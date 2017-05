Vasaros estradoje varžėsi keturkojai augintiniai

Gegužės 21 – 22 dienomis Birštono vasaros estradoje vyko kasmetinė nacionalinė visų veislių šunų paroda (CAC), kurią organizavo Prienų kinologų klubas.

Renginyje buvo pristatyta per 400 daugelio veislių atstovų, sulaukta dalyvių iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, net tolimojo Rusijos miesto Vladivostoko. Keturkojus vertino ir gražiausius parodos šunis rinko ekspertai iš Rusijos ir Lietuvos. Tarp mūsų šalyje įprastinių, dažnai auginamų veislių šunų (mopsų, biglių, spanielių, vilkšunių, haskių ir kt.) parodoje buvo galima išvysti ir itin retų Lietuvoje veislių atstovus – Bostono terjerą ar tigrinę akitą.

Parodoje buvo surengti porų, veislynų, reproduktorių ir kiti konkursai. Buvo organizuotas ir Jaunųjų vedlių konkursas. Po ekspertizės ringuose buvo suteikiami titulai ir išrenkami gražiausi kiekvienos veislės šunys, kurie dalyvavo BEST IN SHOW pasirodyme. Gražiausi šunys įvertinti, o jų veisėjai bei šeimininkai apdovanoti dešimtyje FCI grupių, jaunimo, veteranų klasėse ir kt. Gražiausiu šeštadienio parodos šunimi buvo išrinktas Jorkšyro terjeras „MOL CH PASTORALĖ NOVA FASHION PARTY“ (savininkė Elmira Minechanova ir Rasa Bendoraitytė) iš Lietuvos. Sekmadienį „laurus nuskynė“ 2016 m. Lietuvos čempionas vakarų vokiečių aviganis „Beila“ iš Bazilionių su savininke Ligita Ponamarioviene.

Renginio metu žmonės, turintys juos vienijantį pomėgį, bendravo su kitais šunų augintojais, aptarė keturkojų priežiūros, mitybos, auklėjimo klausimus.

„Birštono versmių“ informacija

0 0 Dalintis: