Prienų ligoninės patirtimi domėjosi kolegos iš Kirgizijos

Kovo 3 dieną Prienų ligoninėje su darbiniu vizitu lankėsi Kirgizijos medikų delegacija, kuri domėjosi gydymo įstaigos patirtimi, susijusia su infekcijų kontrole. Delegacijoje – Kirgizijos sveikatos apsaugos ministerijos, vieno iš Vyriausybės departamentų, mokymo centro atstovai, diagnostikos, epidemiologijos, anestezijos ir reanimacijos, bendrosios chirurgijos specialistai. Jų studijų kelionę inicijavo Šveicarijos Raudonojo Kryžiaus organizacija.



Svečių delegaciją priėmė VšĮ „Prienų ligoninė“ direktorė Jūratė Milaknienė, direktorės pavaduotojas medicinai Vaidotas Karvelis ir direktorės pavaduotoja slaugai Loreta Šiugždinienė. Pokalbio metu įstaigos vadovė Kirgizijos medikams pristatė ligoninės istoriją, struktūrą, paslaugas ir pokyčius, įvykusius per pastaruosius dešimtmečius, o ligoninės specialistai atsakė į rūpimus klausimus, pademonstravo, kokiais būdais ir priemonėmis ligoninėje užtikrinami higienos reikalavimai, užkertamas kelias infekcijų plitimui.

Svečiai apžiūrėjo reanimacijos ir intensyvios terapijos palatą, operacinę, kitus skyrius. Juos domino, kaip ligoninėje funkcionuoja infekcijų kontrolės sistema, kaip tvarkomos medicininės atliekos, valomos ir dezinfekuojamos patalpos nuo ligonio lovos iki operacinės, kaip sterilizuojami įrankiai ir pan.

Delegaciją lydėjęs LSMUL Kauno klinikų Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus vadovas Vaidotas Gurskis, kuris yra Šveicarijos Raudonojo Kryžiaus organizacijos ekspertas infekcijų kontrolės klausimais Kirgizijoje, pabrėžė, kad Prienų ligoninė pasirinkta neatsitiktinai, ji puikus optimaliai organizuotos stacionarinės sveikatos priežiūros įstaigos pavyzdys pagal savo dydį, aprūpinimą, aptarnaujamų gyventojų skaičių ir darbuotojų kvalifikaciją.

V.Gurskio teigimu, demokratinei Kirgizijai, pradėjusiai sveikatos apsaugos reformą, rūpi Lietuvos perėjimo iš vienos sistemos į kitą patirtis – pasikeitimai mūsų šalies sveikatos priežiūros srityje įvyko per palyginti trumpą laiką, ir buvo pasiekta gerų rodiklių. Todėl, padedant tarptautinėms organizacijoms, Kirgizijoje investuojama į medikų mokymus, rengiami darbiniai vizitai į Europos šalis. Įgytą gerąją patirtį siekiama pritaikyti gydymo įstaigose, kuriose darbo sąlygos itin sudėtingos.

„Lietuviai medikai dalyvavo Kirgizijoje sukuriant skubios vaikų hospitalinės pagalbos, stebėjimo ir transportavimo sistemą, pastaruoju metu šioje šalyje bandoma sutvarkyti šiuolaikinę infekcijų kontrolės sistemą, pradedant chirurgija ir reanimacija, nes ligonių mirtingumas dėl infekcijų itin aukštas. Ligoninės nėra aprūpintos būtiniausiomis priemonėmis, jose neretai sutrinka vandens tiekimas, dingsta elektra, neužtikrinami pagrindiniai higienos reikalavimai. Pavyzdžiui, aukščiausio lygio ligoninės operacinėje nėra ventiliacijos sistemos, patalpa vėdinama atidarius langą – už jo karštis, vėjas, dulkės, skraido musės,“ – pasakojo V.Gurskis. Anot jo, medicinos paslaugos labiau prieinamos didžiųjų šalies miestų gyventojams, o atokiose, kalnuotose vietovėse gyventojams iki artimiausios ligoninės tenka vykti po kelis šimtus kilometrų, todėl jie neretai lieka be skubios medikų pagalbos.

Kirgizų delegacija domėjosi, kaip infekcijų kontrolė vykdoma visų lygių ligoninėse, todėl ji lankėsi Vilniaus ir Kauno universitetinėse ligoninėse, valstybiniuose ir privačiuose sveikatos priežiūros centruose, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje, Higienos institute, visuomenės sveikatos įstaigose.

Dalė Lazauskienė