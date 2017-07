Orientavimosi sporto takais čempionatas neaplenkė Birštono ir Prienų

Šiandien Aukštadvario regioniniame parke finišuoja Orientavimosi sporto takais pasaulio čempionatas. Visą savaitę įvairiose Lietuvos vietovėse – Prienų, Trakų, Kaišiadorių, Elektrėnų savivaldybėse – vykusios varžybos prasidėjo liepos 10 d. treniruotėmis Birštono kurorto Vytauto parke ir iškilmingu vėliavų pakėlimu bei šventine programa „Karališkoje rezidencijoje“, kurioje veikė varžybų centras ir buvo apgyvendinti sportininkai, susirinkę iš 24 pasaulio šalių.



Gausiausios komandos atvyko iš tolimosios Japonijos, kaimyninių Suomijos ir Švedijos – iki 12 sportininkų. Lietuvai atstovavo Robertas Stankevič, Laima Lažinskienė, Romas Bazelis, Evaldas Liekmanis. Iš viso susirinko per 130 dalyvių. Čempionatas išskirtinis dėl to, kad jame dėl medalių kartu varžosi ir neįgalieji, ir sveikieji sportininkai, ir moterys, ir vyrai.

Antradienį, nepaisant gausaus lietaus, išdalinti pirmieji medaliai Vazgaikiemio apylinkėse, Harmonizavimo parke, TempO rungties kvalifikacinėse ir finalinėse varžybose besivaržiusiems sportininkams. Vienintelis į finalinį etapą patekęs Lietuvos atstovas Robertas Stankevič galutinėje rikiuotėje užėmė 27-tą vietą. Trail-O rungties čempionu tapo norvegas Vetle Ruud Braten, antrą vietą užėmė norvegas Martin Aarholt Waaler, trečias liko slovakas Jan Furucz.

Ketvirtadienį Rumšiškėse vyko PreO rungties pirmosios dienos varžybos, penktadienį Sostinių golfo klube – estafetės, o šeštadienį Aukštadvaryje numatyta PreO rungties antroji varžybų diena. Varžybas padeda rengti per 30 savanorių komanda, tarp jų – ir prieniškių Aleknavičių šeima.

Dalė Lazauskienė