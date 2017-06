Pasisakė už savivaldos ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas

Birželio 7 dieną Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas beveik tris dešimtis verslininkų sukvietė į mero verslo pietus Pociūnuose. Jų metu diskutuota verslo plėtros, rajono verslininkų asociacijos kūrimo, efektyvesnio bendradarbiavimo tarp savivaldybės ir verslo atstovų klausimais. Aptarti galimi bendri projektai, tvarkant miesto viešąsias erdves, išklausyti verslininkų pageidavimai ir pastabos, atsakyta į jiems aktualius klausimus.



Susitikime dalyvavo įmonių vadovai ar atstovai, atstovaujantys įvairiems verslams, dirbantys žiniasklaidos, ryšių, gamybos, prekybos, perdirbimo, medienos apdirbimo, automobilių remonto, transporto, laidojimo, statybos, konsultavimo, maitinimo, gydymo, aviacijos ir kitų paslaugų srityse. Meras A. Vaicekauskas padėkojo verslininkams už jų indėlį į Prienų krašto vystymąsi, sakydamas, kad savivaldybės sėkmė tiesiogiai priklauso nuo joje veikiančio verslo sėkmės bei jo konkurencingumo. Jeigu verslas vystosi palankiomis sąlygomis, jis plečiasi, kuriamos naujos darbo vietos, savivaldybė į biudžetą surenka daugiau mokesčių ir gali daugiau prisidėti prie švietimo, kultūros, socialinės atskirties ir kitų klausimų sprendimo. Todėl meras pasisakė už glaudžią savivaldos ir verslo partnerystę, paragino susirinkusius verslininkus savo lėšomis, kompetencijomis ir novatorišku požiūriu prisidėti prie įvairių esminių rajono problemų sprendimų.

Pasidžiaugęs kai kurių verslininkų ketinimais plėsti verslus, meras kvietė kalbėtis apie tai, kas stabdo jų užmojus, kokios pagalbos jie pasigenda iš savivaldybės.

Mero teigimu, Prienų mieste ir rajone dar yra apleistų teritorijų ir pastatų, prie kurių įveiklinimo (sutvarkymo) galėtų prisidėti ir europinis finansavimas pagal Ūkio ministerijos administruojamas priemones. Jeigu verslo atstovai pageidautų, jis pažadėjo surengti informacinį susitikimą su ministerijos atstovais. Turintiems smulkiuosius verslus kaimiškose teritorijose meras rekomendavo teikti jų vystymo projektus Prienų rajono Vietos veiklos grupei.

„Norime, kad šio laikotarpio projektai – ar tai būtų gatvių asfaltavimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, ar viešųjų erdvių tvarkymas bei jų apsauga vaizdo kameromis, – pasitarnautų ir verslui, ir visuomenei,“ – patikino meras A.Vaicekauskas, kviesdamas verslininkus dirbti išvien.

Prienų r. savivaldybės Įvaizdžio kūrimo grupė pasiūlė idėjas, objektus, kurie galėtų būti realizuoti, įrengti ar sutvarkyti privačiomis vietos verslininkų lėšomis bei didintų Prienų krašto įvaizdį ir patrauklumą. Atsidėkodama už paramą Savivaldybė ant šių naujų objektų pritvirtintų lenteles su mecenatų pavardėmis.

Tarp daugybės idėjų, kurių vizualizavimas ir įgyvendinimas laukia savo eilės – poeto J.Marcinkevičiaus skverelis su suoleliu prie jo vardo bibliotekos; Laisvės aikštės fontanas ir suoleliai; Prienų autobusų stoties, Revuonos parko, Nemuno krantinės ties Kęstučio paminklu dekoratyvūs akcentai ir daugybė kitų. Sutvarkius šias viešąsias erdves, į visumą darniai įsilietų, turistų susidomėjimą sužadintų ir nauji meniniai akcentai.

Meras papasakojo apie savivaldybės pastangas ir įvairias priemones, kad mieste neliktų apleistų teritorijų ir pastatų, o „bešeimininkis“ turtas atrastų savo paskirtį. Vicemeras A. Marcinkevičius pristatė savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą bei jos priemones, kurios galėtų būti paspirtis pradedantiesiems verslininkams. Savo ruožtu verslo atstovai pasidalino geraisiais savivaldybių ir verslininkų bendradarbiavimo pavyzdžiais. Anot jų, savivaldybės, skatindamos verslumą, kuria mokestines lengvatas verslui, pavyzdžiui, metams atleidžia nuo žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių, kuria laisvas ekonomines zonas, palengvina teisines sąlygas ir kt. Kai kurie verslininkai dėkojo merui, savivaldybei už proveržį, spalvinį vientisumą, matomą gatvėse, renovuotų pastatų fasaduose, už įrengtas vaikų žaidimų ir sporto aikšteles, naujas poilsio erdves. Kita vertus, jiems norėtųsi greitesnių pokyčių, gerinant verslo sąlygas ir aplinką (laisvų teritorijų ir pastatų, patogesnio susisiekimo, pakankamai kvalifikuotų ir motyvuotų darbuotojų, mažiau biurokratinių užtvarų tvarkant dokumentus ir leidimus).

Iš verslo atstovų aktyvumo ir klausimų pobūdžio galima susidaryti nuomonę, kad jiems ne vis vien, kokioje aplinkoje gyvena ir dirba – jie suinteresuoti ir naujų gyvenamųjų namų, dviračių takų atsiradimu, ir gatvių apšvietimu, perėjų saugumu, ir automobilių parkavimo aikštelių plėtra bei transporto srautų sureguliavimu miesto gatvėse. Vieni verslininkai išreiškė norą prisidėti prie brūzgynų Nemuno pakrantėje tvarkymo, kiti pateikė pasiūlymų dėl dekoratyvinių riboženklių sankryžose prie įvažiavimo į miestą, dar kiti, turintys tarptautinių partnerių, galėtų tarpininkauti pritraukiant juos į Prienus. Verslininkai sutarė, kad būtina jų vieninga pozicija ir požiūris į tuos Darbo biržos klientus, kurie ateina su išankstiniu nusistatymu nedirbti. Jų įsitikimu, reikalinga ir savivaldybės programa, skirta darbuotojų, vartojančių alkoholį, gydymui nuo priklausomybės.

UAB „Ekofrisos“ direktorės Linos Padvaiskienės teigimu, prie Pramonės, prekybos ir amatų rūmų sukurta Verslo taryba nepasiteisino, nesulaukė daugumos verslininkų palaikymo, todėl ji pasiūlė rajono verslininkams kurti Prienų krašto verslo asociaciją. Į ją galėtų burtis visi, nepriklausomai nuo verslo pobūdžio, narystė taptų galimybe keistis informacija, bendradarbiauti, įsitraukti į tarptautinius klasterius, dalyvauti europiniuose projektuose, pritraukti naujų technologijų, vykti į verslo misijas pigiau. Be to, asociacija nuolat palaikytų ryšius su savivaldybe.

„Vienintelė sąlyga – dirbsime visi kartu ir būsime savo krašto patriotai“, – sakė L.Padvaiskienė. Jos idėja sulaukė verslininkų palaikymo. UAB „Hidrosta“ gen. direktorius Valdas Paulauskas išreiškė norą, kad į asociaciją įsitrauktų daugiau jaunų, iniciatyvių verslininkų.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad mero verslo pietūs galėtų tapti gražia tradicija ir vykti kartą per ketvirtį.

Dalė Lazauskienė