Pasirūpinkime vaikų saugumu keliuose

Prasidėjus vasarai, gatvėse ir keliuose padaugėjo pačių jauniausių eismo dalyvių: darželinukų ir pradinukų. Užvėrę ugdymo įstaigų duris, jie žaidžia, pramogauja, važinėja dviračiu ar paspirtuku, žaidžia su kamuoliu, eina pirkti ledų… Kad jie elgtųsi protingai, nepamirštų ir taikytų per mokslo metus įgytas žinias, turime pasirūpinti mes, suaugusieji. Ir ne tik nuolat primindami, kad atsargumas kelyje yra svarbiausia ir kad gatvėje niekada negalima atsipalaiduoti bei prarasti budrumo, bet ir rodydami teigiamus pavyzdžius. Į pavojingą situaciją vaikai gali patekti dažnai – ir besivydami į gatvę išriedėjusį kamuolį, ir neapsižvalgę išvažiuodami dviračiu iš kiemo į pagrindinį kelią.

– Džiaugčiausi, jei šią vasarą nebūtų nei vieno sužeisto ar žuvusio vaiko keliuose, o rugsėjo 1-ąją sugrįžę atgal į ugdymo įstaigas vaikai atsineštų tik gražius vasaros prisiminimus, – sakė VĮ „Kauno regiono keliai“ saugaus eismo ir kelių priežiūros skyriaus inžinierius Linartas Kiškis.

Apie saugų elgesį gatvėje mažiesiems eismo dalyviams per mokslo metus nuolat primena pedagogai, praktinius įgūdžius vaikai tobulina dalyvaudami įvairiuose saugaus eismo renginiuose, susitikimuose su policijos pareigūnais, piešdami, žaisdami, kurdami, stebėdami filmukus. Ar vaikai elgsis atsakingai, ar saugaus eismo principai jiems yra savaime suprantami, labai priklauso nuo darbo, kurį tėvai ir pedagogai atliko per visus mokslo metus.

Pedagogai pastebi, kad vaikai kartais geriau už suaugusiuosius įsisąmonina kelių eismo taisykles – jie žino, kad į kitą gatvės pusę pereiti galima per perėją, kad reikia dėvėti atšvaitus, automobilyje sėdėti specialioje kėdutėje ir tuo drausmina suaugusius artimuosius.

Policijos pareigūnai ir saugaus eismo specialistai primena tėveliams ir seneliams, kad, siekiant apsaugoti nepilnamečius keleivius, būtina juos visada prisegti saugos diržais. Jie turėtų užtikrinti, kad žemesni kaip 135 cm ūgio vaikai būtų vežami tik specialiose sėdynėse, prie vaiko drabužių matomose vietose pritvirtinti atšvaitus. Tėvai privalo pasirūpinti, kad vaikai būtų užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmą, prie dviračio pritvirtinti atšvaitus ir šviesų žibintus. Keliuose ir kiemuose būtina apsidairyti, nes už stovinčio automobilio į kelią gali įbėgti vaikai. Vairuotojai turi būti itin atsargūs gyvenvietėse ir kitose vietose, kur kelyje netikėtai gali pasirodyti dviračiais, paspirtukais ar riedlentėmis važiuojantys vaikai, pasirinkti saugų važiavimo greitį.

Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, 2016 m. vasarą, birželio – rugpjūčio mėnesiais, šalies keliuose įvyko 190 eismo įvykių, kuriuose dalyvavo nepilnamečiai. Šiuose įvykiuose buvo sužeisti 166 vaikai, tarp kurių buvo 142 moksleiviai. Daugiausia sužeistų vaikų buvo transporto priemonių keleiviai, kurių saugumą turėjo užtikrinti suaugusieji. Taip pat tarp sužeistų nepilnamečių buvo 40 pėsčiųjų, o ketvirtadalis jų buvo partrenkti pėsčiųjų perėjose. 24 sužeistieji vaikai buvo dviratininkai.

2016 m. vasarą tragiški eismo įvykiai nusinešė dviejų nepilnamečių gyvybes, žuvo 17 metų mergina ir 10 metų berniukas, abu žuvusieji buvo transporto priemonių keleiviai.

Suaugusieji eismo dalyviai raginami visuomet prisiminti, kad didžiausią įtaką nepilnamečių eismo dalyvių elgesiui daro suaugusiųjų elgesys gatvėje – automobilyje, važiuojant dviračiu, ir kviečia visada rodyti gerą pavyzdį, saugoti vaikų gyvybę ir sveikatą kelyje.

Laima Duoblienė

