Tikėtina, kad piligriminis kelias nusidrieks ir per Prienų r. savivaldybę

Jokūbo kelias arba Camino de Santiago – tai kelias, kuriuo piligrimai keliauja į Santjago de Kompostela (isp. Santiago de Compostela) miestą Ispanijoje, kur įspūdingoje katedroje ilsisi Šv. Jokūbo palaikai. Šv. Jokūbo keliai, per Lietuvą vedantys į Santiago de Compostela, tęsiasi Lenkijoje ir Vokietijoje, jungiasi su Prancūzijos, Portugalijos, Italijos ir, žinoma, Ispanijos Šv. Jokūbo piligrimų keliais. Lietuvoje yra penki keliai: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Žemaitijos – Karaliaučiaus, Šv. Jokūbo žiedas.

Šv. Jokūbo keliai Lietuvoje / Camino Lituano – tai šiuolaikinis piligriminis, turistinis, pažintinis maršrutas / kelias per Lietuvą, parengtas Tarptautinio Šv. Jokūbo kelio pagrindu, jungiantis Lietuvą su bendru Šv. Jokūbo kelių tinklu Europoje.

Šventojo Jokūbo kelias, jungiantis Latviją ir Lenkiją, per Lietuvą drieksis beveik 600 kilometrų, kelionė pėsčiomis juo truks apie 20 dienų. Vyriausybė nutarė, kad šventojo Jokūbo ženklu – kriaukle – bus pažymėtos 32 šventovės – bažnyčios, vienuolynai, Kryžių kalnas. Pažymėti lietuviško Šv. Jokūbo keturių etapų kelius nuo Žagarės iki Seinų, lankytinas ir nakvynės vietas prireiks ne mažiau kaip dvejų metų.

Rugpjūčio 1 d. Prienų r. savivaldybėje vykusiame susitikime su Šv. Jokūbo kelio organizacijų Lietuvoje atstovais buvo aptartos projekto įgyvendinimo Prienų r. savivaldybėje galimybės, kelio – maršruto per rajono savivaldybę parinkimo, žymėjimo, viešinimo ir kiti klausimai.

Šv. Jokūbo kelio federacijos Techninio komiteto narė J. Kručkauskaitė perdavė Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos valdybos pirmininko, Alytaus r. savivaldybės mero A. Vrubliausko siūlymą-kvietimą Prienų rajono savivaldybei tapti asociacijos nare.

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija 2016-06-03 yra priimta į Europos Šv. Jokūbo kelio federaciją. Vienas iš pagrindinių asociacijos tikslų – sukurti Lietuvoje Šv. Jokūbo kelių tinklą, tarptautinius ir vidaus maršrutus, ženklinimo sistemą.

Pasak susitikimo dalyvių, Šv. Jokūbo kelias – tai ne vien piligrimų kelias. Šis kelias jau seniai įgavęs daug platesnę prasmę. Tai Europos kultūrinės tapatybės, jos vertybių, kultūrinių mainų, tarpusavio bendruomeninio ryšio stiprinimo kelias. „Jeigu šis kelias per Lietuvą kažkada taptų europine kultūrine kelio dalimi, būtų didelis pasiekimas visiems tikėjusiems ir to siekusiems“, – sakė vienas iš svečių.

Projekto įgyvendinimui Lietuvoje, prisijungiant ir Prienų r. savivaldybei, pritarė ir vadovai. „Svarbu, kad šis kelias taptų „gyvas“, kad juo vaikščiotų žmonės, kad jie susidomėtų Lietuva. Tai galimybė Savivaldybei prisidėti prie istorinio, kultūrinio palikimo sklaidos vietos ir tarptautiniame lygmenyje“, – pabrėžė meras Alvydas Vaicekauskas.

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija įregistruota 2016-06-02, steigėjai – 9 savivaldybės, o šiuo metu Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijoje dalyvauja 18 savivaldybių: Kauno, Šiaulių, Alytaus, Panevėžio miestai bei Alytaus, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kretingos, Lazdijų, Marijampolės, Varėnos, Molėtų, Šiaulių, Pasvalio, Šilutės ir Rokiškio, Raseinių, Joniškio rajonų.

Parengta pagal Prienų r. savivaldybės informaciją