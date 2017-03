Miestas – ne tik skaičiai

Ataskaitinių susirinkimų maratoną užbaigė susirinkimas Prienuose. Į nuotraukomis su Prienų vaizdais papuoštą salę susirinko seniūnaičiai, bendruomenių, įmonių, įstaigų vadovai, gyventojai, Prienų rajono savivaldybės vadovai, Tarybos nariai.

Seniūnas Algimantas Matulevičius išsamioje ir nuotraukomis iliustruotoje ataskaitoje papasakojo apie pernai nuveiktus darbus, supažindino su ateities planais.

2016 metų nuotraukų kaleidoskope sukantis svarbiausių miesto įvykių akimirkoms, seniūnas džiaugėsi vis gražėjančia Laisvės aikšte ir atnaujinamais aplinkinių pastatų fasadais ir sakė, kad jau planuojama aikštės rekonstrukcijos vizija. Nors Prienai – mažas miestas, tačiau automobilių srautas visgi per didelis, todėl aikštė arba J.Brunzos gatvė galėtų tapti pėsčiųjų zona.

Miesto viziją seniūnas apibūdino, kaip ambicijų planą, kuriame susieti įvairūs aspektai – ekonominiai, kultūriniai, socialiniai, erdviniai, bet kartu tai – realios ambicijos, kurias reikia įgyvendinti ne per vienerius ar kelerius metus, o galbūt per 20 ar 30 metų. Ir, pasak seniūno, tik turint išgrynintą viziją jos pagrindu rengiama strategija.

Mieste apstu vietų, turinčių savo istoriją, unikalią ir neįprastą aurą. Tartokas didžiuojasi savo išskirtinumu – Ąžuolais, Tartoko pelke, Dvariukas – dar išlikusia Liepų alėja, varganu, bet vis dar Revuonos parku, Stadionas – tvenkiniu ir beržynu, miesto centras – čiurlenančiu Revuonos upeliu, išlikusiu vienu kitu skvereliu, Paprienė – ilgus dešimtmečius gyvavusia Estrada prie Nemuno, Lietuvos 1000 -mečio paminklu ir simboline giraite, kur švenčia bendruomenė…

Pasak seniūno, mes visi džiaugiamės, kad gyvename prie Nemuno, todėl ir stengiamės, kad atgytų estrada, kad aplink ją būtų išvalyti brūzgynai. Juk palei upę gali formuotis viešosios erdvės – gyventojams reikia paplūdimių, paprasčiausių prieigų prie Nemuno ar pasivaikščiojimo takų, ant vandens ar krantinėje galėtų atsirasti vasaros kavinukė, miestui žavesio suteiktų vandens tvenkinių, upelių apšvietimas.

Prienų miesto sodų bendrijose yra 26 proc. gatvių, ten gyvena daugybė žmonių. Didžiausia problema čia gyvenantiems – gatvės bei jų apšvietimas. Pagal šiuo metu galiojantį Sodininkų bendrijų įstatymą bendrojo naudojimo kelius ir gatves sodininkų bendrijos galėtų atiduoti savivaldybėms, tačiau prieš tai reikia atlikti kadastrinius jų matavimus ir registruoti, o sodininkų bendrijos tam neturi lėšų. Todėl seniūnija šiais metais įsipareigoja išanalizuoti sodų benrijose esančių vidaus kelių situaciją, tvarkymo ir perdavimo savivaldybei bei finansavimo problemas, patikslinti čia nuolat gyvenančių gyventojų sąrašus.

Problemų kelia ir daugiabučiai medinukai, kurių mieste yra 52, apleisti, neūkiškai užlaikomi, nenaudojami pastatai, kurių yra 42, ir netvarkomi, apleisti žemės sklypai.

Daug dėmesio skiriama ir saugumui mieste, o tai užtikrinti padeda visą naktį apšviestos gatvės. Yra numatyta ir apšvietimo plėtra bei apšvietimo valdymo tobulinimas.

Darbų darbelių, didesnių ir mažesnių rūpesčių 9,5 tūkst. gyventojų turinčiame mieste – apstu. Tai ir rūpestis beglobiais gyvūnais, ir pėsčiųjų perėjų apšvietimu, ir buitinių atliekų tvarkymas, ir socialinių būstų gyventojų problemos, ir šventės, ir talkos, ir dar daug visko…

Seniūnas pasidžiaugė, kad pernai pavyko išspręsti kai kurias daugiau nei dešimtmetį varginusias problemas: renovuoti Kęstučio paminklą, įrengti vaikų žaidimų aikštelę, sukurti ir pastatyti nors vieną miesto riboženklį, po truputį atnaujinti miesto kalėdinius bei šventinius papuošimus, beveik visas gatves pažymėti lentelėmis su pavadinimais, pastatyti Žaliakalnio laiptus, įrengti laiptus ir taką į sodus, pradėti atnaujinti pastatų fasadus.

Spręstinų problemų ir toliau netrūksta: F.Martišiaus gatve važiuojantis didžiulis srautas sunkiasvorių automobilių laužo gatvės dangą, komunikacijų šulinius, sukelia namų sienų skilinėjimus, gatvėje nėra šaligatvio. Taip pat kai kuriose gatvėse nėra lietaus kanalizacijos tinklų, 20-yje miesto ir 33-ijose sodų bendrijų gatvėse nėra naktinio apšvietimo, gyventojų saugumui grėsmę kelia apleisti, neprižiūrimi pastatai, būtina Stadiono gatvės vandentiekio tinklų renovacija, Revuonos gatvės kapitalinis remontas, reikia įrengti naujas gatves (Tinklų, Kalniečių, Pašilės, Piliakalnio), dviračių takus, stebėjimo kameras, naujas atliekų konteinerių aikšteles, atstatyti estradą…

– Svarbu suvokti tai, kad miestas – ne tik skaičiai. Per pastaruosius metus daug padaryta, tačiau dar daugiau liko. Sėkminga miesto plėtra – tai bendro susitelkimo ir komandinio darbo rezultatas: miesto gyventojų, verslo, Savivaldybės administracijos ir Tarybos narių pastangos. Seniūnijos darbo esmė buvo ir bus – burti, vienyti žmones, mylinčius bei gerbiančius savo miestą ir norinčius veikti drauge dėl jo gerovės. Ar ne pats laikas pradėti dažniau galvoti apie tai, kas mus jungia, ir žymiai rečiau apie tai, kas mus skiria?- linkėdamas visiems susikibti už rankų ir pradėti veikti kartu, kalbėjo Prienų miesto seniūnas A.Matulevičius

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas informavo, kad šiais metais prasidės autobusų stoties remontas bei bus sutvarkytos jos prieigos, bus remontuojama didžioji Prienų KLC salė, turėtų būti pradėtos tvarkyti Stadiono mikrorajono erdvės, Revuonos parkas ir krantinė, atvestas vanduo į Prienų kapines. Pasak mero, didelis galvos skausmas – buvęs „Revuonos“ viešbutis, tačiau viliamasi, kad pavyks jį kam nors „įpiršti“. Į buvusios „Nemuno“ pradinės mokyklos patalpas turėtų persikelti Prienų meno mokykla ir vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“. Ragindamas ir pėsčiuosius, ir vairuotojus būti atsakingiems, meras sakė, kad bus panaikintos kai kurios perėjos miesto centre, o kitos apšviestos.

Prienų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas Albinas Jakimavičius kalbėjo apie pokyčius policijoje, patikindamas gyventojus, kad pareigūnai ir toliau sėkmingai dirba, nepaisant to, kad komisariate neliko budėtojų ir 17 val. ant langų nuleidžiamos žaliuzės. Pasak A.Jakimavičiaus, pertvarka ir vykdoma, siekiant efektyvesnio reagavimo, nes dabar gatvėse ir keliuose – daug daugiau pareigūnų, o prireikus pagalbos, reikia skambinti į bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112 ir žinia bus perduota arčiausiai esančiam ekipažui.

Prienų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė kalbėjo apie jų centre teikiamas paslaugas bei apie naują projektą „Integralios pagalbos teikimas tikslinių grupių asmenims jų namuose“.

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė papasakojo apie mokyklos bendruomenės dalyvavimą Prienų miesto gyvenime.

Susirinkimo pabaigoje už nuoširdų kasdienį darbą, bendruomeniškumą bei bičiulystę buvo padėkota būriui prieniškių: ilgametei Prienų ligoninės gydytojai, dabar žmonių sielų gydytojai Aldonai Bubnienei, 10 darbo vietų sukūrusiai UAB „Trupinys“ vadovei Janinai Bublienei, už bendruomeniškumą ir bičiulystę – „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenei, už tai, kad į mūsų gyvenimus padėjo sugrąžinti Greimų vardą – Prienų globos namų gyventojui Karoliui Rimtautui Kašponiui, už pastangas puoselėti miestą, iniciatyvumą, pagalbą seniūnijai – UAB „Prienų butų ūkis“ direktoriui Algiui Valatkai, labai darbščiai ir atsakingai Prienų butų ūkio valytojai Rūtai Šalčiuvienei, kuri gražina miestą, kai dar visi saldžiai miegame, už tai, kad dieną naktį rūpinasi vandentiekio ir nuotekų tinklais – UAB „Prienų vandenys“ meistrui Justinui Tamošiūnui, už estetišką krautuvėlę – saloną – Ramunei ir Kęstučiui Vaikšniams, už rūpinimąsi sodų bendrijos problemomis ir kartu kurtus menus – seniūnaičiui, SB„ Kalnai“ pirmininkui Jonui Kazlauskui, už tai, kad niekada neatsisako visiems padėti – aktyviausiam, jau ketvirtą kadenciją dirbančiam J.Basanavičiaus seniūnaitijos seniūnaičiui Antanui Krasnickui, už kartu kuriamą miestą – merui Alvydui Vaicekauskui ir jau dešimtmetį seniūnijai vadovaujančiam seniūnui Algimantui Matulevičiui. Jiems buvo padovanotos sustabdytos miesto, gamtos, žmogaus būties ir buities akimirkos. Buvo padėkota ir šių nuotraukų autoriams.

Laima Duoblienė