Nuomonė: Siūlau rotaciją…

Skaitydama „Gyvenime“ grupės ūkininkų pareiškimą, aukštinantį Prienų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėją Donatą Šimukonį, tarp pasirašiusiųjų ieškojau Pakuonio krašto žmonių pavardžių. Neradau. Bet jų, mano galva, ir negalėjo būti.

Mat mūs krašte su broliu, dirbusiu Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, ūkininkaujantis D. Šimukonis su kai kuriais ūkininkais, su kuriais ribojasi jo laukai, mieliau šnekasi per policiją ar visokius tikrintojus, nei kaimyniškai. Tik pabandyk pasakyti apie išvažinėtą lauką, išverstą kapčių, perartą ribą, deginamus supuvusius rulonus, – tuoj sulauksi tikrintojų. Pati tuo įsitikinau, pernai turėjau net 2 deklaracijų patikras.

Dar nustebau, kad ir meras labai giria D. Šimukonį, žinodamas apie jo elgesį ir kai kuriuos „darbelius“. Pats meras ir taikytoju buvo.

Kiti stebisi, kaip D. Šimukonis spėja tiek darbų padaryti. Nežinau, kaip jis ten su tais skyriais tvarkosi, bet, kad besikreipiančio ūkininko neturi kada išklausyti, – pati patyriau. Ir dar žinau, kaip dirbant valdišką darbą galima ūkininkauti. Pasirodo, labai paprasta, kai koks darbas „dega“, pasiimi biuletenį ir „apleki“ su traktoriumi laukus. Valdiški darbai gali palaukti. Ar taip teisinga? Manau, kad ne. Todėl ir siūlau savivaldybėje įvesti rotaciją, kad skyrių vedėjai savo kėdėse neapsamanotų ir nesijaustų lyg savoje gryčioje. Be to, gal ir to „susigyvenimo“ kai kurio nors artimo ūkininko pirtelėje saviems susirinkus „pasidalini“ jau nepajėgiančių dirbti žemės senolių sklypelius ar aptarti kitus reikaliukus, – būtų mažiau.

Regina Garmienė

