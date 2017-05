Atsisveikinimas su iliuzijomis

Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas šią savaitę nuveikė paminklo gyvam esant vertą valstybinės reikšmės darbą. „Info TV“ kanalo „Komentarų“ rubrikoje pas žurnalistę Indrę Makaraitytę p. Jakeliūnas, dėstydamas vadinamąsias II pakopos pensijų perspektyvas ir tikėtiną tos sistemos reformą, jis pasakė (atpasakosiu savais žodžiais), kad viena iš II pakopos pensijų sistemos ydų yra ta, jog būsimieji pensininkai šiuo instrumentu kaupia pensijas sau ateityje, tačiau dabartinių pensininkų sąskaita – esą jei ne „Sodros“ įsipareigojimai prisidėti prie kaupiamų pensijų, tai dabartinių pensininkų pensijos padidėtų reikšmingai. Gal net užtikrintų pragyvenimo orumą jiems. Todėl, p. Jakeliūno nuomone, būtų teisingiau, kad „Sodros“ pastangos būtų sutelktos ne būsimųjų, o dabartinių pensininkų orumui gerinti.

Sakysite, už ką paminklas gyvam esant? Man rodos, per ketvirtį amžiaus dar niekas iš politikų pensininkų bendruomenei nėra taip aiškiai pasakęs, kad, nors jie įsivaizduoja visą gyvenimą daug ir sąžiningai dirbę (suprantama, daugiausia sovietmečiu), todėl lygiai taip yra užsidirbę į savo pensiją, kuri, jų požiūriu, yra laisvoje valstybėje nepelnytai vargana (lyginant su jų darbo sąžiningumu ir intensyvumu), visa tai yra įsivaizdavimas tuščioje vietoje.

Reikalas tas, kad sovietmečiu jokios pensijų kaupimo sistemos nebuvo. Ir, po teisybei, nė vienas dabartinis pensininkas anais laikais nematė savo vardu nė vieno sukaupto rublio. Pensijos buvo mokamos iš valstybės biudžeto. Sulig ana valstybe sugriuvo ir ta perskirstymo sistema. Paskutinio XX amžiaus dešimtmetyje prasiautusi hiperinfliacija visoje sovietinėje ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje, užmarštimi palaidojo ir paskutines pensijų sistemos iliuzijas.

Taigi p. Jakeliūnas yra visiškai sąžininingas tuo požiūriu, kad dabar Lietuvoje nėra jokios kitos sistemos, išskyrus tą, kad dabartiniai dirbantieji uždirba (tikėkimės) būsimąją pensiją ir sau, ir tiems žmonėms, kurie jau yra pensininkai. Nes dabartiniams pensininkams mokėti jų sovietmečiu įsivaizduojamu sąžiningu darbu uždirbtas išmokas nėra jokio kito aruodo ar pinigų debesies.

Idėjų, kur surasti tokius aruodus, būta anksčiau, nemažai ir nekvailų. Pavyzdžiui, į „Sodrą“ pervesti pajamas iš privatizuoto valstybės turto pinigų. Arba „Sodros“ aktyvais (turtu) paversti dalį pelningai veikiančių valstybės įmonių akcijų. Bet tos idėjos dėl įvairiausių priežasčių buvo nužudytos dar prieš tai, kada kas nors būtų pamėginęs jas įgyvendinti. Nors, tarkime, šiais metais įvertinus, kokius dividendus moka kai kurios valstybinės įmonės, manding, „Sodrai“ arba kitokiems pensijų fondams perpektyva turėti bent dalelę jų generuojamos naudos buvo pakankamai viliojanti.

Įdomu, kaip elgsis dabartinė valdžia. Aišku, kad įvertinus vien visuomenės senėjimą, emigraciją užkraunant pensijos uždirbimo naštą dabartiniams dirbantiesiems, vargu, ar tokia sistema būtų tvari. Bet dabartinių pensininkų organizacijas kviesčiau remti verslą, investicijas ir didumą liberalių ekonominių pertvarkų piketais, demonstracijomis, protestais, nes būtent nuo šių rodiklių (ekonomikos gerovės ir liberalių verslo sąlygų) tiesiogiai priklausys dabartinių pensininkų gerovė, arba, anot p. Jakeliūno, jų oresnis gyvenimas.

Atsisveikinimas su iliuzijomis, kaip ir su ginklais, anot E.Hemingvėjaus – nelengvas procesas. Tačiau beveik neįmanomas, jeigu nėra net pradžios ar postūmio. Taigi tikėkimės. Atsisveikinti su sovietinėmis iliuzijomis – sveika dvigubai. Tai žingsnis į tikrovę, kurioje mažiau tuščių diskusijų apie tai, kas ką uždirbo, kas kam dirba ir kas iš ko ką atima. Tokioje aplinkoje galima kalbėtis apie mūsų visų gerovės problemas nesitaškant seilėmis.

Belieka tikėti kvailių motina, kad iliuzijų daužytojų rasis valdantiesiems svarstant Darbo kodekso ir aukštojo mokslo reformas, kur to gero – smarkiai per akis.

Rytas Staselis