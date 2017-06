Vos tik nutilo mokyklinio skambučio aidas, skelbiantis vasaros atostogų pradžią,17 Balbieriškio pagrindinės mokyklos 6 – 10 klasių mokinių išvyko į Palangą. Šiemet socializacijos projektas „Mes matome kitaip“ vyko jau dešimtą kartą.



Kiekvienais metais mokiniai, dalyvaudami projekte, ne tik mėgaujasi saule ir vėsiomis Baltijos jūros bangomis, bet ir stengiasi apsilankyti vis kitose pajūrio regiono vietose. Šiemet vieną dieną paskyrėme Dinozaurų parko DINO.LT pramogų karalystei Radailiuose. Vos už 7 kilometrų nuo Klaipėdos, vaizdingoje teritorijoje, gamtos apsuptyje įsikūrusiame parke gyvena daugiau nei 40 natūralaus dydžio šnypščiančių, vandeniu besispjaudančių bei riaumojančių dinozaurų, kurie išnyko prieš 65 mln. metų. 2016 metų vasarą parke atsirado „Dinozaurų labirintas“, kurio centre (jei teisingai pereisite labirintą ir įvykdysite užduotis) rasite svajones pildantį bronzinį dinozaurą! Tereikia sugalvoti norą ir patrinti dinozauro skiauterę – Jūsų noras išsipildys! Jei patrinsite dinozauro kiaušinį – Jus lydės sėkmingi, turtingi ir vaisingi metai.

Į bilieto kainą įskaičiuotos įvairios pramogos: 5D kino teatras, vaikų žaidimo aikštelės, batutai, arkliukų karuselė, veidrodžių labirintas, mašinėlių mūšis, traukinuko karuselė, plaukiojimas vandens dviračiais ir kita. Kad savarankiškos veiklos neprailgtų, įvairius užsiėmimus vedė šauni animatorė. Didžioji šio sezono naujiena – klaidusis veidrodžių labirintas. Tik įžengus pro labirinto vartus, atgal kelio nebėra, todėl kiekvienas pasijuto lyg pakliuvęs į pilną nuotykių vaikystės pasaką. Įdomiausia tai, jog veidrodžių labirinte pasijunti esantis didžiulėje teritorijoje, ir, tik išėjęs iš labirinto ir pamatęs pastato dydį, supranti, kad buvai paklaidintas visai nedidelėje erdvėje.

Keistus jausmus sukėlė apsilankymas 270 kv.m ploto name, kuriame viskas apverčiama aukštyn kojom. Šis namas yra didžiausias Europoje ir bent jau kol kas vienintelis Baltijos šalyse. Tai – ant stogo pastatytas namas, kuriame viskas apverčiama aukštyn kojomis, žaismingai sujaukiant mūsų kasdienę rutiną ir pojūčius. Name kiekvienas kambarys turi savo paskirtį – čia įkurta tėvų miegamasis, po kambarį vaikams – berniukui ir mergaitei, darbo, močiutės bei vonios kambariai, didelė svetainė su virtuve. Specialiai name „gyvenančios“ šeimos senoliui įrengtas medžioklės trofėjų kambarys. Antrame pastato aukšte, kuris tradiciniame name stovėtų ant žemės, didelis plotas skirtas garažui. Jame eksponuojama apie 10 metų kaupta alaus skardinių kolekcija, kurioje – beveik 800 vnt. skirtingų eksponatų.

Praleidę puikią dieną Dino parke, kitą dieną, pliaupiant vasariškai liūčiai, išvykome į Klaipėdą. Keltu kėlėmės į Smiltynę, kur aplankėme Jūrų muziejų ir Delfinariumą. Dauguma mokinių po šešerius metus trukusios rekonstrukcijos čia lankėsi pirmą kartą. Mūsų mokykla gamtosauginė, todėl mums džiugu, kad po Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo rekonstrukcijos delfinų gyvenamosios erdvės gerokai išsiplėtė. Itin svarbu, jog delfinariume įrengta moderni vandens valymo sistema. Delfinams gyventi tapo patogiau, nes jie gali mėgautis grynu oru ir saule baseine po atviru dangumi. Žiūrovų salėje sumontuota nauja garso ir vaizdo sistema leidžia kurti dar efektingesnius pasirodymus, pasirodymų baseinas apjuostas skaidria sienele, todėl galima matyti delfinus ir po vandeniu. Po nuotaikingo delfinų pasirodymo lietus liovėsi, nušvito saulė, kuri išlydėjo projekto dalyvius namo, kviesdama sugrįžti į pajūrį jau kitais metais.

Mokytoja Reda Valančienė