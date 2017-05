Birštonas „ošė“

Praėjusį savaitgalį Birštono gyventojams ir svečiams surengtoje šventėje „Birštonas ošia“ nebuvo nei prekiaujama alkoholiu, nei jis vartojamas – šeimos su vaikais, bičiuliai mieliau aktyviai leido laiką atrakcionuose. Šventė surengta Birštono turizmo informacijos centro ir „Eglės“ sanatorijos iniciatyva.



Aktyviai bendruomenės iniciatyvose veikiančios „Eglės“ sanatorijos vadovas Artūras Salda džiaugėsi, kad pasirinkta šventės kryptis pasiteisino.

„Dabar populiaru kalbėti apie tai, kad žmonės per daug laiko praleidžia prie kompiuterių, mažai juda, nesilaiko sveiko gyvenimo principų. Surengėme aktyvią šventę ir matome visai kitą vaizdą – žmonės noriai juda, leidžia laiką gryname ore su šeimos nariais, kultūringai bendrauja ir pramogauja. Matome, kiek daug dėmesio pastaruoju metu skiriama auklėjimui ir draudimams, bet gal tikslingiau tą energiją būtų nukreipti įvairioms sveikatingumo iniciatyvoms? Galbūt galima įvairiomis priemonėmis skatinti verslą rodyti daugiau socialinių iniciatyvų, rūpintis darbuotojais, jų šeimų nariais, bendruomene?“ – sakė A. Salda.

Viena iš renginio iniciatorių, Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė pastebėjo, kad pagrindinis šventės tikslas buvo rasti būdą, kaip į ją pritraukti kuo įvairesnio amžiaus žmones ir užimti juos aktyviomis, tačiau ne nuobodžiomis veiklomis.

Birštoniečiai pirmieji išbandė naują renginio koncepciją, kai į aktyvias veiklas lygiaverčiai įtraukiami ir vaikai, ir suaugusieji.

Suaugusieji turėjo progą sugrįžti į vaikystę ir sudalyvauti pagalvių mūšio dvikovose, pasivaržyti ant bėgtraukio, šuoliuoti per didelius pripučiamus burbulus, stengtis išsilaikyti ant kojų besisukančiame eliminatoriuje ar žaisdami su milžiniška švytuokle. Pripučiamas pramogas įrengusios įmonės vadovas Vytenis Benetis sako, kad jų tikslas – priminti suaugusiems žmonėms, kaip reikia žaisti ir nesigėdyti to daryti. „Mūsų tikslas – paskatinti būti aktyviems, užkrėsti gera nuotaika ir bendruomeniškumo jausmu. Birštonas – puikus pavyzdys, kaip miestas užsiima ne draudimais, o iniciatyvomis, tada ir rezultatas – akivaizdus“, – mano V. Benetis.