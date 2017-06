Greičiausi raitelio ir žirgo duetai Leskavoje

Birželio 11 dieną Leskavos kaime, Veiverių seniūnijoje, vyko jau gražia vasaros tradicija tapusios konkūrų varžybos, kurių iniciatorius – žirginio sporto mėgėjų klubas „Mes – kitaip“. Varžybų globėjas – Seimo narys Andrius Palionis.

Ryte nušniokštęs gausus lietus dalyvių planų ir pasirengimo varžyboms nesutrukdė, pasivaržyti susirinko 119 žirgų ir raitelių duetų iš dešimties žirgynų, atstovaujančių Kauno, Vilniaus, Utenos, Trakų, Kaišiadorių, Zarasų, Prienų rajonams. Raiteliai su žirgais rungėsi penkiose konkūrų rungtyse: debiutantai išbandė savo galimybes karčių konkūre, patyrusieji įveikė 60 cm, 80 cm, 100 – 120 cm aukščio kliūtis, varžėsi šuolio galingumo rungtyje.

-Nesitikėjom sulaukti tiek daug dalyvių, džiaugiamės, kad trečiąkart organizuojamos varžybos tampa vis žinomesnės tarp žirginio sporto mėgėjų. Nepaisant permainingo oro, pabloginusio starto sąlygas, ir dalyviai, ir žiūrovai buvo geros nuotaikos. Sulaukėme pagalbininkų, kurie padėjo paruošti jojimo aikštę, talkino sekretoriate. Į pagalbą atskubėjo netoliese gyvenantis ūkininkas Giedrius Masikonis su technika. Treneris Zigmantas Šarka jaunesnysis iš Kauno pagelbėjo patarimais, parinko maršruto dizainą. Esame dėkingos Prienų rajono savivaldybei – jos dėka galėjome įsteigti prizinį fondą ir apdovanoti iš kiekvienos rungties po penkis geriausius duetus taurėmis, medaliais, rozetėmis ir pašaru žirgams. „Red Bull“ kolektyvas visus varžybų dalyvius vaišino gėrimais, – varžybų sėkme džiaugėsi jų organizatorės, klubo „Mes – kitaip“ pirmininkė Edita Ežerskienė su dukra Lijana.

O viskas prasidėjo dėl Lijanos neblėstančios meilės žirgams. Lijana Ežerskytė treniruojasi nuo trečios klasės, pradžioje ji lankė Pajiesio žirgyną, vėliau šeima nusprendė, kad bus patogiau patiems auginti žirgus ir treniruotis namuose. Taip kilo mintis suburti asociaciją „Mes – kitaip“ ir rengti konkūrų varžybas. Šiemet Lijana tapo „Žiburio“ gimnazijos abituriente, tačiau tikisi, kad paskutiniai metai mokykloje ir pasirengimas egzaminams nesutrukdys jai ir toliau likti žirginiame sporte. Ji augina tris žirgus: Vilį, Lilla-S ir naujausią šeimos narį Žaibą. Su jais kasmet dalyvauja varžybose visoje Lietuvoje, atstovauja įvairiuose renginiuose. Už šią galimybę ji dėkinga savo mamai, kuri visada palaiko ir padeda tobulėti.

„Be mamos palaikymo tiek daug pasiekti man vienai nebūtų pavykę. Ji – nuostabi!- sako Lijana. – Mes kartu esame komanda, kuri nebijo rizikuoti ir nesibaido atsakomybės rengti konkūrų varžybas, garsinančias Prienų kraštą.“ Matydami dukros ir anūkės entuziazmą, jų sumanymą parėmė ir seneliai Regina ir Kęstutis Rudaičiai. Tiesa, daugkartinė įvairių varžybų prizininkė Lijana šįkart startus praleido dėl traumos, pakako organizacinių rūpesčių.

Iki pavakarės trukusios konkūrų varžybos išaiškino rungčių nugalėtojus, kurie be klaidų ir greičiau nei kiti konkurentai įveikė dešimties verčiamų kliūčių maršrutą. Pirmieji su poniais ir žirgais startavo patys jauniausi dalyviai, atvykę su gausiomis šeimos narių palaikymo komandomis. Tarp 25 jojikų pirmą vietą pelnė Guoda Zaksaitė su žirgu Gracija. Kaip pastebėjo varžybų organizatorės, debiutantų kasmet vis daugėja, tai rodo, kad žirginis sportas išgyvena atgimimą.

60 cm aukščio kliūtis be priekaištų pirmas įveikė Karolinos Kubiliūtės ir Ormo duetas. 80 cm aukščio konkūre nepralenkiama buvo Monika Raitelaitytė su žirgu Žygiu.

Taurės konkūro (įveikė 1,20 m aukštį) nugalėtojais tapo Raimundas Augustis su Faina.

Asociacijai „Mes – kitaip“ su Lijanos žirgu Žaibu atstovavo dvylikametė Emilė Senkutė iš Rokų – duetas karčių konkūre liko penktas tarp 12 -kos dalyvių, bei keturiolikmetė Ernesta Žėčiūtė iš Šilavoto – su Žaibu ji konkuravo gausiausiuose dalyvių skaičiumi 60 cm ir 80 cm aukščio kliūčių konkūruose. Varžybose dalyvavo ir daugiau jojikų iš Prienų rajono. Šuolio galingumo rungtyje nugalėjo (įveikė 140 cm aukštį) Airida Vaikšnytė su Somersetu iš Ryčio Vaikšnio žirgyno, esančio netoli Liepaloto.

Gabija Barštytė iš Pašventupio kaimo, šiuo metu besitreniruojanti Pajiesio žirgyne, su žirgu Rococo 80 cm aukščio kliūčių konkūre liko devinta tarp 37 dalyvių.

Nenuobodžiavo ir žiūrovai: jie buvo pakviesti pasivaržyti, kuris greičiau nubėgs prie pabalnoto žirgo ir įsės į balną. Šią nuotaikingą rungtį išbandė 15 žiūrovų. Nugalėtojai įteikta speciali taurė.

Varžybų sėkmė ir geri dalyvių atsiliepimai Editą Ežerskienę ir Lijaną Ežerskytę įpareigoja ruoštis rudens konkūrams Leskavoje. Juk į juos susirenka ne tik žirginio sporto mylėtojai, bet ir daug žiūrovų iš aplinkinių kaimelių, kuriems patinka su šeimomis leisti laisvalaikį gamtoje – stebėdami varžybas jie pasisemia gerų įspūdžių, o vaikai, bendraudami su žirgais, matydami, kaip grakščiai jie šoka per kliūtis, pamiršta mobiliuosius ir kompiuterinius žaidimus. Ką žinai, galbūt vienas kitas iš jų tėvams prisipažino svajojantis turėti tokį pat žirgą (ne motociklą ar keturatį!) ir su juo dalyvauti konkūrų varžybose…

Dalė Lazauskienė

0 0 Dalintis: