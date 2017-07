Prasmingi ir įsimintini Balbieriškio miestelio jubiliejaus akcentai

Tėviškės jaukumas… Be abejonės, šio jausmo pakylėti ir suvienyti balbieriškiečiai – čia gimę, mokęsi, dirbę, čia gyvenantys ir tebedirbantys – liepos 21 – 23 dienomis susirinko į Balbieriškį, švenčiantį miestelio 515 metų paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose sukaktį ir tradicinius Šv. Magdelenos atlaidus. Visą savaitgalį trukusi vasaros šventės programa sumaniai apjungė gyvenvietės, žinomos nuo 15 a. pabaigos – 16 a. pradžios, istoriją ir dabartį, kviesdama iš praeities pasimokyti stiprybės, tolerancijos ir darnaus sugyvenimo daugiatautėje aplinkoje, skatindama pasidžiaugti šiandienos sportiniais, kultūriniais laimėjimais, bendruomeniškumu ir verslumu, ragindama aukščiausiu lygiu spręsti mažų miestelių išlikimo problemas.

Šventė buvo ori, bet kartu šilta ir labai artima, kitaip ir negalėjo būti, nes jos akcentai pradėti dėlioti prieš gerus metus, o šio darbo sutartinai, nuoširdžiai ir su visa atsakomybe ėmėsi Balbieriškio aktyvas: seniūnijos, kultūros ir laisvalaikio centro, valstybinių įstaigų darbuotojai, bendruomenių atstovai, vietos ūkininkai, verslininkai, iniciatyvūs balbieriškiečiai ir kraštiečiai, turintys ką pasakyti, kuo pasidalinti, praturtinant savo gimtinę ir jos žmones.

Įvadu į šventę tapo išleista iliustruota knygelė „Prie Ringio, Peršėkės ir Nemuno. Laiko tėkmėje“, išdidžiai pavadinta albumu. Į ją sudėti Balbieriškio pagrindinės mokyklos ir seniūnijos, Prienų Just. Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Balbieriškio bibliotekos organizuotų literatūrinio ir fotografijų konkursų dalyvių darbai, atspindintys miestelio istoriją, žmones, gamtą. Albumo mecenatas, taip pat organizacinės grupės vadovas – Algis Marcinkevičius.

Šventės išvakarėse, penktadienio vakarą, KLC įvyko iš šio krašto kilusio režisieriaus Remigijaus Veličkos filmo apie Balbieriškį ir iškilias jo asmenybes premjera. Šeštadienio popietę kraštiečio žurnalisto ir politikos apžvalgininko Česlovo Iškausko rūpesčiu buvo surengta konferencija „Mažų miestelių istorija, dabartis ir perspektyvos“, kurioje išklausyti keli pranešimai, susiję su miestelio istorija ir nūdiena, diskutuota apie tai, kas ateityje laukia tokių mažų miestelių. Konferencijoje savo įžvalgomis pasidalino istorikas Vitas Rymantas Sidaravičius, žurnalistas Justinas Adomaitis, seniūnė Sigita Ražanskienė, kun. Remigijus Veprauskas, verslininkai Dargužiai ir Šiaučiūnai, politikai Algis Marcinkevičius, Andrius Palionis ir Emanuelis Zingeris bei kiti. Nors maži miesteliai, tokie, kaip ir Balbieriškis, turtingi praeitimi ir kultūros paveldu, garsiais vardais, tvarkinga infrastruktūra ir savita dvasia, jų augimo ir plėtros perspektyvos miglotos, neigiami demografiniai pokyčiai, auganti emigracija, nedarbas tarsi pasmerkia juos išnykimui.

Todėl daugiau nei 50 konferencijos dalyvių pasirašė rezoliuciją šalies Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei, raginančią pradėti spręsti mažų miestelių problemas, skatinant tolygią jų plėtrą, mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus regionuose, pritraukiant investicijų ir kuriant naujas darbo vietas, stiprinant kaimiškąsias bendruomenes, reikalaujančią politikų atsakomybės už racionalios, ilgalaikės valstybės politikos šiais klausimais vykdymą.

Balbieriškis ne tik saugo didelę istoriją, garsėja gražiomis apylinkėmis, mažas miestelis turtingas darbščiais, išradingais, mėgstančiais dainą ir šokį žmonėmis. Šeštadienio vakaro kultūrinė programa paliudijo, kad, nepaisant pesimistinių perspektyvų, gyvenantys ir dirbantys čia turi ambicijų ir visomis išgalėmis stengiasi puoselėti visavertį kultūrinį gyvenimą. Šventiniame koncerte šalia kviestinių atlikėjų, istorinio šokio studijos „Baltoji pavana“ šokėjų gražiai derėjo vietos meno kolektyvai – „Temela“, „Dūmė“, Ringelė“, „Lietaus lašai“, „Ringutis“, „Ringis“, „Fidema“. O iš tikrųjų, ko gero, patys svečiai, įpratę koncertuoti didžiosiose scenose, greitai perprato mažo miestelio taisykles. Po valandos trukmės koncerto ir nuoširdaus bendravimo su publika, pučiamųjų seksteto „Brass bravo“ muzikantai ir atlikėjai Liudas Mikalauskas bei Egidijus Bavikinas buvo be žodžių priimti į „saviškių“ ratą, juolab kad vasaros estradoje kartu kolegomis gerą nuotaiką skleidė ir balbieriškietė, solistė Žermena Buliauskaitė – Lunskienė. Šį koncertą miestelio bendruomenei dovanojo verslininkė Danutė Buliauskienė.

Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė pasidžiaugė bendru balbieriškiečių indėliu, kad istorinė data būtų pažymėta tinkamai, ir padėkojo visiems tiems, kurie papuošė sukaktį gražiais darbais, iniciatyvomis. Tarp jų verta paminėti ir Oną Vaičiūnienę, kuri su dukra miestelio jubiliejui surinko 515 puodelių kolekciją – ji bus eksponuojama miestelio bibliotekoje. Vietos gyventojų, kraštiečių sutelktumą, bendruomeniškumą liudija ir tai, kad palyginti per trumpą laikotarpį – vos per ketverius metus – aukų dėka ir rėmėjų lėšomis iš pelenų pakilo naujosios bažnyčios sienos, pradėjo ryškėti varpinės bokštas. Aukoti bažnyčios statybai buvo galima ir šios šventės metu.

Šventės dalyvius pasveikino Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, Seimo narys Andrius Palionis. Meras kartu su seniūne S.Ražanskiene įteikė Balbieriškio seniūnijos garbės ženklelius žmonėms, labiausiai nusipelniusiems miesteliui, tai – pedagogui, istorikui Vitui Rymantui Sidaravičiui, filmo apie Balbieriškį kūrėjui, TV operatoriui ir režisieriui Remigijui Veličkai, šios šventės globėjui Algiui Marcinkevičiui, ženklelis skirtas ir konferencijos rengėjui žurnalistui Česlovui Iškauskui.

Taip pat buvo padėkota gausiam rėmėjų būriui, priešpietę vykusių sportinių varžybų įvairių rungčių nugalėtojams. Koncertas tęsėsi iki vėlumos, o jį, kaip įprasta, vainikavo spindintis fejerverko šviesų lietus.

Sekmadienį Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras bei parkas tapo jaukaus ir ramaus tikinčiųjų, susirinkusių į Šv. Magdelenos atlaidus, susibūrimo ir pabendravimo vieta.

Dalė Lazauskienė

