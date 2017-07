Kauno TLK: dėl gimdos kaklelio Birštono ir Prienų krašto moterys tikrinasi aktyviai

Jau tryliktus metus Lietuvoje vykdoma gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa. Pagal ją kiekviena 25 – 60 metų moteris, apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu, kartą per trejus metus gali nemokamai pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio. Deja, ne kiekviena moteris rūpinasi savo sveikata ir laiku kreipiasi pas šeimos gydytoją. Kaip ši programa vykdoma Kauno ir Marijampolės apskrityse?

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482, pagal šią programą privalomuoju sveikatos draudimu apdraustoms 25–60 metų moterims nemokamai vieną kartą per trejus metus atliekamas citologinis gimdos kaklelio tyrimas, kitaip vadinamas PAP testu.

Preliminariais Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) duomenimis, 2016 m. pagal gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą iš 796 tūkst. moterų, prisirašiusių prie gydymo įstaigų, pasitikrino vos 119 tūkstančių. Tuo tarpu 2015 m. pasitikrino apie 129 tūkst. moterų, t. y. apie 9 proc. daugiau nei 2014 m. (118 tūkst.).

Jei prieš 11 metų šia programa pasinaudojo tik apie 45 tūkst. moterų, tai per nepilnus 13 metų – sveikatą bent kartą pasitikrino daugiau nei 706 tūkst. moterų. Už šias paslaugas mokėti iš savo kišenės nereikia, už jas sumoka ligonių kasos. 2017 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų šioms paslaugoms apmokėti skiriama 1,8 mln. eurų.

VLK duomenimis, nuo pat pirmųjų 2004 m. iki dabar tikrinasi vis daugiau moterų. Pastebimi teigiami rezultatai: vis daugiau aptinkama ikivėžinių susirgimų, vis daugiau išaiškinama sergamumo atvejų pirminėse vėžio stadijose. Laiku pradėjus gydymą, pasveiktų daugiau nei 80 proc. šia liga sirgusių moterų.

Aktyvumas išlieka stabilus

Kauno teritorinės ligonių kasos (Kauno TLK) veiklos zonoje yra 13 savivaldybių, iš jų Kauno apskrityje – 8, Marijampolės apskrityje – 5. Pagal šią programą gydymo įstaigos (poliklinikos, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, šeimos centrai, šeimos klinikos) vykdo dvi pirminio lygio – gimdos kaklelio informavimo ir citologinio tepinėlio paėmimo paslaugas.

Kauno TLK 2016 m. dėl gimdos kaklelio informavimo ir citologinio tepinėlio paėmimo paslaugų buvo sudariusi sutartį su 124 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

2016 m. Kauno TLK veiklos zonoje esančiose gydymo įstaigose prisirašiusių 25 – 60 metų amžiaus moterų buvo 179 tūkst., informavimo paslauga suteikta – 56, 9 tūkst., t. y. 55 proc. moterų nuo planuojamų patikrinti jų skaičiaus. O citologinio tepinėlio paėmimo paslauga atlikta 29,7 tūkst. moterų (60 proc. nuo planuotų pacienčių skaičiaus).

2015 m. pagal gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą iš 200 tūkst. moterų, prisirašiusių prie gydymo įstaigų, informavimo paslauga suteikta 56,1 tūkst. moterų (5 proc. daugiau nei buvo planuota), o citologinio tepinėlio paėmimo paslauga atlikta 32,4 tūkst. pacienčių, tai sudarė 61 proc. nuo planuojamų patikrinti moterų skaičiaus.

Nors kasmet gyventojų skaičius mažėja, moterys tikrinasi aktyviai.

Informavimo paslauga suteikiama skirtingai

Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybėse pacientės informuojamos skirtingai.

Geriausiai informavimo paslauga suteikta Prienų r. (74,2 proc. daugiau nei planuota), Kauno miesto (31,6 proc. daugiau nei planuota), Jonavos r. (20,1 proc. daugiau nei planuota) ir Raseinių r. (7,2 proc. daugiau nei planuota) savivaldybių pacientėms.

Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, UAB „MediCA klinika“, UAB „Pagalba ligoniui“, UAB Saulės šeimos medicinos centras ir Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika informavo du kartus daugiau pacienčių nei buvo planuota.

Nors minėtų įstaigų informavimo rodiklis itin geras (informuota pacienčių dvigubai daugiau nei buvo suplanuota), deja, ne visos pacientės atvyko į gydymo įstaigą pasitikrinti.

2016 m. Marijampolės r. ir Kėdainių r. savivaldybės informavo atitinkamai 91,3 proc. ir 90,3 proc. pacienčių nuo planuojamų patikrinti moterų skaičiaus, o 2015 m. atitinkamai – 83,7 proc. ir 94,8 proc.

2016 m. informuotų pacienčių skaičius Kauno rajono, Birštono, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse sudarė 70,6–79, 2 proc. nuo gydymo įstaigose įregistruotų moterų skaičiaus. Gerėjantis informavimo rodiklis pastebimas Šakių ir Vilkaviškio savivaldybėse, nes 2015 m. informavimo paslauga buvo suteikta tik 55 proc. moterų nuo planuojamų patikrinti jų skaičiaus.

Nepakankamai pacientės informuojamos Kalvarijos r. (41,67 proc. mažiau nei planuota) ir Kaišiadorių r. (33,73 proc. mažiau nei planuota) savivaldybėse.

Moterys tikrinasi aktyviai

2016 m. citologinio tepinėlio paėmimo paslauga pacientėms geriausiai suteikta Birštono (81 proc.), Prienų r. (75,8 proc.), Kalvarijos r. (67,36 proc.), Kazlų Rūdos (65,1 proc.), Kauno m. (63,2 proc.), Kėdainių r. (60,3 proc.), Marijampolės (57,2 proc.), Jonavos r. (53,5 proc.) savivaldybėse.

2016 m. Birštono pirminės sveikatos priežiūros centre iš įregistruotų 449 moterų citologinis tepinėlis buvo paimtas iš 102 moterų, tai sudaro 81 proc. nuo planuojamų pasitikrinti moterų skaičiaus. Tai itin geras rodiklis: patikrinta 42,4 proc. daugiau moterų nei 2015 m.

2016 m. Prienų r. savivaldybėje paslaugą teikiančiose gydymo įstaigose žymiai padidėjo patikrintų moterų skaičius: iš planuotų 2412 patikrintos 1829 moterys (75,8 proc.).

2015 m. Prienų r. savivaldybėje iš planuotų patikrinti 1896 pacienčių tepinėlio tyrimas atliktas 1132 moterims (59,7 proc.).

Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga pacientėms mažiausiai suteikta Kauno r. (47,5 proc.), Raseinių r. (46,1 proc.), Šakių r. (47,4 proc.), Vilkaviškio r. (47,0 proc.) bei Kaišiadorių r. ( 42,37 proc.) savivaldybėse.

Iš šią patikrinimo paslaugą vykdančių gydymo įstaigų daugiau nei planuota moterų patikrino tik dvi Kauno TLK veiklos zonoje esančios įstaigos. Tai UAB Liudvinavo ambulatorija (16,6 proc. daugiau) ir UAB „Jogimeda“ (100 proc.), esančios Marijampolės savivaldybėje.

Specialistai kviečia moteris nedelsti ir kreiptis į šeimos gydytoją bei nemokamai pasitikrinti pagal šią programą.

Parengė Veronika Pečkienė

Kauno teritorinės ligonių kasos

vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene

