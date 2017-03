Šį sekmadienį – rajono krepšinio pirmenybių finalas

„Stakliškės“ žengė į pusfinalį

„Stakliškės“ – „KKSC-99“ 84:74 (20:12; 20:17; 25:26; 19:19).

Šioms pirmenybėms kiek neįprastu laiku, penktadienį, 19 val., įvyko antrosios ketvirtfinalio rungtynės tarp „Stakliškių“ ir „KKSC-99“ komandų. Be vieno savo lyderio E. Mankausko rungtyniavę jaunieji sporto centro krepšininkai susitikimą pradėjo susikaustę. Tuo tarpu labiau patyrę stakliškiečiai, daugiausia M. Nenartavičiaus ir A. Kaminsko pastangomis, ėmė tolti į priekį ir po pirmojo kėlinio pirmavo 20:12. Antrajame kėlinyje „Stakliškėms“ „atsirišo“ krepšys ir iš tolimų distancijų – 4 taiklūs tritaškiai padidino persvarą iki 11 taškų. Trečiajame ketvirtyje atsigavo ir „KKSC-99“ komandos puolimas. O. Aleksyno ir K. Chadakausko vedami prieniečiai surinko beveik tiek pat taškų, kiek per pirmuosius du kėlinius – 26. Tiesa, patys praleido net 25 taškus ir po trijų kėlinių vis dar atsiliko 55:65. Paskutiniajame kėlinyje „KKSC-99“ žaidėjai dar buvo sumažinę atsilikimą iki 6 taškų, tačiau tai buvo viskas, ką jiems pavyko padaryti. Užtikrintai paskutinėmis minutėmis žaidę stakliškiečiai laimėjo rungtynes rezultatu 84:74 ir žengė į pusfinalį.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Stakliškės“: R. Leonavičius – 19, M. Nenartavičius – 16, A. Kaminskas – 15.

„KKSC-99“: O. Aleksynas – 31, K. Chadakauskas – 13.

Garleva pateko į Mažosios taurės finalą

„Garliava“ – „Pakuonis“ 71:52 (14:6; 22:16; 14:16; 21:14).

Šeštadienio rytas prasidėjo „Garliavos“ ir „Pakuonio“ susitikimu Mažosios taurės pusfinalyje. Ryškiais rungtynių favoritais laikyti garliaviškiai jau pirmajame kėlinyje ėmė demonstruoti savo gynybinius sugebėjimus ir leido „Pakuoniui“ įmesti vos 6 taškus, patys surinkdami 14. Antrajame ketvirtyje prabilo „Pakuonio“ komandos žaidėjas R. Grimalauskas, smeigęs tris tolimus metimus, tačiau tai iš esmės buvo viskas, kuo pakuoniškiai galėjo pasigirti puolime. Komandos ilsėtis į didžiąją pertrauką išėjo „Garliavai“ pirmaujant 36:22. Po pertraukos „Pakuonis“ pagerino savo gynybą ir ėmė mažinti atsilikimą. „Garliavai“ pirmauti leido tik užtikrintas G. Jankausko, pelniusio 8 taškus, žaidimas. Vis dėlto, lemiamos rungtynių atkarpos metu „Garliavos“ krepšininkų puolimas atsigavo ir pastarieji be didesnių kluptelėjimų nužygiavo pergalės link.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Garliava“: G. Jankauskas – 18, M. Satkevičius – 17, V. Bereiša – 13.

„Pakuonis“: R. Grimalauskas – 20, G. Gylys – 13, V. Jarmala – 10.

„Pakuonio“ komandos žaidėjas R. Grimalauskas nubaustas technine pražanga.

Ketvirtfinalio rungtynėse pajėgesnė „Savivaldybė“

„Savivaldybė“ – „Dvariukas“ 89:52 (29:15; 17:12; 21:8; 22:17).

Antrajame dienos susitikime į kovą stojo Didžiosios taurės ketvirtfinalio dalyviai – „Savivaldybė“ ir „Dvariukas“. Vos penkiese susirinkę „Dvariuko“ krepšininkai vangiai pradėjo susitikimą ir jau po pirmųjų dešimties minučių atsiliko 15:29. Antrajame kėlinyje atsigavo„Dvariuko“ lyderis D. Šeškus, tačiau „Savivaldybė“ turėjo savo vedlį – Š. Stiklakis per šį ketvirtį surinko 10 taškų, o toks jo pasirodymas po dviejų kėlinių leido komandai pirmauti 46:27. Po didžiosios pertraukos „Savivaldybė“ pasiuntė savo priešininkus „į nokdauną“, laimėdama kėlinį rezultatu 21:8. Paskutiniajame ketvirtyje skirtumas ir toliau triuškinamai augo. Rungtynės baigėsi „Savivaldybės“ pergale „nepadoriu“ 37 taškų skirtumu – 89:52.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Savivaldybė“: Š. Stiklakis – 23, P. Kamarauskas – 22, G. Andreikėnas – 18.

„Dvariukas“: D. Šeškus – 16, S. Gumbelevičius – 12, A. Petkevičius – 10.

„Naujosios Ūtos“ pergalė ketvirtfinalyje

„Naujoji Ūta“ – „Balbieriškis“ 131:89 (33:16; 34:21; 45:28; 19:24).

Paskutiniajame Didžiosios taurės ketvirtfinalyje susitiko „Naujoji Ūta“ ir „Balbieriškis“. Rimtai nusiteikę A. Aliukevičiaus auklėtiniai nuo pirmųjų minučių ėmė dominuoti. Kibią gynybą paversdami greitomis atakomis, „Naujosios Ūtos“ krepšininkai jau po pirmųjų dešimties minučių pirmavo 33:16. Antrajame kėlinyje vaizdas aikštelėje ir toliau nesikeitė, o skirtumas tarp komandų didėjo aritmetine progresija. Vienintelis „Balbieriškio“ komandos šviesulys buvo R. Stankevičius, pataikęs 4 tolimus metimus. Po dviejų kėlinių 67:37 pirmavo „Naujoji Ūta“. Užsibrėžę tikslą trečiajame kėlinyje pelnyti 100 taškų, „Naujosios Ūtos“ žaidėjai ir toliau spaudė savo varžovus ir šį tikslą įvykdė su kaupu. Ketvirtį užbaigė tolimas A. Marchockio metimas iš savo aikštės pusės ir „Naujoji Ūta“ pirmavo 112:65. Paskutinis kėlinys tebuvo formalumas, per kurį „Balbieriškis“ kiek sumažino atsilikimą, tačiau sutriuškinimo neišvengė. „Naujoji Ūta“ laimėjo rungtynes rezultatu 131:89, o „Balbieriškis“ galėjo pasidžiaugti nebent fenomenaliu R. Stankevičiaus taiklumu, kuris pataikė net 11 tolimų metimų.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Naujoji Ūta“: M. Gečionis – 26, E. Šerpenskas – 25, K. Aliukevičius – 21.

„Balbieriškis“: R. Stankevičius – 37, M. Burbulevičius – 22, A. Kurapka – 12.

„Balbieriškio“ komandos žaidėjai A. Kurapka ir R. Stankevičius nubausti techninėmis pražangomis.

„Vietiniai“ gavo šansą siekti Paguotos taurės

„Vietiniai“ – „Jieznas“ 68:45 (10:13; 12:8; 23:9; 23:15).

Šeštadienį baigė antrasis Mažosios taurės pusfinalis tarp „Vietinių“ ir „Jiezno“. Menko žiūrovų susidomėjimo sulaukusios rungtynės klostėsi nors ir nerezultatyviai, tačiau atkakliai. Abiems komandoms sunkiai sekėsi rasti kelią krepšio link, o įpusėjus rungtynėms abi komandos buvo pelniusios vos 43 taškus – rezultatu 22:21 pirmavo „Vietiniai“. Antroje rungtynių pusėje „Jieznas“ ir toliau snaudė, tuo tarpu „Vietiniai“, tarsi prisiminę šių rungtynių svarbą, atsigavo ir po truputį ėmė tolti nuo savo priešininkų. Per antrąją rungtynių pusę surinkę 46 taškus, „Vietiniai“, patys praleido tik 24 ir laimėjo susitikimą rezultatu 68:45.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Vietiniai“: A. Liuiza – 19, D. Skaudžius – 11, T. Šalčius – 10.

„Jieznas“: E. Juodsnukis ir R. Žuromskas – po 14.

„Jiezno“ komandos atsarginių žaidėjų suolelis nubaustas technine pražanga.

Pusfinalyje – vienas kito vertų priešininkų dvikova

„Stakliškės“ – „Naujoji Ūta“ 68:67 (27:12; 8:13; 16:20; 17:22).

Sekmadienį buvo žaidžiami du Didžiosios taurės pusfinalio susitikimai. Pirmosiose rungtynėse ginklus surėmė beveik visus stipriausius žaidėjus surinkusios „Naujosios Ūtos“ ir „Stakliškių“ komandos. Vos prasidėjus rungtynėms „Naujoji Ūta“ gavo šaltą dušą, kadangi toliašaudė stakliškiečių artilerija veikė praktiškai be klaidų ir 4 tolimi metimai jiems leido pabėgti į priekį net 15 taškų skirtumu – 27:12. Daugybę metimų prametę ir gynyboje nesusikalbėję „Naujosios Ūtos“ žaidėjai per pertraukėlę padarė išvadas ir ėmė mažinti atsilikimą. Gera gynyba davė vaisių, tačiau puolime ir toliau nesisekė – per 2 ketvirčius pataikyti vos 2 tritaškiai. Įpusėjus rungtynėms švieslentėje degė skaičiai 35:25 „Stakliškių“ komandos naudai. Po didžiosios pertraukos užsivedusi „Naujoji Ūta“ vos per pusantros minutės panaikino visą stakliškiečių turėtą persvarą ir privertė pastaruosius prašyti minutės pertraukėlės. Tai leido jiems stabilizuoti padėtį ir vėl susikrauti apčiuopiamą 5-7 taškų persvarą, kurią „Stakliškės“ išlaikė iki pat ketvirčio pabaigos. Prieš prasidedant lemiamai rungtynių atkarpai, „Stakliškės“ pirmavo 51:45. Paskutiniame kėlinyje ir toliau virė atkakli kova. Visgi, įpusėjus ketvirtajam kėliniui, „Stakliškės“ po truputį ėmė tolti nuo savo priešininkų. Likus 2 minutėms iki rungtynių pabaigos „Naujoji Ūta“ atsiliko jau dešimties taškų skirtumu, tačiau rado savyje jėgų kilti į lemiamą šturmą. D. Kuzmicko ir M. Gečionio taiklių metimų dėka „Naujoji Ūta“ sumažino atsilikimą iki 2 taškų. Likus 8 sekundėms prie baudų metimo linijos stojęs „Stakliškių“ komandos žaidėjas R. Leonavičius galėjo įtvirtinti komandos pergalę, tačiau abu jo metimai buvo netaiklūs ir „Naujajai Ūtai“ atsirado šansas išsigelbėti. Iš vidutinio nuotolio metęs L. Kurtinaitis buvo netaiklus, tačiau kamuolį puolime spėjo atkovoti A. Marchockis, prieš kurį buvo prasižengta paskutinę susitikimo akimirką. Vis dėlto, įtampa padarė savo, ir žaidėjas pataikė tik 1 baudos metimą iš 2, o tai lėmė stakliškiečių pergalę 68:67.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Stakliškės“: K. Abramavičius – 20, E. Keblikas – 18, M. Nenartavičius – 12.

„Naujoji Ūta“: D. Kuzmickas – 16. T. Žioba – 15, M. Gečionis – 14.

„Stadionas“ vėl mes iššūkį „Stakliškėms“

„Stadionas“ – „Savivaldybė“ 79:66 (25:15; 14:14; 22:17; 18:20)

Kitame pusfinalyje žaidė „Stadionas“ ir „Savivaldybės“. Be G. Maceinos rungtyniavę ankstesnių pirmenybių čempionai užtikrintai pradėjo susitikimą ir daugiausia V. Palaikio ir M. Jančiausko pastangomis jau po pirmųjų 10-ties minučių susikrovė dviženklę persvarą 25:15. Antrajame ketvirtyje vyravo klampus žaidimas, abi komandos nemažai klydo ir prametė daug metimų. „Stadioną“ gelbėjo tolimi metimai, pastariesiems dar labiau padidinti savo pranašumo neleido M. Birbalas, šiame ketvirtyje pelnęs 7 taškus. Įpusėjus susitikimui „Stadionas“ pirmavo 39:29. Trečiajame kėlinyje žiūrovai galėjo grožėtis dviejų 14 -tųjų numerių, V. Vaikšnio ir Š. Stiklakio, dvikova. Pirmasis pelnė 12 taškų, antrasis savo komandai pridėjo 10, o „Stadionas“ prieš paskutinį ketvirtį padidino savo pranašumą iki 15 taškų – 61:46. Be to, už ginčus su rungtynių arbitrais buvo diskvalifikuotas „Stadiono“ komandos žaidėjas R. Gerbutavičius. Ketvirtajame kėlinyje „Savivaldybė“ siekė žūtbūt priartėti prie savo varžovų, tačiau į kiekvieną pastarųjų taiklų metimą „Stadionas“ taip pat atsakydavo rezultatyvia ataka. Viso kėlinio metu skirtumas tarp komandų svyravo tarp 10 ir 15 taškų. Užtikrintai ir ramiai žaidęs „Stadionas“ nepasidavė „Savivaldybės“ spaudimui, laimėjo rungtynes rezultatu 79:66 ir žengė į Didžiosios taurės finalą, kuriame jų jau laukia „Stakliškių“ komanda.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Stadionas“: V. Vaikšnis – 19, M. Jančiauskas – 17, V. Palaikis – 15.

„Savivaldybė“: Š. Stiklakis – 27, M. Birbalas – 13, P. Kamarauskas – 9.

„Stadiono“ komandos žaidėjas R. Gerbutavičius nubaustas technine ir diskvalifikacine pražangomis, todėl remiantis turnyro nuostatais, turės praleisti finalo susitikimą.

Kovo 26 d. (sekmadienį) Prienų kūno kultūros ir sporto salėje Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių finalai

12.00 val. Mažosios taurės finalas.

13.30 val. rungtynės dėl III vietos: „Naujoji Ūta“ – „Savivaldybė“

15.00 val. Didysis finalas (dėl I vietos): „Stakliškės“ – „Stadionas“

16.30 val. metimo konkursai, po jų apdovanojimai.

Kviečiame dalyvauti!