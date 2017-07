Liepos mėnesio darbai

Darže. Liepą jau džiaugiamės ne viena daržo gėrybe. Dar pasėkite ir pasodinkite daigais daržovių. Kai nuderės ankstyvosios daržovės, nelaikykite tuščių lysvių. Purenkite žemę, pabarstykite greitai tirpstančių kompleksinių trąšų ir pasėkite ropių, ridikų (juodųjų ir baltųjų), daikonų, krapų, špinatų. Pasisodinkite daigais pekininių, žiedinių ir ropinių kopūstų. Vėlai rudenį ir žiemos pradžioje turėsite šviežių daržovių. Daržo pakraštyje pasisėkite rūgštynių, rabarbarų. Mėnesio pradžioje dar patręškite tirpiomis kompleksinėmis trąšomis kopūstines daržoves, vėlyvos sėjos morkas, burokėlius. Jei nelyja, žemė sausa, tręškite per lapus, t.y. kartą per savaitę nupurkškite trąšų tirpalu (šaukštas trąšų 10 l vandens). Purkškite pavakary, kad neapdegintumėte lapų. Šiltnamyje pomidorus ir agurkus kartą per savaitę paliekite trąšų tirpalu. Šį mėnesį prinoksta žieminiai česnakai. Nevėluokite nukasti ir gerai juos išdžiovinkite. Kaskite, kai visai išsitiesia žiediniai stiebai. Džiovinkite pavėsyje, nes kaitri saulė jiems kenkia. Daugializdžius svogūnus nuraukite, kai tik nudžius laiškai. 10 – 12 dienų juos džiovinkite saulėje, kol laiškai ims šiugždėti.

Liepą jau kasdami ankstyvąsias bulves, nepalikite darže bulvienojų bei kitų daržovių lapų, atliekų. Tai – ligų ir kenkėjų šaltinis. Visas atliekas kompostuokite arba sudeginkite. Neleiskite darže augti piktžolėms. Ravėkite ir šienaukite daržo pakraščius, kad jos nesubrandintų sėklų, nes užterš dirvą dešimčiai metų. Neužmirškite ir komposto krūvos. Nušienaukite piktžoles, dažnai palaistykite – greičiau mineralizuosis, perkaskite.

Sode. Liepos pradžioje jau rausta žagarvyšnės, noksta baltųjų ir raudonųjų serbentų uogos, mėnesio viduryje prisirps avietės, o į liepos pabaigą – agrastai ir pirmieji obuoliai. Liepos pradžioje maždaug 1 m aukštyje vaismedžių kamienus apvyniokite 15-20 cm pločio gofruoto popieriaus juostomis, kurias nuimsite ir sudeginsite rudenį. Liepos pabaigoje patikrinama ir visos po juostomis bei žievės plyšiuose esančios kenkėjų lervos ir lėliukės sunaikinamos. Gerai išvalytas arba naujas gaudymo juostas vėl uždėkite ant vaismedžių kamienų. Nuolat rinkite krituolius, nes gulėdami ant žolės, esant drėgnam orui, jie tuoj pat supūva, išvežkite juos iš sodo ir sunaikinkite. Žemę dirbkite tarpueiliuose ir pomedžiuose. Jei vaismedžiai ir vaiskrūmiai auga pievutėje, šienaukite žolę, papurenkite žemę apie juos. Paramstykite nulinkusias vaismedžių šakas nuo derliaus. Antroje mėnesio pusėje – pats tinkamiausias laikas akiuoti vaismedžius. Ruoškite inventorių derliui skinti ir patalpas, kur per žiemą laikysite vaisius.

Nuskynus derlių, genėkite vyšnias, trešnes, tuo metu geriau gyja žaizdos, mažesnis pavojus užsikrėsti labai pavojinga liga – moniliozine deglige. Vyšnios genimos skirtingai pagal jų augimo pobūdį. Nušienaukite braškių lapus ar nupjaukite peiliu (jei mažai jų auginate) tik senuose, ligotuose, piktžolėtuose braškynuose. Juos pjaukite ne žemiau kaip 5 cm virš ragelių. Kartu sunaikinsite daug kenkėjų, ligų sukėlėjų bei piktžolių. Jaunus braškynus nupurkškite nuo ligų ir kenkėjų. Nuėmus derlių, serbentų, agrastų uogakrūmius nupurkškite nuo ligų ir kenkėjų.

Gėlyne. Vidurvasaris išskirtinis žiedų gausybe. Žydi lelijos, rožės, astilbės, montbretės, arunkai, baltagalvės, kraujažolės, flioksai, monardos ir kt. Laistykite, tręškite, nurinkite nužydėjusius žiedus (kad nebrandintų sėklų), skleisis nauji žiedai ir jos ilgiau žydės. Nuskinkite pageltusius lapus, purenkite dirvą. Prieš sausrą gėlynus pamulčiuokite durpėmis. Liepos pradžioje dar galite apkarpyti lapuočių (vasaržales) gyvatvores. Dauginkite žaliaisiais auginiais daugiametes gėles: šluotelinius bei ylalapius flioksus, šilokus, rudgrūdėles, monardas, pūstataurius, gvazdikus ir kt. Dar iki liepos vidurio galite dauginti pusiau sumedėjusiais auginiais rožes bei kitus dekoratyvinius sumedėjusius augalus. Dauginimui tinka mediniai inspektai. Jų langai gali būti stikliniai ar užtraukti polietileno plėvele. Šį mėnesį sodinkite vilkdalgius. Prieš persodinant, pašalinkite seną šakniastiebio narelį, sutrumpinkite lapus. Šakniastiebius supjaustykite taip, kad kiekvienoje dalyje būtų bent po vieną lapų kuokštą ir keletą šaknelių. Iki žiemos jų kerai sustiprės, išleis naujas gyvybingas šaknis. Toje pačioje vietoje jie auginami 4 – 5 metus. Patrumpinkite vijoklinių rožių ir kitų nužydėjusius ūglius. Visas rožes liepos pabaigoje ar rugpjūčio pirmomis dienomis patręškite paskutinį kartą kompleksinėmis trąšomis su didesniu kalio ir fosforo kiekiu, kad iki rudens geriau subręstų ūgliai. Jau galima akiuoti alyvas ir rožes. Iškaskite svogūninių gėlių svogūnėlius, jei nesuspėjote birželio mėnesį, juos apdžiovinkite ir laikykite sandėlyje. Laikas nuo laiko patikrinkite, kaip sandėlyje laikosi svogūninių gėlių svogūnėliai.

Stambiažiedžių chrizantemų išskinkite pažastinius ūglius, o smulkiažiedžių, kad rudenį gausiau žydėtų, nugnaibykite viršūnes. Baigus žydėti bijūnams, kerus gausiai palaistykite ir aplink juos įterpkite perpuvusio mėšlo ar komposto ir kompleksinių trąšų su didesniu kalio ir fosforo kiekiu, tada jie daugiau sukraus žiedinių pumpurų kitiems metams. Kad gėlės nesusirgtų grybinėmis ligomis ar neapniktų jų kenkėjai, kartą per savaitę reikia nupurkšti fungicidais bei insekticidais ar augalų (turinčių fitoncidinių medžiagų): serenčių, kiečio, kraujažolių, česnako ir kt. ištraukomis.

Bityne. Liepa – pagrindinio medunešio mėnuo, nes žydi itin daug augalų: liepos, barkūnai, liucerna, bajorės, grikiai, dobilai, ežeiniai, sirijiniai klemaliai, ožkarožės. Šiluma ir karščiai bitėms palankūs, kai yra pakankamai drėgmės. Tuomet būna geri ar labai geri medunešiai. Augalams nektarui pagaminti ir išskirti labai svarbi temperatūra, drėgmė, saulės šviesa ir daug kitų klimato ir aplinkos veiksnių.

Bitininkui reikėtų nuolat stebėti orus, jų pasikeitimus. Užsitęsus sausroms, bityne nuolat turi būti vandens. Kad paskatintumėte perų auginimą per sausrą, reikia kas 2–3 dienas bitėms įpilti po 0,5–1 l cukraus sirupo.

Liepos mėnesį bičių šeimos būna didžiausios. Mėnesio pabaigoje bičių po truputį mažėja, o varozės erkių šeimose daugėja. Kelios pastarosios žiemos buvo šiltos, ir Lietuvos pietiniuose rajonuose žuvo daug bičių, todėl vienkartiniu gydymu apsiriboti nereikėtų. Geriausiai bites būtų gydyti du kartus: rugpjūčio pradžioje, išsukus vasaros medų, ir vėlai rudenį, kai bičių šeimose nebėra perų.

Mėnesio pabaigoje dar galima pakeisti bičių motinėles, tačiau jau keičiame tik suporuotomis motinėlėmis. Šį mėnesį dar galima pakeisti neproduktyvias, daug traninių kiaušinėlių dedančias bičių motinėles.

Nepatartina nuimti viršutines pagalves, nes tuomet per avilio stogą saulė įkaitina lizdą. Siekdamos palaikyti perams auginti reikalingą pastovią temperatūrą, bitės dieną vėdina lizdus. Naktį, kai vėsiau, bitėms reikia papildomai šildyti lizdus – jos apkraunamos papildomu darbu.

Orų spėjimai

* Kokia liepa, toks bus ir sausis.

* Karšta liepa – šaltas sausis.

* Koks oras Septynių miegančių brolių ( t. y. liepos 10 d.) dieną, toks bus septynias savaites.

* Jeigu liepos 10 d. lyja, lis 7 dienas arba 7 savaites.

* Ko liepa ir rugpjūtis neišvirs, to rugsėjis neiškeps.

* Liepos viduryje kukuojanti gegutė pranašauja ilgą vasarą.

* Gausiai žydinčios liepos pranašauja lietingą rudenį.