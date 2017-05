Birštono jaunimo klubui – 10 metų

Birštono jaunimo klubo nariai bendraminčių ir vyresnių svečių būrelyje, Birštono Carito bendruomenės namuose, paminėjo klubo veiklos dešimtmetį. Kaip ir dera gimtadienio šventei, netrūko sveikinimų, linkėjimų jaunimui, padėkų patiems aktyviausiems klubo nariams, buvo ragaujamas tortas ir teikiamos atminimo dovanėlės.



-Džiaugiamės, kad gyvename Birštone ir esame jo dalelė,- sakė neseniai Birštono jaunimo klubo direktoriumi tapęs aktyvus Birštono gimnazijos I g klasės mokinys Jonas Pačėsas. Su jo išrinkimu, tikimasi, klubo veikla taps aktyvesnė, labiau matoma ir patiems moksleiviams teikianti daugiau dalyvavimo džiaugsmo, siūlanti daugiau užimtumo alternatyvų.

O kad klubo nariai nusiteikę veikti, galbūt ir gražiais darbais prisidėti prie kurorto gražinimo, pastebėjo ir savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas, jau spėjęs su naujais klubo vadovais susitikti keletą kartų. Šių susitikimų metu buvo aptarti jaunimui aktualūs klausimai, vienas iš opiausių – vykstant Birštono PSPC pastato rekonstrukcijai, klubas liko be patalpų savo veiklai. V.V.Revucko manymu, patalpų reikėtų ieškoti pačioje gimnazijoje ar Kultūros centre, be to, jaunimas visuomet gali naudotis Carito bendruomenės namų patalpomis, o šiltuoju metų laiku rinktis, vykdyti renginius ir atvirose lauko erdvėse. Jo teigimu, savivaldybė pasirengusi bendradarbiavimui su Jaunimo klubu, iš jaunų žmonių tikimasi tam tikro prisidėjimo savanoriaujant miesto renginiuose. O savivaldybė darys viską, kas nuo jos priklauso, kad jauni žmonės grįžtų gyventi ir dirbti į savąjį miestą.

Administracijos direktorius patikino, kad, nors jaunimo reikalų kuratorė ketina išeiti iš darbo, jauni žmonės neliks be vyresniųjų patarimo ir paramos, ryšį su jais palaikys savivaldybės specialistės Žaneta Židonienė ir Vida Gadliauskienė. V.V.Revuckas įteikė savivaldybės merės padėką jaunimo klubo nariams už gražias iniciatyvas, įgyvendintas per dešimtmetį.

Jaunimo klubo narius pasveikino, susitelkimo, naujų idėjų ir gražių svajonių palinkėjo neabejinga jų poreikiams savivaldybės Tarybos narė Angelė Kederienė. Atsisveikindama su jaunimu, lengvų sparnų jam palinkėjo jaunimo reikalų vyriausioji specialistė Inga Šiugždinienė.

Renginio metu trumpai pristatyta klubo istorija, pirmtakų veikla. Klubas įkurtas 2007 m., pirmąja jo prezidente tapo Simona Gaidytė. Dabartinis klubo direktorius J.Pačėsas skyrė padėkas klubo įkūrėjams, aktyviausiems nariams, pagalbininkams, įteikė medalius prieš renginį vykusių orientavimosi po kurortą varžybų nugalėtojams ir prizininkams.

Dalė Lazauskienė