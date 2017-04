Svajonė – pilnos salės žiūrovų

Gruodžio pradžioje Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui vadovauti pradėjo buvusi Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, asociacijos „Cukraus pudra“ įkūrėja, kultūrinių renginių organizatorė Virginija Naudžiūtė. Apie tai, ar minkšta vadovo kėdė, kokią KLC veiklos viziją mato, ir kalbėjomės prabėgus beveik šimtui dienų nuo jos darbo pradžios.

– Kaip praėjo pirmoji darbo diena?

– Pirmoji diena naujose pareigose prasidėjo nuo pažinties su darbuotojais. Didžiąją dalį kolektyvo pažinojau dar nuo to laiko, kai dirbau Skriaudžių (Suvalkiečių) kultūros centro vadove, tad naujai teko susipažinti tik su dviem ar trimis darbuotojais. Antrasis darbas – dokumentacija.

– Kas jau spėjo pradžiuginti ar nemaloniai nustebinti?

– Džiaugiuosi dideliu aplinkinių palaikymu, tačiau tai kartu yra ir didelis įpareigojimas, didinantis atsakomybės naštą.

Kalbant apie neigiamus dalykus, nustebino kai kurių kultūros ir laisvalaikio centre besilankančių jaunuolių elgesys – jau per pirmus du mano darbo mėnesius buvo ir langas išdaužtas, ir siena aprašinėta, ir tualeto durys išlaužtos… Esu dėkinga Prienų r. policijos komisariato viršininkui Dainiui Janavičiui ir darbuotojams už pagalbą sprendžiant chuliganiško elgesio problemas.

Antras skaudus faktas – žiūrovų dėmesio nesulaukiantys klasikinės muzikos koncertai. Gaila, kad juos tenka atšaukti dėl per mažo nupirktų bilietų skaičiaus. Ieškome sprendimų, kaip paskatinti žiūrovus bilietus įsigyti iš anksto, o ne paskutinę dieną.

– Ar jau „nusipiešėte“ ateities paveikslą – kokius pokyčius KLC inicijuosite per artimiausius vienerius, penkerius metus, kokiais prioritetais vadovausitės, kokias vertybes puoselėsite?

– Mano požiūriu, viena svarbiausių vertybių – susitarimų priėmimas ir jų laikymasis. To tikėčiausi ir darbe su kolektyvu. Taip pat kultūrinėje veikloje labai svarbus kūrybiškumas, originalumas, iniciatyva ir profesinis tobulėjimas, apimantis refleksiją, nuolatinį mokymąsi ir atvirumą konstruktyviai kritikai.

Šiuo metu kaip tik rengiame įstaigos strateginį planą, kuriame įvardinsime mūsų organizacijos vertybes. Ar jos bus tapačios manosioms, sužinosime po dviejų mėnesių. Dėl vertybių, kuriomis vadovausimės, tarsimės su darbuotojais, mėgėjų meno kolektyvų nariais bei steigėjo atstovais.

Kultūros centras turi įgyvendinti ne tik valstybinę ar rajono kultūros politiką, bet ir tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius. Todėl, siekdami išsiaiškinti gyventojų kultūrinius poreikius, planuojame atlikti apklausas ir Prienų mieste, ir Išlaužo, Pakuonio, Naujosios Ūtos, Šilavoto, Ašmintos kultūrinio aptarnavimo zonose. Pokyčius planuosime atsižvelgdami į apklausų rezultatus.

Vienas iš laukiančių uždavinių – Kultūros centro savivaldos stiprinimas. Pagal dabartinius įstaigos nuostatus, kultūros centre turi būti sudaryta kolegiali, patariamąjį balsą turinti Kultūros centro taryba iš 4 darbuotojų ir 1 steigėjo atstovo. Norėtųsi, kad bent dalį šios Tarybos sudarytų žmonės „iš šalies“: socialiniai partneriai, bendruomenių atstovai, kultūros šviesuoliai ir pan. Mes patys sau galime mažai ką naujo pasakyti, tad trečiųjų asmenų dalyvavimas savivaldoje būtų labai naudingas.

Netrukus prasidės didžiosios salės renovacija. Renginiai vyks antrame aukšte esančioje salėje, didžiojoje fojė arba lauke.

– Kokie darbai bus atlikti didžiojoje salėje?

– Bus atliktas salės remontas: atnaujintos sienos, lubos, salės ir scenos grindų danga. Taip pat pakeistos senos draperijos, įrengtas šiuolaikiškas įgarsinimas, internetas, numatytos vietos ir prieigos neįgaliesiems.

– Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama renginiams ir mėgėjų meno kolektyvų pasirodymams. Gal atsiras naujų veiklų?

– Šios tradicijos bus tęsiamos, tačiau dėmesio skirsime ir veiklų įvairinimui. Planuojama vidiniame kiemelyje įrengti uždarą koncertinę erdvę, kurioje galės vykti kameriniai renginiai, rūsiuose – atvirą erdvę jaunimui.

Jau labai greitai pakviesime į fotografijos užsiėmimus, kuriems savanoriškais pagrindais vadovaus fotografas Vytautas Klimavičius, siekiantis aukštesnio viešojoje erdvėje publikuojamų fotografijų lygio.

Džiaugiamės ir jaunimo iniciatyvomis. „Pirmoji kregždė“ – muzikuojančio jaunimo grupė, pradėjusi repetuoti Kultūros centre. Tikimės netrukus juos išvysti ir koncertuose. Laukiame ir daugiau pozityvių iniciatyvų.

Prienus garsina sklandymas, kurio Pasaulio ar Europos čempionatų atidarymo proga rengiamos šventės. Visgi jaučiamas kitų, išskirtinių, Prienus reprezentuojančių kultūrinių renginių, trūkumas. Šiuo metu ieškome idėjų, kuo esame unikalūs ir kuo galėtume išsiskirti iš kitų.

– Ko tikitės iš kolektyvo?

– Pagrindinis organizacijos „variklis“ yra žmonės – iniciatyvūs, kūrybiški, inovatyvūs darbuotojai, turintys noro kurti, keistis ir keisti, galintys įžvelgti šiandienines ir rytdienos kultūros tendencijas. To ir tikiuosi.

– Kokias veiklos sritis reikia stiprinti labiausiai?

– Svarbi ir kol kas nepakankamai stipri sritis – reklama. Gaila, bet neišnaudojame visų komunikacijos šaltinių, šių dienų reikalavimų neatitinka internetinė svetainė, nedidelis Facebook profilio sekėjų skaičius, mažai išnaudojame tiesioginę informacijos sklaidą. Kartais būna labai gerų renginių, o žinia apie juos žiūrovų nepasiekia.

– Kultūros ir laisvalaikio centras – pagrindinė miesto ir rajono institucija, turinti diktuoti kultūros madas ir tendencijas. Kaip to sieksite?

– Atsakyti į šį klausimą nėra lengva… Liaudies išmintis sako, kad „nauja – tai pamiršta sena“. Manau, kad šis posakis gana tiksliai apibrėžia, ką turėtume daryti. Kadangi vienas pagrindinių Kultūros centro tikslų – puoselėti etninę ir mėgėjų meno kultūrą bei tradicijas, taip pat ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam menui, negalime vaikytis vienadienių, menkaverčių kultūros madų, tačiau galime (ir turime) galvoti apie patrauklesnių, įvairesnių formų, netradicinių erdvių, naujų renginių formatų paiešką.

Geras pavyzdys – tautinio kostiumo populiarėjimo tendencijos. Dar visai neseniai tautiniu kostiumu pasipuošęs gatvėje sutiktas žmogus aplinkinių buvo palydimas jei ne kandesne replika, tai bent dviprasmiška šypsena, o šiandien, drabužių dizaineriui Juozui Statkevičiui pristačius lietuviško tautinio kostiumo spalvomis sušvitusią kolekciją ir 2017 metus paskelbus Tautinio kostiumo metais – dėvėti tautinį kostiumą tampa madinga.

Pasinaudodama proga visus tautinio kostiumo mylėtojus norėčiau pakviesti dalyvauti 2017 m. lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Išausta tapatybė“ Suvalkijos regioniniame ture, kuris vyks Prienų kultūros ir laisvalaikio centre gegužės 19 d.

– Kodėl ryžotės imtis Prienų KLC direktoriaus pareigų? Papasakokite apie save.

– Turiu praktinės kultūrinio ir vadybinio darbo patirties, subrendau pokyčiams, todėl ryžausi priimti šį iššūkį. Šis darbas man yra ir gyvenimo būdas. Geriausiai pažįstu dvi sritis – švietimą ir kultūrą, matau daug tarpusavio bendradarbiavimo galimybių.

Trejus metus nuo 2005 m. vadovavau tuometinio Prienų kultūros centro padalinio Skriaudžių (Suvalkiečių) kultūros centui, nuo 2008 m., po Prienų kultūros centro reorganizacijos, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centre dirbau mėgėjų meno kolektyvo vadove, nuo 2011 m. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje – direktorės pavaduotoja ugdymui. Esu baigusi Kauno J. Gruodžio konservatoriją (fortepijono specialybė), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultetą (muzikos pedagogika), Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete – Europos integracijos studijas (vadybos ir verslo administravimo magistras).

– Ačiū už pokalbį.

