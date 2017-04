Aušros paveikslų erdvėje

Pakuonio bibliotekoje visą balandžio mėnesį lankytojai gali matyti profesionalios menininkės Aušros Andziulytės tapybos darbų parodą.

Tie, kas lankosi Šilavoto Davatkyne ir jame vykstančius renginius pripažįsta kaip išskirtinai kultūrinius, neabejotinai žino ir Aušrą – aktyvią kasmet ten vykstančių tapybos plenerų dalyvę ir, be abejo, įsimintinos Muziejų nakties performanso kūrėją.

Aušra Andziulytė gyvena ir kuria Kaune, yra A.Martinaičio dailės mokyklos dėstytoja, nuo 1990 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė, aktyviai dalyvaujanti tarptautiniuose ir vietiniuose dailės projektuose.

Savo parodą į Pakuonį atlydėjo ir iškabino pati autorė, mat, rinkdama paveikslus parodai, ji visuomet galvoja apie visumą, jai svarbi bendra kompozicija ir išdėstymas, paveikslo kontaktas su aplinka. Be to, viešniai norėjosi apžiūrėti ir patį Pakuonio miestelį, jai sukėlusį šiltą jausmą.

Aušrą nuo vaikystės lydėjo dažų kvapas, menams palanki namų aplinka. Tai tapo gyvenimo būdu, padedančiu savitai matyti pasaulį. Ji mananti, kad tapybos kūrinys yra kaip pravertos durys, už kurių kiekvienas gali atrasti sau svarbią erdvę.

Menininkės darbus priimta laikyti abstrakčiais, nors pati autorė viešojoje erdvėje yra sakiusi, jog tai, ką ji daranti, „niekas į konkretų stalčiuką neįdėjo“. Beje, paveikslai turi konkrečius pavadinimus, kurie nukreipia į tą realųjį paveikslo pagrindą.

Parodoje apsilankė dailės mokytojas Kęstutis Grigonis ir mokiniai, laiką bibliotekoje praleidę nuo smagaus šurmulio iki tylios meditacijos. Kreipdamasis į dešimtokus, jų mokytojas – puikus savo dalyko žinovas – taip šmaikštavo: „Kai būsite pasaulyje ir lankysite abstraktaus meno parodas ir muziejus, žinosite, kad pradines žinias apie šią meno kryptį įgijote Pakuonyje“.

Marytė Žaromskienė

