalia mėnesio alga ir neapmokestinamuoju pajamų minimumu, juos sulyginant, dar vis nepagavau, kad galėčiau pasakyti, kiek joje naudos, o kiek praradimų, kam ir kodėl. Palauksim protingesnių už mane pastabų.

Žinia, rudeniop dar laukia Seimas, kuriame Vyriausybei savo „kompromisiniais mokesčių pertvarkų pasiūlymais teks įtikinti nemažai žmonių. Todėl turėsime ta tema ir ką klausyti, ir ką rašyti.

Tačiau ketvirtadienį galvoje įsėdo dar viena įkyri mintis, kurios negaliu nuvyti šalin. Pono Skvernelio komandai žūtbūt reikia dar vieno specialisto komandoje – ceremonmeisterio. Nes, regis, jam jau nebesvarbu darosi žiojėjanti ir besiplečianti praraja tarp rinkimų pažadų ir politinių darbų ir net ne jų kokybė. Kyla įspūdis, kad premjerui trūksta fanfarų grupės, kuri sekioja iš paskos. Pvz., pasako p. Skvernelis savo sau vis labiau patinkančią frazę – „Nesuprantu, kodėl to iki mūsų niekas nieko nedarė“ arba „Kodėl iki mūsų kažkas tik aštuonerius metus stebėjo ir nieko nedarė?“ ir ceremonmeisteris duoda ženklą varinėms triūboms pliekti prezidento auros vertą muzikos kadenciją. Ne šiaip – „H-m, Danone…“, ar „Da Coconut, nut, nut is a giant nut, if You eat too much You’ll get very fat…“, o taip solidžiai, garsiai ir iškilmingai.

Net galų gale p. Skverneliui iki kadencijos pabaigos nieko esmingo ir nepavyks nuveikti, mes jį prisimintume iš skambių dūdų akordų. Ne pats blogiausias variantas. Iš dūdų, o ne iš ašarų TV ekrane…

Rytas Staselis