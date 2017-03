Lauktas miškininkų krepšinio turnyro finalas – jau Prienuose!

Šeštadienį (kovo 11 d.) Prienų sporto arenoje, Pramonės g. 20, bus žaidžiamas finalinis turnyro GMU taurei laimėti etapas

Programa

9.50 val. komandų ir teisėjų pristatymas, burtų į pogrupius traukimas.

10.00 val. komandų kapitonų ir teisėjų pasitarimas.

10.30 val. rungtynių pradžia.

12.00 val. tritaškininkų konkursas

12.30 val. pusfinaliai

12.50 val. rungtynės dėl trečiosios vietos

13.15 val. finalas

13.30 val. apdovanojimas. Apdovanojimus įteiks generalinis miškų urėdas R.Prūsaitis, LKF prezidentas A.Sabonis, LKL prezidentas R.Šimašius ir kiti svečiai.

Respublikinio miškininkų krepšinio turnyro Generalinio miškų urėdo taurei laimėti finaliniame turnyre susirungs aštuonios komandos, Telšių, Prienų, Anykščių ir Druskininkų grupėse užėmusios pirmąsias ir antrąsias vietas, tai – Kuršėnų, Tauragės, Šakių, Jonavos ir Ukmergės, Varėnos miškų urėdijų, Generalinės miškų urėdijos, Aleksandro Stulginskio universiteto komandos.

Prieš turnyrą pakalbinome įvairių Lietuvos regionų komandų žaidėjus. Buvo įdomu sužinoti, kaip jie vertina Miškininkų turnyro tradiciją, su kokiu nusiteikimu atvyksta į finalą Prienuose, ką mano apie savo ir priešininkų komandų galimybes.

Dainius Muzikevičius, „Varėnos MU“:

– Specialiai finalui nesiruošėm. Žaidėjai iš skirtingų gyvenamųjų vietovių, susirinkdavom kartą per savaitę pajudėti, todėl sunku objektyviai vertinti savo galimybes. O varžovai stiprūs. Manau, jog Šakių komanda tikrai pateks į finalą, galbūt net taps nugalėtoja, ir kuršėniškių bei tauragiškių „nenurašom“… Norėtume, kad bent mūsų tritaškininkui Petrui Balukoniui būtų sėkminga diena ir jį pamatytume tarp prizininkų.

Varėnos MU komandą susibūrėme 2012 – aisiais, dabartinė sudėtis atsinaujinusi. Per metus sužaidžiam viename kitame turnyre – dėl „Tėviškės“ taurės ar draugiškose rungtynėse su medienos pirkėjais bei tarp urėdijų. Žiemą, kai darbymetis miške nevyksta, likus be intensyvaus vaikščiojimo, smagu pasportuoti krepšinio aikštelėje.

Raimondas Bernotas, „Kuršėnų MU“:

-Finale Prienuose tikimės pirmiausia gerų emocijų, korektiško žaidimo be traumų. Norime susitikti su kolegomis miškininkais ir gerai praleisti laiką, nepaisant to, kad miškų sistemoje bręsta pokyčiai. Bet būkim optimistai, tikėkim, kad valdžia priims gerus sprendimus….

O susitikimams įtemptai ruošėmės, treniravomės. Be abejonės, norime laimėti. Kokie vyrai nenorėtų pergalių?.. (šypsosi). Sunku nuspėti varžybų favoritus, apie komandų pajėgumą galime spręsti tik iš nuogirdų ar rezultatų. Grupės rungtynėse varžėmės su Tauragės MU komanda ir mums buvo garbė finale ją nugalėti. Manyčiau, pajėgios GMU ir Šakių MU komandos.

Kalbant apie mūsų komandą – daugelis žaidėjų yra per 40 metų, jauniausias mūsų aukštaūgis žaidėjas Paulius Mušauskas. Komandos branduolys yra kartu žaidęs, kai kurie atstovauja veteranų komandoms. O prisimenant istoriją, kažkada netgi buvome tapę rajono pirmenybių čempionais…

Gintaras Červokas, „Jonavos MU“:

-Atvykom dalyvauti ir… laimėti. Teks susidurti su rimtomis komandomis. Žinau, kad Varėnos MU komanda dalyvauja įvairiuose turnyruose, Kuršėnų MU ir Šakių MU ekipos taip pat turi ganėtinai žaidybinės patirties.

Mūsų komanda naujai suburta, praktikos neturim, per savaitę kartą susibėgam į treniruotes. Komandos narių vidurkis apytiksliai 36 – 37 metai.

Pakovoti dėl miškininkų taurės labai smagi iniciatyvi. Linkėčiau, kad šis turnyras taptų tradicija, nepaisant mūsų bendruomenėje tvyrančios nežinios.

Robertas Piečia, „Tauragės MU“:

-Na, komanda nusiteikusi kovingai. Nors pergalė galbūt ne pagrindinis mūsų tikslas. Svarbiau olimpiniu principu pažaisti, pabendrauti tarpusavyje miškininkystės srities specialistams atskirai tarp urėdų, girininkų ir pan., juolab kad mes visi esame baigę vieną iš dviejų Alma Mater – arba Girionių kolegiją, arba A.Stulginskio universitetą. Esame grupiokai, kursiokai – bus įdomu vieniems kitus po daugelio metų pamatyti, studijų metus prisiminti…

Komandos krepšininkų amžiaus vidurkis apie 38 – 40 metų. Esame žaidę Veteranų lygoje, vienas kitas dalyvauja Sekmadienio lygoje. Kartą per savaitę urėdija savo darbuotojams nuomoja salę, kad palaikytų fizinę formą, juk po miškus su sunkiais guminiais batais reikia vaikščioti…

Finale bandysiu į aikštę išbėgti ir aš (Telšių grupės turnyre urėdas komandai neatstovavo, – aut. past.), nors man jau per 50, esu vyriausias komandoje, bet bent kelioms minutėms ištrūksiu, reikia komandos kovinę dvasią palaikyti (juokiasi).

Vyrai labiausiai prisibijo „Šakių MU“, tačiau, kaip sakoma, kamuolys apvalus…

Rimvydas Šimaitis, „Šakių MU“:

-Bandysim laimėti… Kitų komandų nepažįstam (tik su ASU komanda žaidėm Prienų grupėje), todėl visų galimybes vertinam apylygiai.

Mūsų komanda susibūrė tik prieš turnyrą, tačiau tai nereiškia, kad nebuvome anksčiau žaidę krepšinio. Keletas iš mūsų yra žaidę kaimų, miestelių komandose. Galbūt mūsų išskirtinis bruožas – kovingumas, tačiau nesame patys aukščiausi ūgiu. Išbėgsim į aikštę, pamatysim. Bandysiu rankos taiklumą tritaškių konkurse, rezultatai priklausys nuo sėkmės.

Urėdijos turi subūrusios krepšinio komandų, gaila, kad ši miškininkų turnyro tradicija prasidėjo tik šiemet. Turnyro organizavimas sklandus, salė gera, galbūt tik per maža laiko pažaisti, ypač toms komandoms, kurios iškrito. Įdomiau būtų, jeigu kitais metais varžybos būtų organizuotos turais, tuomet turėtume daugiau progų vieni pas kitus nuvažiuoti…

Virginijus Šalčiūnas, „Ukmergės MU“:

-Pakiliai nusiteikę, ruošėmės, treniravomės ir po du kartus per savaitę. Galima sakyti, mūsų komanda susibėgusi šiam turnyrui, žaidėjai sportiški – yra krepšinio mėgėjų, yra žaidžiančių futbolą ar ledo ritulį. Turime beveik 2 m ūgio centrą, universalių, įvairiose pozicijose žaidžiančių žaidėjų. Komandos amžiaus vidurkis apie 40 metų, yra ir jaunesnių, ir vyresnių. Savo galimybes vertinam atsargiai, o iš priešininkų, akivaizdu, rezultatyvumu išsiskiria Šakių komanda.

Su “Generalinės miškų urėdijos” ir “LSU” komandų atstovais prieš turnyrą nepasisekė susisiekti.

Kalbino Dalė Lazauskienė