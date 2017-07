Lietuvos miškininkai piketavo prieš „buldozerinę“ reformą

Beveik pusšimtis Prienų miškų urėdijos darbuotojų, paėmę dieną atostogų, praėjusio ketvirtadienio rytą išvažiavo ne prie jūros, o į piketą Vilniuje. Jų, kaip ir iš visos šalies prie Seimo rūmų suplūdusių, plakatais nešinų miškininkų tikslas buvo išsakyti nepasitenkinimą Aplinkos ministerijos suplanuota nedemokratiška ir neskaidria valstybinių miškų ūkio pertvarka, kurios metu numatyta vietoj 42 urėdijų įsteigti valstybinę įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“.



Piketuotojai reikalavo:

1. Pradėti konstruktyvias derybas su Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija dėl valstybinių miškų valdymo modelio parinkimo ir tobulinimo.

2. Sustabdyti neskaidrią ir nedemokratišką valstybinių miškų valdymo reformą.

3. Baigti Aplinkos ministerijos melo ir šmeižto kampaniją prieš miškininkus ir atsiprašyti miškininkų už šmeižtą.

4. Baigti Miškų įstatymo projekto ekspertizės farsą bei atlikti išsamią ir ojektyvią projekto ekspertizę.

5. Atsistatydinti aplinkos ministrui.

Viena iš piketo organizatorių Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos vadovė Inga Ruginienė džiaugėsi, kad į piketą, nepabūgę smarkaus lietaus, susirinko per 2000 žmonių. Ji paskelbė, kad kitą dieną (birželio 30 -tąją) nuo 8 iki 10 val. organizuojamas įspėjamasis miškininkų streikas. Jei Seimas pratęs pavasario sesiją ir patvirtins reformą, bus svarstoma skelbti neterminuotą streiką.

Lietaus nepabūgo ir keli Seimo nariai. Pirmasis pakviestas kalbėti frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narys Vytautas Kamblevičius sakė:

– Ačiū už drąsą. Demokratija paminta. Reikėtų paviešinti tuos Seimo narius, kurie balsuos už reformą. Aš – su jumis…

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Pauliaus Saudargo nuomone, miškuose reformas reikėtų vykdyti nuosekliai, evoliucijos būdu, o Aplinkos ministerijai – labiau rūpintis atliekų tvarkymo sistemos pertvarka, bet ne draskyti urėdijas. Jis žadėjo pamėginti šį procesą sustabdyti, gyrė piketuotojus už drąsą, ragino kovoti toliau. Šios frakcijos seniūno pavaduotojas Jurgis Razma taip pat pažadėjo palaikyti miškininkus, nes, anot jo, taip šiurkščiai pateiktos reformos dar nebuvo.

Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Linas Balsys melu pavadino aiškinimą, kad, Seimui urėdijų reformos nepatvirtinus, Lietuva nebus priimta į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), rekomenduojančią apjungti smulkias valstybės įmones.

-Atidžiai perskaičiau visus EBPO dokumentus. Juose nė žodžio apie urėdijas. Manau, kad pateikta reforma suinteresuotas medienos perdirbimo verslas, kuris nori gauti medienos pigiomis kainomis ir galbūt brangiai parduoti užsienio kompanijoms. Taip padarę latviai dabar jau gailisi. Miškus reformuoti gal ir reikia. Tai turi daryti miškininkai, mokslininkai, užuot buldozeriu stūmus reformą, – sakė L. Balsys.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Virginija Vingrienė teigė, kad pirminis projekto variantas turi būti peržiūrėtas. Anot jos, žemesnės grandys nenukentės, ir miškininkai bus išklausyti.

Piketuotojams savo palaikymą išreiškė ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovas Artūras Černiauskas, Seimo nariai Edmundas Pupinis, Žygimantas Pavilionis, Kazimieras Starkevičius.

„Žaliosios Lietuvos“ vadovas Rimantas Braziulis kvietė būti stipriems, tikėti pergale ir melstis.

Po vidudienio piketuotojai patraukė Prezidentūros link.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės nesulaukta, tikėta, kad ją pasieks bent jau miškininkų kalbos, reikalavimai, skanduotės. Kalbėję miškininkai, tarp jų ir Birštono girininkijos girininkas Arvydas Lekavičius, sakė, kad nori oriai gyventi Lietuvoje, dirbti šalies gamtos ir žmonių labui. Dabar tenka kovoti prieš valdžios veidmainiškumą, melą, nesiskaitymą su eilinio žmogaus interesais… Ant pakylos pakviestas ir vienas iš paskutiniųjų miškų ūkio ministrų Rimantas Klimka.

– Nepaisant padarytų klaidų (ministerijos panaikinimo, eigulių tarnybos, medienos perdirbimo cechų likvidavimo), reikia sustabdyti tą ažiotažą, puolimą prieš miškininkus. Reforma turi būti paruošta su argumentais ir paskaičiavimais. Svarbiausia, kad išliktų visos urėdijos – teritoriniai per šimtą metų susiformavę vienetai. Jei bus „nukirsta“ nors viena urėdija, atsitiks taip, kaip atsitiko su kaimo mokyklomis, ambulatorijomis, – neabejojo R. Klimka.

Mitingas baigėsi skanduote „Mes nugalėsime“ ir Tautiška giesme. Piketas neliko be atsako – keturi miškininkai pakviesti į Prezidentūrą susitikti su Prezidentės patarėjais.

Seimas pavasario sesiją pratęsė…

Onutė Valkauskienė