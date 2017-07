Ar Skausmo kalnelis išliks vienybės, o ne priešpriešos vieta?

Po to, kai šių metų liepos 4 dieną Veiverių Skausmo kalnelis – Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai – buvo įregistruotas Kultūros paveldo vertybių registre, Prienų rajono savivaldybė ėmėsi iniciatyvos, kad išspręstų įsisenėjusą problemą dėl šios memorialinės vietos tvarkymo, kilus nesutarimams tarp Skausmo kalnelio įkūrėjos ir prižiūrėtojos Dalytės Raslavičienės bei buvusio ilgamečio Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko, Prienų miesto garbės piliečio Antano Lukšos, partizano slapyvardžiu Arūnas, dukros Dalios Lukšaitės – Maciukevičienės.

Praėjusią savaitę meras Alvydas Vaicekauskas, ieškodamas kompromiso ir visas suinteresuotas puses tenkinančio sprendimo, sukvietė išplėstinį savivaldybės specialistų, Veiverių seniūnijos, Prienų krašto muziejaus atstovų pasitarimą, kuriame dalyvavo ir D.Raslavičienė bei D.Lukšaitė – Maciukevičienė.

-Veiverių Skausmo kalnelis visuomet buvo ir turi išlikti vienijančia vieta (…), – pareiškė meras, susirūpinęs dėl to, kad tarpusavio nesutarimai nepaveiktų rajono įvaizdžio, nesumenkintų memorialo reikšmės, nepakenktų tarpusavio santykiams. Anot jo, jei liks priešprieša, norinčiųjų lankytis kalnelyje tik mažės.

Giliai nesikapstant po praeitį, kad atsektum, kada ir dėl ko kilo konfliktas, pakaks pradėti nuo to momento, kuomet Antano Lukšos prašymu, pagal žodinį susitarimą su bendražyge Dalyte Raslavičiene, buvo išpildytas jo noras būti palaidotam Skausmo kalnelyje (mirė 2016 m. sausį) šalia pokariu žuvusio brolio Jurgio. (Jo palaidojimo vietą žymėjo A.Lukšos įsmeigtas metalinis kryžius). Suderinant visus formalumus, kad urna su A.Lukšos pelenais būtų palaidota šioje vietoje, neturinčioje kapinių statuso, tarpininkavo Veiverių seniūnija, vieta parinkta su D.Raslavičienės pritarimu, neapsieita ir be savivaldybės palaiminimo. Tad kodėl dabar visų gerbiamo žmogaus palaikai negali ilsėtis ramybėje?

D.Raslavičienės, gerai pažinojusios A.Lukšą, su juo artimai bendravusios dešimtmečius, teigimu, viename iš jų paskutinių pokalbių Antanas pabrėžęs, kad jam ant kapo pakaktų marmurinės lentelės su užrašu. Tačiau artimųjų valia ant Skausmo kalnelio išdygo didingas, skulptoriaus J. Švilinsko sukurtas granito paminklas su kryžiumi, jame įrašytos A.Lukšos ir 1947 m. žuvusio jo brolio Jurgio Lukšos – Piršlio pavardės.

Anot Dalios Lukšaitės – Maciukevičienės, skulptorius nemažai bendravęs su jos tėvu, jiems pasitariant buvo sukurti du paminklai partizanams, vienas iš jų pastatytas partizano Juozo Lukšos – Daumanto žuvimo vietoje, todėl paminklu Skausmo kalnelyje siekta šių įamžinimo ženklų meninės vienovės.

Tiesą sakant, ne minėto paminklo dydyje ar jo meninėje išraiškoje esmė, Skausmo kalnelyje yra didingesnių memorialų. Ilgametės Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Prienų skyriaus pirmininkės, dabartinės pirmininko pavaduotojos D.Raslavičienės teigimu, ją ir kalnelyje palaidotų partizanų artimuosius, juos pažinojusius žmones papiktino tai, kad, pastačius paminklą, kelių metrų teritorija prieš jį buvo išakėta ir išlyginta, užsėta žole, tarsi tai būtų asmeninė Lukšų šeimos kapavietė. Ir neliko nė ženklo, kad šalia būta dar trijų kuklių kapelių su mediniais kryželiais.

D.Raslavičienės įsitikinimu, Antanas Lukša tikrai nebūtų norėjęs tokio jo bendražygių paniekinimo. Jos teigimu, tai buvę pirmieji palaidojimai Skausmo kalnelyje už jos šeimos asmenines lėšas, dar 1989 m. spalio 8 d. dviejuose kapuose buvo užkasti du karstai su surinktais septynių partizanų kauleliais. Šioje vietoje atgulė (pagal Genocido ir rezistencijos tyrimo centro surinktus duomenis): Jonas Kazla – Musolinis, g. Kazliškių k.; Aleksas Samuolis – Vasaris, g. Kampinių k.; Juozas Balčiūnas – Baika, g. Jiestrakio k.; Antanas Banislauskas – Neptūnas, g. Sarginės k.; Liudvikas Dabrišius – Kareivis, g. Jiestrakio k.; Kazimieras Gudaitis – Maksimas, g. Sarginės k.; Jonas Slavickas – Putinas, g. Rūdiškių k. Šį faktą D.Raslavičienė pagrindė ir įrodymais, pateikdama nuotraukų iš šių partizanų palaikų pašarvojimo kultūros namuose ir perlaidojimo Skausmo kalnelyje vietos bei jų pavardžių sąrašą.

Ji papasakojo, kad 1990 metų rudenį buvusio partizano Klemenso Jonykos ir Danutės Buzūnienės iniciatyva trečiame kapelyje perlaidoti Paverknyje surinkti žuvusių partizanų – Albino Šalčiaus – Liepsnos, g. Prienlaukio k., ir Jono (pavardė nežinoma), slapyvardžiu Turkas, palaikai.

Jos įsitikinimu, sunaikinti devynių partizanų, atidavusių savo gyvybes už Lietuvos laisvę, paskutiniojo poilsio vietą yra tikra šventvagystė. Tuo pasipiktino ir jų artimieji, netekę atminties vietos, kurioje apsilankę galėtų parymoti, padėti gėlių, uždegti žvakutę.

Tuo tarpu D.Lukšaitė – Maciukevičienė pasitarimo su meru metu neigė bet kokį trijų partizanų kapų buvimą. Jos manymu, minimos trys kapavietės atrodžiusios lyg inscenizacijos – be jokių antkapių ir minimų kryželių, juolab nebuvę užrašytų palaidotųjų pavardžių, į tai ji atkreipė dėmesį dar laidojant tėvą. Kur dingę trys nuotraukoje užfiksuoti kryželiai, ji nežinanti, toje vietoje buvęs tik jos tėvo įsmeigtas metalinis kryžius, kuris, statant paminklą, jo autoriaus patarimu, restauruotas ir per du metrus patrauktas į šoną.

„Keturi broliai, keturi regionai, keturi Vyčio kryžiai, trys iš jų sulaužyti (simbolis jaunystėje žuvusių partizanų), vienas vientisas. Kadangi mano tėvas, kaip Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos kūrėjas ir pirmininkas, buvo visos Lietuvos vienytojas, šis kryžius yra skirtas absoliučiai visų atminimui“, – meninį sumanymą komentavo D.Lukšaitė – Maciukevičienė.

Jos teigimu, kilus nepasitenkinimui, su savivaldybėje sudaryta komisija buvo suderintas (tuo metu užsienyje buvusiai D.Lukšaitei – Maciukevičienei atstovavo jos brolis Kęstutis Lukša) paminklo dydis (išmatavimai) ir kiti klausimai.

Liudininkų teigimu, nerimstant aistroms dėl sunaikintų kapaviečių, A.Lukšos dukra lyg ir buvo žadėjusi atstatyti skriaudą – t. y. deramai ir pagarbiai įamžinti po jos tėvo kapaviete atsidūrusių devynių perlaidotų partizanų atminimo vietą ir prie paminklo, atskiroje lentoje, surašyti jų pavardes. Per seniūniją paprašė šių asmenų archyvinių duomenų – slapyvardžių, gimimo, mirties ar žūties metų, kada ir kokiomis aplinkybėmis šie vyrai užkasti ar perlaidoti. Kai pavardžių sąrašas buvo pateiktas, tapo akivaizdu, kad D.Lukšaitė – Maciukevičienė dėl jai vienai žinomų priežasčių to nesiims.

-Keista, kad nuo 1989 metų, kuomet partizanai buvo perlaidoti, niekam, net giminėms, neprireikė atskirai įamžinti šią vietą, pakako jų pavardžių, kurios tarp kitų įrašytos Skausmo kalnelio ąžuoliniame koplytstulpyje, – argumentavo ji. Pasitarimo pas merą metu moteris vengė įsipareigojimų, nesuprasdama, kodėl ji turinti vykdyti kažkieno norus, o galiausiai griežtai paprašė nekišti rankų prie jos tėvo paminklo: „Statykite kur norite, bet kažkur tai, labai prašau, neniekinkite A.Lukšos paminklo.“

Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyr. specialistės Editos Jakimavičiūtės teigimu, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktajai nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai priėmus nutarimą suteikti teisinę apsaugą Lietuvos partizanų užkasimo vietai ir kapams, buvo ne tik apibrėžtos teritorijos ribos ir nustatytas nacionalinis reikšmingumo lygis, bet ir nustatytos Skausmo kalnelio vertingosios savybės. Šiuo atveju Skausmo kalnelyje vertingi ir saugomi yra žemės ir jos paviršiaus elementai – 82 -jų čia užkastų ar perlaidotų partizanų palaikai, taigi, saugant kalnelio objektus ar planuojant bet kokius jo tvarkymo darbus, pirmenybė turi būti teikiama žuvusių partizanų amžinojo poilsio vietai.

Neradus sutarimo su A.Lukšos dukra, meras viešai pažadėjo, kad savivaldybė pati prisiims devynių partizanų perlaidojimo vietos deramo įamžinimo kaštus, užsakys atminimo lentos (kryžiaus ar kt.) projektą. Be abejonės, jį teks suderinti su kultūros paveldo specialistais. Dabartinis Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių Prienų skyriaus pirmininkas Leonas Sakalavičius, jo pavaduotoja Dalytė Raslavičienė paprašyti susisiekti su išlikusiais, bet jau garbaus amžiaus minėtuose kapuose palaidotų partizanų giminėmis, atsiklausti jų nuomonės apie tai, kokiu būdu dera įamžinti jų artimųjų atminimą.

Galbūt tai perteklinis, tačiau labai svarbus veiksmas, parodantis gyvųjų gerą valią atstatant teisingumą ir išreiškiant pagarbą tiems, kurie paaukojo save ant tėvynės aukuro.

Dalė Lazauskienė